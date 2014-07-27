به گزارش خبرگزاری مهر، به همین مناسبت شبکه اول در این روز با پخش ویژه برنامه‌ای از ساعت 7:20 صبح سه‌شنبه تا پایان خطبه نماز عید سعید فطر مهمان خانه‌های بینندگان خواهد بود.



همچنین سه‌شنبه ساعت 19:30 تکرار ویژه برنامه نماز عید فطر از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.



براساس اعلام رییس ستاد اقامه نماز جمعه، از ساعت4:30 دقیقه صبح روز عید فطر، درهای مصلا از سه ضلع شرقی، غربی و شمالی به روی نمازگزاران باز است و نماز به امامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رأس ساعت 8 اقامه خواهد شد



پلیس نامحسوس خنده بازار مهمان «آن روزها»



سیاوش مفیدی بازیگر طنز تلویزیون در برنامه روز دوشنبه «آن روزها» از خاطراتش می‌گوید.

سیاوش مفیدی متولد اول آبان سال ۱۳۴۸ اصالتا اهل چالوس و فارغ التحصیل رشته مدیریت بانکداری است. او در کلاس‌های حمید سمندریان آموزش دیده و به کلاس‌های دیگری هم رفته است. متاهل و دارای یک پسر یازده ساله است.

مفیدی با حضور در برنامه روز دوشنبه که ساعت 9:30 از شبکه یک پخش می‌شود درباره کارهای تلویزیونی و تئاترش و همچنین درباره برنامه‌های هنری آینده اش می‌گوید.

«آن روزها» به تهیه کنندگی علیرضا بختیان کاری از گروه تامین برنامه شبکه یک است که به مناسبت ماه مبارک رمضان و با موضوع بررسی برنامه‌های طنز دهه 70 سیما، پخش می‌شود و پژمان کریمی‌ اجرای آن را برعهده دارد.

مردم با احسان علیخانی چه گفتند؟



گروه تهیه و تولید برنامه «ماه عسل» شب گذشته شنبه چهارم مرداد در واحد ارتباط با مخاطبان (162) با مخاطبانشان به طور مستقیم گفتگو کردند.

شب گذشته احسان علیخانی به همراه 12 نفر دیگر از عوامل تولید برنامه ماه عسل در واحد ارتباط با مخاطبان اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما حضور یافتند و به سوالات مختلف مخاطبان پاسخ گفتند.

در این گفتگوی یک ساعته که از ساعت 22:15 تا 23:15 ادامه داشت جمع زیادی از مخاطبان موفق شدند با احسان علیخانی و دیگر عوامل تولید برنامه ماه عسل تماس بگیرند و عده بسیاری نیز به علت حجم بالای تماس‌های تلفنی و زمان حضور این گروه در واحد 162 موفق به گفتگو با آنها نشدند.

براساس آمار مرکز 162،‌ بیش از پانصد مخاطب موفق به گفتگو با این گروه شدند و نزدیک به 2500 تماس، به علت نبود زمان، امکان برقراری ارتباط نیافت.

مخاطبان این برنامه، «ماه عسل» را به چند علت موفق‌ترین برنامه رمضانی تلویزیون ارزیابی کردند. انتخاب سوژه‌های مناسب، پرداختن به مسائل مهم اجتماعی و روز جامعه، اجرای خوب علیخانی و دکور زیبا از جمله عللی بودند که مخاطبان برای موفق بودن برنامه به آنها اشاره کردند.

در این تماس‌ها عوامل برنامه ماه عسل از چگونگی سوژه یابی ، اجرای برنامه زنده و مشکلات آن ، تلاش‌های گروه برای دعوت از میهمان و یافتن برخی سوژه‌های خاص و همچنین دکور و دیگر مسائل تولید به مخاطبان پاسخ گفتند.



مخاطبان در تماس‌های دیشب خود همچنین برخی سوژه‌ها را برترین سوژه‌های امسال معرفی کردند. این برنامه بنا دارد پنج سوژه برتر مخاطبان را در ویژه برنامه عید فطر خود مجددا دعوت و از آنان قدردانی کند.



در این گفتگوی تلفنی با مخاطبان مسعود رجبیان مدیر تولید، مجید و میلاد پیوندی، مرتضی محمدی، حامد میرفتاحی، محسن نجفی، امیرحسین و علیرضا ترابی، فرشید شکیبا، احسان علیخانی را همراهی کردند.

