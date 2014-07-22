به گزارش خبرنگار مهر، پنجم مرداد ماه سال‌روز اقامه اولین نماز جمعه در تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ نماز جمعه‌ای که به امامت آیت‌الله طالقانی اقامه شد و این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود.

نماز جمعه دارای برکات بسیار زیادی برای نظام و انقلاب وبده است و بسیاری از روشن‌گری‌ها از طریق تریبون‌های نماز جمعه صورت گرفته است و ائمه جمعه نیز در انتقال موضوعات مختلف به مردم نقشی بسیار مهم و اساسی دارند.

امروز به برکت انقلاب اسلامی نماز جمعه به یک سنت پایدار در کشور تبدیل شده است که این لطف خدا بر ملت ما بود و یکی از برکات انقلاب اسلامی محسوب می شود که ما توانستیم این دریچه دلگشا به سمت معنویت و آگاهی را به روی خود باز کنیم.

شهرستان دیر با 52هزار نفر جمعیت در 200کیلومتری جنوب استان بوشهر قرار دارد که در شهرهای دیر، بردخون وآبدان نماز جمعه اقامه می شود.

دشمن درصدد تضعیف حضور مردم در سنگر معنوی فرهنگی نماز جمعه است

امام جمعه دیر بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت سالروز اقامه نماز جمعه توسط آیت الله طالقانی در جمع اعضای ستاد نماز جمعه دیّر اظهار داشت: نماز جمعه برای تشریح مسائل بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وخنثی کردن جوسازی‌ها و فتنه‌های دشمنان بسیار نقش آفرین بوده است.

حجت الاسلام سید علی حسینی گفت: اکنون علاقه مندی مردم به نماز جمعه از برکات انقلاب اسلامی است که دشمن درصدد تضعیف حضور مردم در این سنگر معنوی فرهنگی است.

وی افزود: پیگیری مشکلات مردم، شفاف سازی موضوعات، شرکت در شوراهای اداری و آموزش و پرورش، شرکت در همایش‌های سراسری ائمه جمعه، اقامه نماز جماعت در مدارس وتعامل بین مردم ومسوولین بخشی از اقدامات نهاد نماز جمعه این شهرستان است.

امام جمعه دیر ضمن تشویق مردم به حضور در نمازجمعه یادآورشد: نماز جمعه تحکیم کننده وحدت جامعه است و باید باشکوه برگزارشود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به موفقیت تریببون نمازجمعه افزود: نماز جمعه چون تحقق بخش حضور مردم در صحنه های مختلف بوده همیشه تریبون آن در کارش موفق بوده است.

برگزاری نماز جمعه در سه نقطه شهرستان دیر

جانشین ستاد نماز جمعه دیر نیز در این نشست گفت: ترویج فرهنگ نماز و جذب حداکثری در حضور در نماز و مهیا ساختن مکان نماز جمعه از اهداف تشکیل این جلسه است.

عیسی فولادی افزود: نصب 40 بنر در سطح شهر، تهیه جزوه عملکرد نماز جمعه، تقدیر از اعضای ستاد نماز جمعه از برنامه‌های هفته نماز جمعه این شهرستان است.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما به این مناسبت می‌توان به ارسال پیامک عنوان نماز، سخنرانی امام جمعه در شهرها و روستاهای بزرگ شهرستان و دعوت از روحانیون در جلسه ترویج نماز اشاره کرد.

جانشین ستاد نماز جمعه دیر تصریح کرد: انجام مصاحبه مطبوعاتی و رادیو و تلویزیون، حضور مسئولین و روحانیون در نماز جمعه و فراخوان مقاله در خصوص نماز جمعه از برنامه‌های هفته نماز جمعه این شهرستان است.