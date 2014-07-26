به گزارش خبرنگار مهر، در طول یک دهه گذشته تاکنون با خروج برخی از غول های نفت و گاز جهان از ایران، شرکت های چینی نزدیک به 50 میلیارد دلار قرارداد به منظور توسعه میادین نفت، گاز، احداث پالایشگاه، ساخت دکل‌های حفاری با ایران امضا کردند.



در بخش عمده ای از این قراردادها همچون طرح توسعه آزادگان جنوبی، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، طرح توسعه یادآوران و چندین بلوک اکتشافی فعالیت پیمانکاران چینی جز وقت کشی دستاورد دیگری برای صنعت نفت کشور نداشت.



از این رو در طول سه سال گذشته تاکنون اخراج شرکت های چینی از طرح توسعه میادن نفت و گاز ایران همچون آزادگان جنوبی، فاز 11 پارس جنوبی و پارس شمالی آغاز شد.





سناریوهای جدید نفتی ایران در غیاب چینی‌ها



با گذشت نزدیک به 100 روز از اخراج غول نفتی چینی‌ها در طرح توسعه میدان آزادگان به عنوان بزرگترین میدان مشترک نفتی بین ایران و عراق، تعداد دکل‌های حفاری ایران در این حوزه مشترک افزایش یافته است.



در شرایط فعلی عراق با برداشت روزانه 210 هزار بشکه نفت از میدان آزادگان جنوبی بیش از چهار برابر ایران از این میدان مشترک طلای سیاه برداشت می‌کند و با پیشی گرفتن از ایران حالا شتاب در طرح توسعه میادین سندباد (مشترک با یادآوران ایران)، بدری (مشترک با میدان آذر ایران) و سایر میادین مشترک نفتی را در دستور کار قرار داده است.



چینی ها در طول حدود 6 سال فعالیت در میدان آزادگان جنوبی نه تنها به تعهدات قراردادی خود در قبال شرکت ملی نفت ایران پایبند نبوده که زمینه تاخیر و وقت کشی در استخراج نفت از میدان آزادگان جنوبی را فراهم کردند.



با اخراج چینی از آزادگان جنوبی با دستور بیژن زنگنه وزیر نفت، در طول سه ماه گذشته تاکنون تعداد دکل های حفاری شاغل در این میدان مشترک با عراق افزایش یافته است.



بیژن زنگنه وزير نفت در تشریح برنامه طرح توسعه آزادگان جنوبی در غیاب چینی ها، گفت: با ترك تشريفات، حفاري ٤٠ حلقه چاه در ميدان آزادگان به شركت ملي حفاري واگذار و دو مناقصه براي حفاري ٤٠ حلقه چاه ديگر به صورت دو بسته جداگانه برگزار مي‌شود.



به گفته این عضو کابینه دولت تدبیر و امید بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده در مرحله نخست در اين ميدان ١٥٠ حلقه چاه حفاري و در مرحله دوم تعداد چاه ها به ١٨٥ حلقه افزايش مي يابد.



حميد رضا گلپايگاني مديرعامل شركت ملي حفاري ايران در تشریح آخرین وضعیت حفاری توسعه این میدان مشترک نفتی با اشاره به فعالیت همزمان دو دستگاه دکل حفاری، گفت: به زودی هشت دستگاه دکل حفاری دیگر در میدان آزادگان جنوبی مستقر خواهند شد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در طرح توسعه آزادگان جنوبي حفاري ٥٠ حلقه چاه جدید در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: حفاری تمامی این چاه های نفتی به صورت کلید در دست انجام خواهد شد.



شرکت ملی حفاری ایران همچنین با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: تا چند روز آینده سه دستگاه دکل جدید حفاری در میدان مشترک آزادگان جنوبی مستقر خواهند شد.



به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه 50 هزار بشکه نفت از آزادگان جنوبی برداشت می شود که در صورت تکمیل حفاری١٨٥ حلقه چاه، توليد٣٢٠ هزار بشكه نفت در روز و ١٩٧ ميليون فوت مكعب گاز پيش بيني می شود.





نفت ایران؛ هدیه روسها به عراق



وقت کشی و تاخیر در طرح توسعه میادین مشترک نفتی ایران تنها منحصر به پیمانکاران چینی نبوده بلکه شرکت گازپروم روسیه هم در طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر هم سابقه سال‌ها وقت کشی را دارد.



با این وجود این غول نفت و گازی روسها پس از اخراج از طرح توسعه میدان آذر در نیمه مشترک این میدان نفتی در عراق (بدری) مشغول به کار شدند و حتی تولید نفت از این میدان مشترک با ایران را از چند روز گذشته آغاز کردند.



بر این اساس وزارت نفت عراق با انتشار گزارشی، اعلام کرده است شرکت پازپروم نفت روسیه تولید از میدان بدری (مشترک با آذر ایران) را با میانگین روزانه 15 هزار بشکه در روز آغاز کرده است.



عراقی‌ها در حالی پیش بینی می‌کنند تا سال 2017 میلادي تولید نفت از میدان بدری به 170 هزار بشکه در روز برسد که عاصم جهاد سخنگوي وزارت نفت عراق از آغاز انتقال نفت از این میدان مشترک با ایران به منظور پر کردن مخازن نفتی و تهیه منابع صادرات روز دوشنبه ( 21 ژوئیه) خبر داده است.



به گزارش مهر، در طرح توسعه میدان مشترک بدری کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های گازپروم، شرکت دولتی نفت ترکیه (پی.تی.ای.او) و شرکت گاز کره جنوبی (کوگاز) در دور دوم مناقصه‌های نفتی عراق در سال ٢٠٠٩ موفق به دریافت حق امتیاز توسعه میدان نفتی بدری شدند.



همزمان با عزم جزم عراق برای آغاز تولید نفت از دومین میدان مشترک و بزرگ نفتی با ایران، شرکت‌های گازپروم و لوک اویل روسیه نزدیک به 5 سال در توسعه این میدان مشترک نفتی ایران وقت کشی کردند و در نهایت به بهانه تحریم از ادامه حضور در این پروژه‌های نفتی انصراف دادند.