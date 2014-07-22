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۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

غلامی فر:

مسابقات لیگ دارت استان مرکزی برگزار می شود

مسابقات لیگ دارت استان مرکزی برگزار می شود

اراک-خبرگزاری مهر: رئیس انجمن دارت استان مرکزی از برگزاری مسابقات لیگ دارت این استان خبر داد و گفت: مسابقات لیگ استانی دارت 10 مرداد ماه آغاز می شود.

سعید غلامی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود، گفت: مسابقات لیگ دارت استان مرکزی در لیگ های دسته دوم، اول و سوپر لیگ برگزار می شود.

رئیس انجمن دارت استان مرکزی ادامه داد: در گروه آقایان به دلیل تعداد شرکت کنندگان لیگ دسته اول در قالب گروه های A، B و C برگزار می شود.

غلامی فر با بیان اینکه در هر یک از سه دسته های لیگ بانوان 16 بانوی ورزشکار حضور دارند، اضافه کرد: در سوپر لیگ و لیگ دسته دوم و گروه A دسته اول نیز 16 ورزشکار حضور دارند.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در لیگ دسته اول گروه های B  و  C  نیز هر کدام 12 ورزشکار حضور دارد.

رئیس انجمن دارت استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری جام رمضان اشاره کرد و افزود: انجمن دارت استان مرکزی به مناسبت ماه مبارک رمضان یک دوره مسابقات دارت انفرادی (بانوان و آقایان) و تیمی (کارکنان دولت) برگزار کرد.

غلامی فر اظهار کرد:  ۴۶ نفر خانم و ۶۷ نفر آقا (از استان های اصفهان، لرستان، قم و مرکزی) و ۱۴ تیم از ادارات و کارخانجات شهر اراک در این مسابقات حضور داشتند و در پیان نفرات اول تا سوم دو بخش معرفی شدند.
 

کد مطلب 2336203

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