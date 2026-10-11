محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه برنامه شناسایی و رفع نواقص سازه‌های آبخیزداری در استان کرمانشاه با هدف کاهش خطر سیلاب و پیشگیری از خسارت به مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: ارزیابی وضعیت سازه‌های آبخیزداری و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در حوزه‌های آبخیز، از اولویت‌های این اداره کل برای افزایش آمادگی در برابر بارش‌های شدید است.



وی افزود: کارشناسان و مسئولان منابع طبیعی در سطح استان و شهرستان‌ها، بازدید از سازه‌های آبخیزداری را آغاز کرده‌اند و در این روند، تأسیسات واقع در ارتفاعات و بالادست شهرها و روستاها در اولویت بررسی قرار دارند؛ چراکه عملکرد مطلوب این سازه‌ها می‌تواند در کنترل رواناب‌ها و کاهش شدت جریان‌های سیلابی مؤثر باشد.



رستمی با بیان اینکه بخشی از این بازدیدها به شناسایی نارسایی‌های فنی و نیازهای تعمیراتی اختصاص دارد، گفت: سازه‌های آسیب‌دیده، نقاط مستعد ایجاد خطر و بخش‌هایی که به لایروبی، رسوب‌برداری یا بازسازی نیاز دارند، شناسایی شده‌اند تا برای رفع مشکلات آن‌ها اقدامات لازم انجام شود.



بسیج امکانات برای ترمیم سازه‌های آبخیزداری



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات پیشگیرانه بیان کرد: برای اجرای اقدامات اصلاحی، از ظرفیت ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و ماشین‌آلات پیمانکاران طرف قرارداد استفاده می‌شود.



به گفته وی، پاک‌سازی رسوبات انباشته‌شده در پشت سازه‌ها، اصلاح نقاط آسیب‌زا و ترمیم و بازسازی بندهای خاکی و سیل‌بندها، از جمله اقداماتی است که در چارچوب این برنامه دنبال می‌شود.



رستمی با اشاره به اجرای عملیات در چند شهرستان استان عنوان کرد: تاکنون اقداماتی برای اصلاح و ترمیم سازه‌ها در هرسین، اسلام‌آباد غرب، کنگاور، سنقر و جوانرود و برخی مناطق دیگر انجام شده و رسیدگی به سایر نقاط نیازمند مداخله نیز ادامه دارد.



وی تأکید کرد: برنامه پایش و اصلاح سازه‌های آبخیزداری به یک منطقه محدود نیست و متناسب با نیازهای شناسایی‌شده در نقاط مختلف استان دنبال می‌شود تا پیش از افزایش بارندگی‌ها، نواقص احتمالی برطرف و آمادگی این سازه‌ها برای مدیریت رواناب‌ها تقویت شود.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، نگهداری اصولی از سازه‌ها و مدیریت حوزه‌های آبخیز را از عوامل مؤثر در کاهش پیامدهای سیلاب دانست و خاطرنشان کرد: همکاری واحدهای شهرستانی، بهره‌گیری از امکانات اجرایی و شناسایی به‌موقع نقاط ضعف، در اجرای مؤثر برنامه‌های پیشگیرانه اهمیت دارد.



رستمی در پایان گفت: رویکرد این اداره کل، محدود نشدن به اقدامات پس از وقوع بحران و افزایش آمادگی پیش از بروز مخاطرات است؛ از این رو، بازدیدهای میدانی و عملیات اصلاحی تا رسیدگی به موارد شناسایی‌شده ادامه خواهد داشت تا احتمال بروز خسارت در مناطق در معرض سیلاب کاهش یابد.