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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۲۰

گرمترین روز پایتخت در سال جاری/فردا دمای تهران به 42 درجه می رسد

گرمترین روز پایتخت در سال جاری/فردا دمای تهران به 42 درجه می رسد

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه فردا گرمترین روز پایتخت در سال جاری خواهد بود گفت: فردا دمای تهران به 42 درجه می رسد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود :بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی، امشب و فردا، در جنوب استان سیستان و بلوچستان برخی مناطق استان هرمزگان و جنوب کرمان افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار پراکنده همراه با رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته وی، سه روز آینده دریای عمان به ویژه قسمت های شرقی آن و روز های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه خلیج فاس و دریای خزر مواج است.

وظیفه اظهار داشت: همچنین اواخر وقت امروز و طی روز های یکشنبه و دوشنبه به سبب افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق جنوب غرب کشور باد و گرد و خاک و کاهش دید افقی رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از روز دوشنبه با نفوذ جریانات شمالی، برای سواحل دریای خزر ابرناکی، رگبار و رعد و برق پراکنده و برای نیمه شمالی کشور کاهش دما پیش بینی می شود.

وی افزود: نفوذ توده هوای خنک از عرض های شمالی به سواحل دریای خزر از روز یکشنبه تا سه شنبه موجب کاهش دما و وزش باد و مواج شدن دریای خزر  می شود.

وظیفه یادآور شد:  کاهش دما از دوشنبه تا سه شنبه بین 5 تا 8 درجه سلسیوس در سواحل جنوبی دریای خزر و بین 3 تا 5 درجه برای سایر نقاط نیمه شمالی کشور پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه دریای خزر از بعدازظهر یکشنبه تا سه شنبه مواج و متلاطم پیش بینی می شود گفت: همچنین با گذر موج و همراه آن هوای نسبی خنک از سطوح میانی جو و جریانهای دریا به خشکی در سطح زمین، انتظار می رود از بعدازظهر دوشنبه تا سه شنبه شرق مازندران و استان گلستان گاهی با بارش باران و رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه باشد.

به گفته وی، فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. بیشینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به 42 درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز به 29 درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.

کد مطلب 2338841

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