آیینهای مردم بندر "دیر" برای عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید سعید فطر قرار داریم و این روزها بازار بندر دیر و روستاهای تابعه آن بسیار شلوغ و گرم است به ویژه بازارچه‌های خرید نجیرم، زیتون، مطاف و فانوس جلوه بیشتری به خود گرفته است.

در گذشته بندر دیر در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان حال و هوایی دیگر داشت؛ از سویی خانواده‌ها با تهیه نان‌های محلی آماده حضور در این عید می شدند.

از سوی دیگر کوچک‌ترها که سابقه دریافت سکه‌های نو را داشتند نیز با خوشحالی انتظار روز عید را می کشیدند گر چه برخی خانواده ها نیز با تاثر آماده برگزاری مراسمی می شدند که اصلاحا به آن عید تحلو می گفتند.

تهیه نان محلی ویژه عید فطر/ تکبیر موذنان برای دعوت مردم به نماز عید

یک پژوهشگر و نویسنده بندر دیر در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تهیه نان های شیرینی محلی که تحت عنوان هایی نظیز "کوکل شی چلی نون شری" بود در برخی خانواده‌ها از یک هفته مانده به عید شروع می شد.

عبدالحسین بحرینی نژاد اضافه کرد: زن‌های محله با برپایی چاله‌ها برای پخت نان به صورت دسته جمعی اقدام به پخت نان می‌کردند.

وی ادامه داد: این کار هر روزه از صبح زود تا ساعت 10 ادامه یافت که یک روز مانده به عید فطر کار پخت نان را به اتمام می رسید.

این پژوهشگر افزود: افرادی که بضاعت مالی داشتند در زمینه توزیع سکه در ایام عید فطر همواره نقش آفرین بودند و ضمن مراجعه به بانک تعداد زیادی سکه خریداری می کردند و آن ها را در روز عید فطر به بچه های خردسال عیدی می دادند.

وی گفت: نماز عید فطر در جوار مسجد قدیمی دیر که اکنون به نام مسجد شهدای گمنام معروف شده برگزارمی شد.

بحرینی نژاد اضافه کرد: موذنین مساجد صبح زود پس از اذان تکبیر گویان مردم را به شرکت در نماز عید فطر فرا می‌خواندند و مردم نیز با لباس‌های نو خریداری شده در این مراسم شرکت می کردند و پس از اتمام نماز عید مردم روبوسی وتقبل الله اعمالکم به همدیگر می‌گویند.

وی بیان داشت: دیدار با خانواده های فامیل نیز از جمله برنامه های دیری ها بوده که دراین رسم شایسته هم اکنون نیز رایج است.

بحرینی نژاد گفت: در روز عید سعید فطر مردم با استحمام و پوشیدن لباس هاس نو بر تن از ساعاتی پیش از آغاز نماز عید در دسته های مختلف خود را به محل های اقامه نماز عید رسانده و در صفوف نماز قرار می گیرند.

هماهنگی شهرداری دیر برای برگزاری برنامه‌های عید فطر

شهردار بندر دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی به مناسبت عید سعید فطر در دیر برگزار می شود که ما نیز تلاش می‌کنیم تا هماهنگی لازم را برای برگزاری این برنامه ها داشته باشیم.

علی منصوری در ادامه خاطرنشان ساخت: این شهرداری با در اختیار گذاشتن اتوبوس واحد خود کار ایاب و ذهاب مردم را در نقاط شهر انجام خواهد داد و مردم با مشکل رفت وآمد مواجه نمی‌شوند.

نماز عید فطر دیر در مصلی برگزار می شود

جانشین ستاد نماز جمعه دیر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های روز عید فطر در این شهر پرداخت و گفت: نماز عید فطر دیر به امامت حجت‌الاسلام حسینی در مصلی جمعه این شهر اقامه خواهد شد.

عیسی فولادی، رمضان را ضیافت بهره‌وری از تقوای الهی و عید فطر را پایان این مهمانی خدایی دانست و اظهار داشت: مردم مؤمن به شکرانه یک ماه بندگی و عبادت و پیروزی بر نفس اماره در نماز عید فطر شرکت می‌کنند.

جانشین ستاد نماز جمعه دیر با بیان اینکه عید فطر اوج بندگی و اطاعات است، افزود: هدف از ماه رمضان و عید فطر تداوم پاکی و دوری از گناه در طول سال است.

فولادی از آمادگی ستاد نماز جمعه دیر برای برگزاری نماز عید فطر در زمان اعلام عید فطر از سوی ستاد استهلال خبر داد و تصریح کرد: مصلی جمعه دیر جهت اقامه نماز در نظر گرفته شده است.