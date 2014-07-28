به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، "دومینیک استیلهارت" مدیر عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ به اوکراین رفته است تا با طرفین درگیری، اوضاع کلی منطقه و همچنین تلاش برای بازگرداندن اجساد کشتهشدگان سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی در تاریخ 24 تیرماه را مورد بررسی قرار دهد.
استیلهارت میگوید: درگیریها در شرق اوکراین آثار ناگواری بر غیرنظامیان دارد و ما از تمامی طرفین میخواهیم تا حقوق بینالمللی بشردوستانه را که به قانون جنگ شهرت دارد، رعایت کنند. این اصول و قوانین برای تمامی طرفین شرکتکننده در درگیری مسلحانه غیربینالمللی در اوکراین صادق است و محدودیتهایی را در مورد ابزار و روشهای جنگافروزی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند اعمال میکند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ پیشتر نیز نگرانی خود را با طرفین درگیری مطرح کرده و به آنها یادآور شدهاست که باید در تمامیزمانها بین غیرنظامیان از یک سو و اشخاصی که مستقیما در درگیری شرکتدارند از سوی دیگر تمایز قائل شوند.
این کمیته تاکید می کند که طبق حقوق بینالمللی بشردوستانه، در درگیری ها تنها اهداف نظامی را میتوان مورد حمله قرار داد و نمیتوان به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی مانند خانهها،مدارس، مراکز و وسایط نقلیه درمانی، پناهگاههای عمومی و اماکن مذهبی حمله کرد. همچنین حقوق بینالمللی بشردوستانه بر حمایت از مردم غیرنظامی و کرامت کسانی که در درگیری شرکت ندارند (یا دیگر درآنها مشارکت نمیکنند) مانند بیماران، زخمیها و افرادی که بازداشتشدهاند تصریح دارد.
در همین حال حقوق بینالمللی بشردوستانه تمامی طرفین را ملزم میکند تمامی تمهیدات ممکن را برای جستجوی اجساد و پیشگیری از ربودهشدن اشیا شخصی آنها و تحویل اجساد به خانوادهشان برای تدفین آنها انجام دهند. در پی حادثه هولناک 24 تیرماه، کمیته بینالمللی صلیب سرخ با دولت اوکراین و نمایندگان جمهوری خودخوانده دونتسک ارتباط برقرار کرده است تا خدمات خود در ارتباط با مدیریت اجساد را در اختیار آنها قرار دهد. به گفته استیلهارت کمیته بینالمللی صلیب سرخ آمادهاست تا آمد و شد و فعالیتهای متخصصین را تا زمانی که کار آنها به پایان رسد و بقایای تمامی قربانیان بازیابی و شناسایی شود تسهیل کند.
طرفهای درگیری باید اطمینان یابند که جستجو، بازیابی، جابجایی و شناسایی بقایا طبق بالاترین استاندارد ممکن صورت پذیرد و خانوادههای عزادار از تمامی این روند مطلع باشند.
