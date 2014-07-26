ایستادگی مردم فلسطین از آثار انقلاب اسلامی و نفس های گرم امام و هدایت های رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و روحانیون در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری گفت: روحانیت معظم و بزرگانی که در حوزه های علمیه تربیت شده اند بعد از پیروزی انقلاب بار بسیار سخت تر و سنگین تری بر دوش دارند. اگر قبل از انقلاب تبلیغ دین و مرجع حل معضلات مردم به عنوان دو رسالت سنگین روحانیت محسوب می شد امروز اداره کشور و حمایت از حاکمیت و حکومت دو بار سنگینی است که بر دوش روحانیت قرار گرفته است.

روحانی ادامه داد: چه در راس دستگاه اجرایی روحانی باشد یا غیر روحانی؛ حکومت اسلامی حکومتی است که بار مسئولیتش از دید مردم بر دوش روحانیت است.

وی با بیان اینکه در راس این نظام، ولایت فقیه به عنوان بالاترین مقام کشور قرار دارد گفت: همه قوانین کشور از گلوگاهی به نام شورای نگهبان و همه انتخابها نیز از گلوگاهی به نام شورای نگهبان رد می شود بنابراین بار رسالت اداره کشور بر دوش روحانیت است.

روحانی گفت: بنده به عنوان کسی که در این 11 ماه مسئولیت اجرایی کشور را بر دوش داشتم دریافتم که هم امید مردم افزایش یافته و هم امید ما. امید ما یعنی همه افرادی که در دستگاههای اجرایی هستند افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دولت در بخش اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی ، مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی قدم های امیدبخشی در کنار دو قوای دیگر و در کنار مقام معظم رهبری که نظارت بر قوا داشته اند گام ها را به پیش گذاشته است، اظهار داشت: همه باید دست به دست هم دهیم تا از این معضلات عبور کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: ایستادگی مردم فلسطین و غزه یکی از آثار مربوط به انقلاب اسلامی این سرزمین و نفس های گرم امام و هدایت رهبری است.

روحانی افزود: در این 20 روزی که مدام بر سر فلسطینیان آتش ریخته می شود برای اولین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی پایتخت این رژیم زیر ضربات موشک مردم مسلمان غزه قرار گرفته است و برای اولین بار فرودگاه بیت بن گوربن تعطیل شده و پرواز هواپیماها قطع شد و بیش از 4 میلیون جمعیت برای آنکه جان خود را از موشک ها حفظ کنند به زیر زمین پناه بردند.

وی با تاکید به اینکه امروز اطلاعات به ما می گوید که مردم غزه از لحاظ روحیه و مبارزه با روز اول هیچ تفاوتی نکرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به این همه کشته ای که مردم غزه داده اند اما روحیه ایستادگی و مقاومت آنان بالا است و این بدان معنا است که در سایه اتحاد فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی می توانیم از همه مشکلات عبور کنیم.

رئیس جمهور گفت: ماه رمضان ماه صبر و مقاومت بوده و انشاالله روحیه معنوی همه ملت ما در این ماه افزایش پیدا کرده است.