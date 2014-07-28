برگزاری نخستین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه ‌سواری استان مرکزی

حسن صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این دور از مسابقات 8 مرداد ماه در استان مرکزی برگزار می شود، افزود: نخستین دوره مسابقات دوچرخه ‌سواری قهرمانی استان در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه مسابقات مذکور در رشته جاده کورسی برگزار می شود، اضافه کرد: نخستین دوره مسابقات دوچرخه ‌سواری قهرمانی با حضور تیم‌هایی از سراسر استان برگزار می شود.

رییس هیئت دوچرخه‌سواری استان مرکزی همچنین از برگزاری مسابقات «تور میلاد دو نور» امسال بعد از دو سال وقفه در استان خبر داد و افزود: هیئت دوچرخه ‌سواری استان مرکزی امسال برنامه ‌ریزی‌های خوبی را به منظور توسعه هر چه بیشتر این رشته انجام داده است.

صفری با بیان اینکه هیئت دوچرخه سواری استان موفقیت های خوبی را در سال های اخیر کسب کرده است، اظهار کرد: دعوت سه نفر از دوچرخه‌سواران استان به اردوی تیم ملی یکی از موفقیت های این استان در رشته ورزشی مذکور است.

وی تصریح کرد: گلنار نخعی، سجاد طاهری و حسین عسگری دوچرخه ‌سواران با اخلاق و شایسته استان به منظور حضور در مسابقات آسیایی به اردوی تیم ملی دوچرخه‌ سواری دعوت شدند.