بعد از بردن اسکار سینما

«شکسپیر عاشق» به سراغ تئاتر آمد

برداشتی تئاتری از فیلم موفق و برنده اسکار «شکسپیر عاشق» با کارگردانی دکلان دانلان از ماه اکتبر (آبان) در تئاتر «نوئل کوارد» شهر لندن روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «شکسپیر عاشق» که در سال 1998 برنده اسکار بهترین فیلم  شد و فیلمنامه آن توسط تام استاپارد نوشته شده، در قالب برداشتی تئاتری بر صحنه تئاتر «نوئل کوارد» شهر لندن اجرا خواهد شد. نمایشنامه «شکسپیر عاشق» لی هال با کارگردانی دکلان دانلان روی صحنه خواهد رفت.

تام بتمان، لوسی بریگز اوون و دیوید اوآکس بازیگران نمایش «شکسپیر عاشق» هستند که قرار است از ماه اکتبر (آبان) اجرای خود را آغاز کند. 

فیلم سینمایی «شکسپیر عاشق» که داستانی نسبتا تخیلی درباره زندگی شکسپیر است با کارگردانی جان مادن و حضور گویینت پالترو، جوزف فاینز، جفری راش، کالین فرث، بن افلک، جودی دنچ و تام ویلکینسون در مقام بازیگر تولید شد.

این اولین برداشت تئاتری از فیلم «شکسپیر عاشق» و فیلمنامه تام استاپارد است. بخش تولیدات تئاتر کمپانی دیزنی تهیه کننده نمایش «شکسپیر عاشق» است که بر صحنه تئاتر برادوی نیز اجرا خواهد شد.

