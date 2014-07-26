از توصیه های فرهنگی به دولت تا ذکر مصیبت در ضیافت روحانی با علما/ رئیس جمهور هر چه زودتر به قم سفر کند

به گزارش خبرنگار مهر مراسم ضیافت افطاری حجت الاسلام حسن روجانی با جمعی از علما و روحانیون مصادف مصادف با بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم برخی از روحانیون از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و شورای نگهبان حضور داشتند که چهره هایی همچون حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز، آيت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران، آیت الله مقتدایی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات و حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور به چشم می خورد.

با ریاست جمهوری روحانی شادی فوق العاده ای در حوزه ها به چشم می خورد

در ابتدای این مراسم آیت الله مقتدایی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تشکر از ضیافت رئیس جمهور با روحانیون گفت: این مجلس نشانگر ارتباط عمیق ایشان با روحانیت است.

وی با اشاره به امنیت و آرامش موجود در کشور گفت: مردم ما ماه رمضان را با آرامش گذراندند و این از برکات نظام جمهوری اسلامی است و به فضل الهی نظام ما در جهان می درخشد و نورافشانی مى کند.

آیت الله مقتدایی با تاکید بر اینکه جایگاه ایران در جهان به دلیل بعد اسلامتیت آن است گفت: امام راحل نیز تاکید داشتند که دولت باید اسلامی باشد. و این اسلام است که امروز این جایگاه رفیع را برای کشور ما ارزانی داشته است.

وی با اشاره به راهپیمایی باشکوه مردم در روز قدس گفت: نه تنها در ایران حتی در لندن و واشنگتن نیز تاکنون این اجتماعات سابقه نداشته و حتی عکس هایی از امام راحل نیز در جمع اجتماع کنندگان خارج از کشور مشاهده می شد و اکنون این وظیفه ما است که این اسلامیت و و معنویت را حفظ کنیم.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه اسلامیت و معنویت تنها با حفظ ارزشهای اسلامی متبلور می شود، گفت: اسلامیت این نظام باید حفظ شود که اگر اسلامیت حفظ شود انشالله این نظام همچنان باقی می ماند.

وی علما را استوانه های نگهدارنده نظام دانست و افزود: بقای دین با همین منبرها، حوزه های علمیه و مساجد است و حفظ جایگاه روحانیت این اسلامیت و معنویت را تضمین می کند.

آیت الله مقتدایی در وصف رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور انصافا، وصفا و عملا روحانی است و زمان ریاست جمهوری ایشان ارتباط دولت با روحانیون و حوزه های علمیه بیشتر شده و انسجام بهتری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه از زمان ریاست جمهوری روحانی یک شادی فوق العاده ای در حوزه ها به چشم می خورد، اضافه کرد: روحانیون از ریاست جمهوری اظهار خرسندی می کنند و موضع گیری های وی را تایید می کنند.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه انتظار ما این است که رئیس جمهور ارتباطش را با حوزه ها حفظ کند، گفت: ایشان باید به قم تشریف بیاورند و تاکنون شاید هم دیر شده، باید رئیس جمهور حتما با مراجع عظام قم دیدار داشته باشند.

آیت الله مقتدایی افزود: در جامعه مدرسین نظرات رئیس جمهور تایید شده البته خدشه هایی هم وجوددارد و خودشان نیز این اشکالات را قبول دارند و نباید این اشکالات را به پای رئیس جمهور گذاشت.

وی ادامه کرد: یک مطالب و دغدغه هایی هست که باید با رئیس جمهور صحبت شد البته ما این دغدغه ها را از خود ایشان نمی بینیم و انشالله با مذاکره حل شود.

روحانی به بدنه دولت تذکر دهد/ دولت از حاشیه سازی پرهیز کند

همچنین در ادامه حجت الاسلام تقوی با تشکر از رئیس جمهور برای دیدار با علماا

گفت: ما 800 امام جمعه در کشور داریم که به تبعیت از رهبری و سياست های تعریف شده از دولت روحانی حمایت می کنیم و همه ائمه جمعه به ندای رهبری گوش جان سپرده اند و از دولت حمایت خواهند کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه تصریح کرد: البته در تریبون نماز جمعه نقد منصفانه و دفاع واقع بینانه یکی از سرفصل های سیاست های ما است.

