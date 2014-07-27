قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت استیضاح وزیرعلوم و اینکه کمیته هایی از سوی وزارت علوم برای رفع دغدغه های نمایندگان ایجاد شده، گفت: اینکه مسئولان وزارت علوم با گروه‌های مختلف از نمایندگان خواستار استیضاح صحبت می کنند تا دغدغه های نمایندگان را رفع کنند و کمیته هایی تشکیل داده اند طبیعی است.

وی ادامه داد: آخرین برداشت من این است که تاکنون وزیرعلوم به دغدغه های جدی نمایندگان به رغم جلسه ای که با حضور دکتر لاریجانی برگزار شد، توجه اساسی نکرده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: با توجه به صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه نمی کنند و عنوان می کردند چندان به نظر نمی رسد که بنای وزیرعلوم این باشد که به دغدغه های اساسی توجه جدی داشته باشد.

وی یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان را ایجاد آرامش در دانشگاه‌ها ذکر کرد و گفت: وزیرعلوم باید راه حلی در پیش گیرد که آرامش دانشگاه‌ها تضمین شود تا دانشگاهیان بتوانند به رسالت اصلی خود که تولید علم است بپردازند.

جعفری از دیگر دغدغه های نمایندگان به بحث بورسیه ها اشاره کرد و گفت: هنوز نتیجه بورسیه ها نهایی نشده است دوستان در وزارت علوم بدون اینکه مدارک مستندی ارایه کنند آمارهایی را هم به تعداد قبل اضافه کرده اند.