مراکز ترک اعتیاد استان مرکزی به 22 مرکز افزایش می یابد

دکتر محمد علی اله دادی با اشاره به تغییر رویکرد مواد مخدر مصرفی در جامعه از سنتی به صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان بهزیستی با آموزش مسئولین کمپ های ترک اعتیاد این مراکز را برای پذیرش معتادان صنعتی آماده می کند.

وی در ادامه افزود: معتادان پذیرفته شده درکمپ های ترک اعتیاد با شرکت در برنامه های پرهیزمدار، پس از گذراندن یک فرآینده زمانی 21 روزه ترخیص می شوند.



معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت: در این مراکز انواع معتادان سنتی و صنعتی به موادی از قبیل تریاک، حشیش ، هروئین، کراک و شیشه پذیرفته و تحت درمان قرار می گیرند.



وی همچنین با اشاره به اینکه هفته اول حضور در کمپ سم زدایی و تقویت بنیه بدنی و آمادگی فیزیکی محسوب می شود خاطرنشان کرد: بعد از آن معتادان تحت درمان با حضور در کلاس های آموزشی به لحاظ روحی و روانی معالجه می شوند.