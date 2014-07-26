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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۴۸

نتیجه استیناف "لوییس سوارس" قبل از آغاز لالیگا اعلام می‌شود

نتیجه استیناف "لوییس سوارس" قبل از آغاز لالیگا اعلام می‌شود

دادگاه داوری برای ورزش از احتمال رسیدگی به پرونده "لوییس سوارس" در اوایل ماه اوت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا پیش از این از مسئولان دادگاه عالی ورزش (CAS) درخواست کرده که قبل از آغاز رقابتهای لالیگا در تاریخ 23 اوت (اول شهریور) وضعیت "لوییس سوارس" مشخص شود. دادگاه داوری در ورزش هم در بیانیه ای اعلام کرده که این احتمال وجود دارد که رای نهایی قبل از پایان ماه اوت اعلام شود.

بر پایه گزارش دیلی میل، فیفا هم همچنین باید با سریع‌تر به جریان افتادن این پرونده موافقت کند. دادگاه داوری برای ورزش می‌گوید هنوز زمانی برای فرجام خواهی این بازیکن تعیین نشده و به همین منظور داورانی را هم برای قضاوت این پرونده منصوب نکرده است.

سوارس در فصل نقل و انتقالات تابستانی با انعقاد قراردادی به ارزش 75 میلیون پوند از لیورپول به بارسلونا پیوست.

مهاجم تیم ملی اروگوئه در رقابتهای جام جهانی و در جریان دیدار با ایتالیا اقدام به گاز گرفتن شانه "جورجیو کیه‌لینی" کرد که این امر محرومیت از 9 بازی بین المللی و ممنوع الفعالیت شدن چهار ماهه وی را در برداشت. بارسا معتقد است این میزان محرومیت باید کاسته شود.

کد مطلب 2338675

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