بازگشت «دستان» با ویژه برنامه عیدفطر



ویژه برنامه «دستان» به مناسبت عید سعید فطر با حضور حسام الدین سراج دوشنبه از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

سری جدید برنامه «دستان» این هفته به مناسبت عید سعید فطر از دوشنبه 6 مرداد تا جمعه به ترتیب حسام الدین سراج، نیما مسیحا، حمید حامی‌، ناصر وحدتی و علی قمصری مهمان برنامه «دستان» خواهند بود.

گفتگویی با حضور چهره‌های مطرح موسیقی ایران و نقد و بررسی آثار فاخر در حوزه موسیقی مقامی، موسیقی نواحی، موسیقی پاپ و موسیقی فیلم از دیگر بخش‌های این برنامه است.

«دستان» کاری از سید محمد مناجاتی است که هر شب ساعت 21 روی آنتن شبکه آموزش سیما می‌رود.



اتفاقاتی که در آخرین قسمت سریال «مدینه» می‌افتد



آخرین قسمت سریال مدینه امشب در خانه بیست و هفتم به پایان می‌رسد.



در قسمت بیست و هفتم خواهیم دید که سالار با پادر میانی مدینه برای آزادی بهمن رضایت می‌دهد . مدینه هم که کار و کاسبی جدید راه انداخته است برای توسعه آشپزخانه خود، تمام خانواده را دور هم جمع می‌کند. در ادامه، داستان با دو اتفاق کاملا متفاوت به پایان می‌رسد. پایانی غم انگیز برای بیتا و اتفاقی خوشایند برای عزیز...



سیروس مقدم کارگردان و زینب تقوایی تهیه‌کننده سریال مدینه هستند که قسمت آخر آن امشب ساعت 22:30 از شبکه اول سیما پخش می‌شود.



پریوش نظریه، شبنم مقدمی، مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار، مجید صالحی، بهزاد فراهانی، آتیلا پسیانی، گلاره عباسی، آرام جعفری، امیر حمیدزاده، و آرش آصفی از بازیگران این سریال هستند.

پخش سریال سوئدی «1790» پس از رمضان

همچنین قرار است بعد از این سریال مدینه از دوشنبه شب سریال سوئدی به نام 1790 پخش شود که مضمونی خانوادگی دارد.



خاطره بازی دودکشی‌ها پس از یک سال



پشت صحنه ساخت مجموعه «دودکش» که در رمضان سال گذشته روی آنتن رفت، در قالب «پشت ماه» از شبکه مستند پخش می‌شود.



«پشت ماه» به تهیه کنندگی محمد هوشمند با هدف به تصویر کشیدن پشت پرده بهترین سریال‌های رمضانی سال‌های اخیر سیما در شبکه مستند تولید شده است و در ماه مبارک رمضان از این شبکه پخش می‌شود.

در این قسمت از این برنامه که دو‌شنبه 6 مرداد ماه ساعت 19 از شبکه مستند پخش می‌شود، پشت صحنه سریال «دودکش» به تصویر کشیده می شود و زینب تقوایی تهیه کننده ، محمدحسین لطیفی کارگردان این مجموعه و بازیگران این سریال همچون سیما تیرانداز، بهنام تشکر و امیرحسین رستمی‌ از خاطرات ساخت این مجموعه خواهند گفت.



«دودکش» با بازی هومن برق نورد ، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، امیرحسین رستمی‌، نگار عابدی ، الناز حبیبی و… داستان دو خانواده است که زندگی ساده‌ای دارند و یک قالیشویی را اداره می‌کنند، اما هر بار ماجراها و مسایلی برای آنها اتفاق می‌افتد؛ مثلاً کارگاهشان پلمپ می‌شود و یا ماشینشان توسط پلیس توقیف می‌شود.



صبح شاعرانه با مضون عید فطر



برنامه زنده و صبحگاهی «سلام تهران» فردا با آیتم‌های صبح شاعرانه ، نقالی شاهنامه و... روی آنتن می‌رود.



امیر حسین خرمشاهی تهیه کننده و کارگردان برنامه «سلام تهران» با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان گفت: آیتم صبح شاعرانه با مشارکت جمعی از شاعران طنز پرداز کشور و اجرای رضا رفیع فردا دوشنبه 6 مردادماه با موضوع عید فطر و هلال ماه شوال خواهد بود.



وی ادامه داد: همچنین در بخش بعدی برنامه ابوالفضل ورمزیار ( نویسنده و نقال ) برنامه سلام تهران در خصوص نقالی ، پیدایش شاهنامه نقالی می‌کند.



برنامه صبحگاهی «سلام تهران» کاری از گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران است کە از ۱۴ فروردین سال ۸۹ هر روز به غیر از روزهای جمعه به صورت زنده ساعت 7 صبح روی آنتن می‌رود.