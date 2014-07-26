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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۸

مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچرکشور در اراک برگزار می شود

مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچرکشور در اراک برگزار می شود

اراک- خبرگزاری مهر: مسابقات لیگ برتربسکتبال با ویلچر جانبازان ومعلولین کشور در دوگروه و با حضور 8 تیم در اراک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات در گروه الف تیم های زنجان، ایثار قم، پگاه فارس وشهرداری آمل و در گروه ب تیم های خوزستان، هیئت اراک، مخابرات اصفهان و هیئت ایلام با هم به رقابت می پردازند.

هیئت اراک در اولین دیدار خود 23 مردادماه به مصاف تیم خوزستان می رود و بازی بعدی خود را 24 مرداد مقابل هیئت ایلام برگزارمی کند.

برنامه بازی تیم هیئت اراک به شرح زیراست:
 
6شهریور: هیئت اراک و مخابرات اصفهان، 7 شهریور: خوزستان و هیئت اراک، 3 مهر: هیئت اراک و هیئت ایلام به میزبانی اراک، 4مهر: هیئت اراک و مخابرات اصفهان، 10مهر: هیئت اراک و هیئت ایلام و 11مهر: خوزستان و هیئت اراک به رقابت با یکدیگر می پردازند.
کد مطلب 2338358

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