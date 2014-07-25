کشتار کودکان غزه نشانه ناتوانی ارتش اسرائیل است/مقاومت حرف آخر را می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت روز جهانی قدس شخصا در همایشی که به این مناسبت در ضاحیه در جنوب بیروت برگزار شد شرکت کرد. وی با سخنرانی در این همایش اظهار داشت: حوادث غزه و رویدادهای آن به ویژه در روز جهانی قدس بر من واجب کرد که با وجود مسائل امنیتی در این همایش حضور داشته باشم.

وی افزود: در ابتدا به خانواده های لبنانی که نزدیکان خود را در حادثه سقوط هواپیمای الجزایر از دست داده اند تسلیت می گویم و همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ غزه و ملت پایدار فلسطین و مقاومت قهرمانانه آنان را گرامی می داریم.

سید حسن نصرالله همچنین سالروز جنگ 33 روزه لبنان را گرامی داشت و گفت: با گذشت زمان اهمیت نامگذاری یک روز به عنوان روز جهانی قدس از سوی امام خمینی برایمان بیش از پیش آشکار می شود، زیرا صهیونیست ها از همان زمان به دنبال حذف و محو قضیه فلسطین بودند.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: صهیونیست ها به خوبی می دانند نمی توانند ملت فلسطین را حذف کنند، لذا طرح بلندمدتی را برای تحقق این هدف یعنی حذف قضیه فلسطین تهیه کردند. ما می توانیم آنچه در سال 1948 رخ داد و حتی امروز را تحلیل کنیم. صهیونیست ها گمان کردند می توانند ملت فلسطین را در کشورهای عربی ذوب کنند.

وی افزود: صهیونیست ها تلاش کردند برای هر کشور عربی یک قضیه مرکزی و یک قضیه مستقل اختراع کنند تا فلسطین به فراموشی سپرده شود یا دشمنانی را برای هر کشور عربی ایجاد کنند و توان انسانی، مالی، اقتصادی و روحی این کشورها را فرسوده کنند.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: صهیونیست ها برای منزوی کردن ملت فلسطین در سطح عاطفی، سیاسی و میدانی تلاش کردند و تا جایی پیش رفتند که دیگر ملت ها به فلسطین اهمیتی نمی دادند اما با وجود همه این توطئه ها و چالش ها، قضیه فلسطین باقی ماند و همچنان خود را به دنیا و منطقه تحمیل کرده است و آنچه اکنون در غزه رخ می دهد بزرگترین دلیل بقای قضیه فلسطین است.

سید حسن نصرالله در ادامه سخنرانی خود در روز جهانی قدس اظهار داشت: یکی از دلایل بقای قضیه فلسطین، پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) بود و دیگر دلیل پایداری سوریه در برابر تمام توطئه ها و نیز پیروزی جنبش های مقاومت در منطقه بود.

وی گفت: برجسته ترین دلیل بقای قضیه فلسطین، ملت فلسطین است که هرگز قضیه فلسطین را فراموش نکرد و از سال 1948 تاکنون تسلیم نشده است و همچنان به حقوق خود پایبند است.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: زمانی که از توطئه های حذف قضیه فلسطین سخن می گوییم از طرح های اسرائیلی - آمریکایی - غربی صحبت می کنیم که بسیاری از رژیم های عربی نیز به خاطر حفظ تخت و سلطنت خود به این توطئه کمک کرده اند.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: مرحله کنونی خطرناکترین مرحله از زمان اشغال فلسطین است، زیرا در گذشته از تخریب کشورها و رژیم ها سخن می گفتیم اما رژیم صهیونیستی اکنون برای نابودی ملت ها تلاش می کند. سوریه همواره حامی مقاومت و دژ محکم در برابر توطئه های صهیونیستی است.

