محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه برنامه شناسایی و رفع نواقص سازههای آبخیزداری در استان کرمانشاه با هدف کاهش خطر سیلاب و پیشگیری از خسارت به مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: ارزیابی وضعیت سازههای آبخیزداری و شناسایی نقاط آسیبپذیر در حوزههای آبخیز، از اولویتهای این اداره کل برای افزایش آمادگی در برابر بارشهای شدید است.
وی افزود: کارشناسان و مسئولان منابع طبیعی در سطح استان و شهرستانها، بازدید از سازههای آبخیزداری را آغاز کردهاند و در این روند، تأسیسات واقع در ارتفاعات و بالادست شهرها و روستاها در اولویت بررسی قرار دارند؛ چراکه عملکرد مطلوب این سازهها میتواند در کنترل روانابها و کاهش شدت جریانهای سیلابی مؤثر باشد.
رستمی با بیان اینکه بخشی از این بازدیدها به شناسایی نارساییهای فنی و نیازهای تعمیراتی اختصاص دارد، گفت: سازههای آسیبدیده، نقاط مستعد ایجاد خطر و بخشهایی که به لایروبی، رسوببرداری یا بازسازی نیاز دارند، شناسایی شدهاند تا برای رفع مشکلات آنها اقدامات لازم انجام شود.
بسیج امکانات برای ترمیم سازههای آبخیزداری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات پیشگیرانه بیان کرد: برای اجرای اقدامات اصلاحی، از ظرفیت ستادهای مدیریت بحران شهرستانها و ماشینآلات پیمانکاران طرف قرارداد استفاده میشود.
به گفته وی، پاکسازی رسوبات انباشتهشده در پشت سازهها، اصلاح نقاط آسیبزا و ترمیم و بازسازی بندهای خاکی و سیلبندها، از جمله اقداماتی است که در چارچوب این برنامه دنبال میشود.
رستمی با اشاره به اجرای عملیات در چند شهرستان استان عنوان کرد: تاکنون اقداماتی برای اصلاح و ترمیم سازهها در هرسین، اسلامآباد غرب، کنگاور، سنقر و جوانرود و برخی مناطق دیگر انجام شده و رسیدگی به سایر نقاط نیازمند مداخله نیز ادامه دارد.
وی تأکید کرد: برنامه پایش و اصلاح سازههای آبخیزداری به یک منطقه محدود نیست و متناسب با نیازهای شناساییشده در نقاط مختلف استان دنبال میشود تا پیش از افزایش بارندگیها، نواقص احتمالی برطرف و آمادگی این سازهها برای مدیریت روانابها تقویت شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، نگهداری اصولی از سازهها و مدیریت حوزههای آبخیز را از عوامل مؤثر در کاهش پیامدهای سیلاب دانست و خاطرنشان کرد: همکاری واحدهای شهرستانی، بهرهگیری از امکانات اجرایی و شناسایی بهموقع نقاط ضعف، در اجرای مؤثر برنامههای پیشگیرانه اهمیت دارد.
رستمی در پایان گفت: رویکرد این اداره کل، محدود نشدن به اقدامات پس از وقوع بحران و افزایش آمادگی پیش از بروز مخاطرات است؛ از این رو، بازدیدهای میدانی و عملیات اصلاحی تا رسیدگی به موارد شناساییشده ادامه خواهد داشت تا احتمال بروز خسارت در مناطق در معرض سیلاب کاهش یابد.
کرمانشاه- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه با آغاز ارزیابی میدانی آمادگی مناطق در معرض سیلاب را پیش از آغاز بارشهای فصلی افزایش میدهد.
محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه برنامه شناسایی و رفع نواقص سازههای آبخیزداری در استان کرمانشاه با هدف کاهش خطر سیلاب و پیشگیری از خسارت به مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: ارزیابی وضعیت سازههای آبخیزداری و شناسایی نقاط آسیبپذیر در حوزههای آبخیز، از اولویتهای این اداره کل برای افزایش آمادگی در برابر بارشهای شدید است.
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