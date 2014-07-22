رحمت امینی نویسنده و کارگردان تئاتر و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره فعالیتهای تئاتری که هنرمندان برای حمایت از مردم بیگناه غزه انجام می دهند و اجرای برنامه «غزه تنها نیست» که توسط حوزه هنری برگزار می‌شود به خبرنگار مهر گفت: برای اعلام حمایت بخش تئاتر حوزه هنری از مردم بی‌گناه غزه علاوه بر شرکت در گردهمایی بزرگ هنرمندان با عنوان «غزه تنها نیست»، قرار است اجرای نمایشی محیطی در حوزه هنری نیز داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز قرار است نشستی با امیر حسین شفیعی مدیر دفتر تئاتر خیابانی بر همین مبنا داشته باشیم تا همزمان با گردهمایی هنرمندان، پرفورمنسی برای اجرا در لابی تالار اندیشه یا محوطه باز حوزه هنری اجرا کنیم. با توجه به تجربیاتی که شفیعی در زمینه تئاتر خیابانی دارد، می تواند در اسرع وقت نمایشی را برای اجرا آماده کند.

امینی درباره تاثیری که هنرمندان در زمینه وقایعی مثل غزه می توانند بر مردم داشته باشند، یادآور شد: معتقدم که کار هنر یک بخش کوتاه مدت دارد و یک بخش بلند مدت. به عنوان مثال زمانی اظهارات هنرمندان به واسطه تاثیرگذاریشان بر جامعه می تواند در آگاه سازی مردم موثر باشد و زمانی هم با خلق یک اثر هنری می توان به مردم جامعه آگاهی داد. البته خلق یک اثر هنری ممکن است در زمانی صورت گیرد که موضوع مورد نظر در اولویت قرار نداشته باشد اما تولید آن می تواند نگاه جامعه را در مقاطع مختلف متوجه یک اتفاق مهم کند.

نویسنده نمایشنامه «همسر چینی» متذکر شد: البته مسئله فلسطین سالهاست که وجود دارد و متعلق به دیروز و امروز نیست. هنرمندان ما می توانند با مطالعه و مشاهده دقیق وقایع رخ‌داده به سمت خلق یک اثر هنری تاثیرگذار بروند. به عنوان نمونه در مقطعی شاهد بودیم که قطب الدین صادقی نمایش «زنان صبرا، مردان شتیلا» را به صحنه برد که با استقبال بسیار خوبی هم روبرو شد. همچنین در سینما هم شاهد ساخت آثاری چون «بازمانده» سیف الله داد و «شکارچی شنبه» پرویز شیخ طادی بودیم که توانستند نزد مخاطب تاثیرگذار باشند.

وی بیان کرد: همانطور که گفتم از دیگر فعالیتهایی که هنرمندان می توانند در این زمینه انجام دهند بیان نظراتشان درباره آن موضوع خاص است. هنرمند به دلیل تاثیرگذاری اجتماعی و حسن شهرتی که دارد می تواند مردم را آگاه کرده و صحبتهایش مورد توجه قرار گیرد. در همایش روز چهارشنبه اول مرداد ماه نیز هنرمندان مختلف حوزه های هنری قرار است در حمایت از مردم مظلوم غزه صحبت کرده و نظراتشان را بیان کنند.

گردهمایی بزرگ هنرمندان در حمایت از مردم مظلوم غزه با عنوان «غزه تنها نیست» چهارشنبه اول مرداد ساعت 18 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.