وی گفت: ما تمام اقداماتی که علیه شهروندان مسیحی و مسلمان در عراق صورت می گیرد از جمله هتک حرمت مقدسات را محکوم می کنیم. هشدار می دهم که تخریب مساجد و اماکن مقدس و متبرکه و امامزاده ها، زمینه را برای از بین بردن مسجدالاقصی به دست صهیونیست ها فراهم خواهد کرد.

سید حسن نصرالله اظهار داشت: امت اسلامی در بدترین شرایط قرار دارد، اما فلسطین قربانی نخست آن است لذا باید دقت کنیم در کجا می جنگیم و در کجا صلح می کنیم. هدف از جنگ غزه اکنون و پیش از آن در سال 2008 و قبل از آن در لبنان در سال 2006 به زانو درآوردن مقاومت بود. پایداری مردمی و سیاسی سرنوشت جنگ غزه را مشخص می کند همانطور که در جنگ 33 روزه رخ داد.

دبیر کل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: ایهود اولمرت در جنگ 33 روزه به "جرج بوش" و "کاندولیزا رایس" مقامات وقت آمریکا پیام فرستاد که جنگ متوقف شود زیرا در صورت ادامه جنگ، اسرائیل نابود خواهد شد. هدف کنونی جنگ غزه از بین بردن یک گروه یا جنبش نیست بلکه نابودی مقاومت و سلاح و اراده آن است.

وی افزود: غزه اکنون با منطق مقاومت به پیروزی رسیده است. مقاومت در غزه قادر به پیروزی است و به یاری خدا پیروز خواهد شد.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: دشمن اسرائیلی از سال 2006 برای تاسیس یک ارتش قوی تلاش کرد و این ارتش امروز در مقابل نوارغزه ای محاصره شده قرار دارد و این ناتوانی دشمن و موفقیت بزرگ مقاومت را نشان می دهد. ما تا به امروز نفهمیده ایم هدف اسرائیل از جنگ غزه چیست و این حالت تردید و ترس و نگرانی اسرائیل را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: اسرائیل در شناسایی انبارهای سلاح و موشک مقاومت در غزه و چگونگی مقابله با مقاومت شکست خورده است و این شکست بیانگر ناتوانی اسرائیل در مقابله با حملات موشکی مقاومت است. اسرائیل به دلیل این ناتوانی، کودکان را می کشد، ارتش اسرائیل به عنوان یک ارتش جنگجو به غزه نرفت بلکه به عنوان ارتشی که قاتل کودکان است وارد نوارغزه شده است.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی قدس اظهار داشت: موشک های مقاومت فلسطین علیرغم تمامی تلاش های اطلاعاتی و امنیتی و جنگ زمینی اکنون به تل آویو می رسد و در کنار مقاومت، پایداری سیاسی و مردمی وجود دارد.

وی گفت: پایداری مردمی و سیاسی و پیروزی در میدان نبرد معادله های جدیدی را خلق خواهد کرد و مقامت در غزه راه حل [پایان جنگ] را به دشمن اسرائیلی تحمیل خواهد کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: مسئولیت امروز ما ایجاب می کند اختلافات خود را در صحنه نبرد کنار بگذاریم و غزه باید محور همه چیز باشد. در حال حاضر برخی کشورهای عربی خواهان نابودی جنبش حماس هستند متاسفانه در جهان عرب برخی نگران اسرائیل هستند و برای آن دلسوزی می کنند.

وی گفت: اعراب باید از فرماندهی سیاسی مقاومت حمایت کنند و مانع از تحمیل شروط آتش بس شروط مورد دلخواه اسرائیل شوند. ما در حزب الله همواره حامی فلسطین بوده ایم و در آینده نیز از ملت فلسطین و تمامی جنبش های مقاومت فلسطین بدون استثناء حمایت خواهیم کرد.

سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: ما به دقت جزئیات جنگ غزه را زیر نظر داریم و به مقاومت فلسطین در غزه می گوییم اطمینان داریم شما پیروز خواهید شد و ما هر آنچه را که مناسب باشد انجام خواهیم داد.