وی با اشاره به مسائل فرهنگی در دولت تصریح کرد: ما دلمان می خواهد دولت روحانی موفق شود چرا که موفقیت وی را موفقیت نظام می دانیم و از لحاظ تعصب صنفی نیز امیدواریم دولت وی موفق شود چرا که موفقیت دولت روحانی هم به قشر روحانیت کمک می کند و هم موجب تقویت روحانیت می شود.

حجت الاسلام تقوی ادامه داد: خواهش می کنم به اصحاب فرهنگ در دولت توصیه کنید دغدغه های رهبری را بخصوص در حوزه فرهنگ بشناسند و رعایت کنند. مبادا روزی که رهبری از بعضی مسائل رهبری ناراحت شوند.

وی با بیان اینکه در ولایت مداری رئیس جمهور هیچ شکی نیست گفت: رئیس جمهور باید به بدنه دولت و اصحاب فرهنگ مسائل فرهنگی را گوشزد کند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه همچنین با تاکید بر اینکه باید به فرهنگ کمک ویژه ای شود گفت: امسال در ماه مبارک رمضان 600 مبلغ نتوانستند به روستاها و شهرستانها اعزام شوند.

حجت الاسلام تقوی دولت را به پرهیز از حاشیه سازی توصیه کرد و خاطرنشان کرد: دولت نباید به حاشیه سازی مشغول شود مثلا یک هفته دولت را نسبت به ورود بانوان به سالن والیبال مشغول کرده اند آیا این موضوع از اولویت های کشور بود؟ بنابراین توصیه می کنم دولت وارد این قبیل حاشیه سازی ها نشود و به خیلی از مسائل نباید جواب دهد.

شورای تخصصی مذهبی جهت مشاور به رئیس جمهور تشکیل شود

حجت الاسلام فیرحی عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم پشت تریبون رفت و گفت: امروز در جهان و همچنین در ایران شاهد دو پدیده همزمان و متناقض هستیم و دیگری ظهور افراطی گری و خشونت مذهبی است و متاسفانه این خشونت بیشتر دارد به اسلام گره می خورد.

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید از این افراطی گری و خشونت مذهبی غلفت کند گفت: رسانه های جهانی با تمام توان نگاهشان به ایران است که ایران چه پیامی را به جهان مخابره می کند.

حجت الاسلام فیرحی در پیشنهادی به رئیس جمهور گفت: به رئیس جمهور پیشنهاد می کنم همچنان که حوزه های مختلف تخصصی همچون اقتصادی و سیاست خارجی شورای اختصاصی دارند شورایی نیز به عنوان شورای مذهبی رئیس جمهور تشکیل دهد تا از گروهها و دیدگاههای متخصص مذهبی بهره گیرد.

ذکر مصیبت اباعبدالله (ع) توسط عضو جامعه وعاظ تهران

حجت الاسلام شجاعی عضو جامعه وعاظ تهران آخرین فردی بود که به نمایندگی از جامعه روحانیت پشت تریبون قرار گرفت و اظهار داشت: مردم ایران در روز قدس به ندای امام خمینی (ره) لبيک گفتند و با راهپیمایی شکوهمند خود پاسخ قاطعی به جنایات رژیم صهیونیستی به غزه دادند.

عضو جامعه وعاظ تهران سخنان خود را با ذکر مصیبت اباعبدالله (ع) به پایان رساند.

همچنین حجت الاسلام حسن روحانی همزمان با اذان مغرب پشت تریبون رفت و گفت: مباحثی را می خواستم در جمع شما روحانیون و علما مطرح کنم اما دیگر وقت نیست. روحانی جملات خود را با اشاره به حوادث غزه به پایان رساند.

در ادامه روحانیون و علما به امامت حجت الاسلام حسن روحانی نماز مغرب و عشا را اقامه کردند و سپس در ضیافت افطاری رئیس جمهور شرکت کردند.