سعید افجهای در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موضوع شکایت این باشگاه از جواد نکونام توضیح داد: با توجه به صحبتهای بزرگی و افشارزاده معاون حقوقی و مدیرعامل باشگاه استقلال از وی شکایت خواهیم کرد. همچنین خود قلعهنویی نیز تاکید کرده که نکونام در دادگاه باید این حرفها را ثابت کند که برای همین باشگاه پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
وی اضافه کرد: نکونام یکسری مسایل را در خصوص باشگاه مطرح کرد که من به دفاع از سرمربی پرداختم چرا که قلعهنویی به طور معمول وارد این مسایل نمیشود. اما درباره حرفهای ایمان موسوی شاید خود قلعهنویی جواب بدهد. به نظرم این مسایل بهانه است و شخصیت قلعهنویی طوری نیست که این حرفها را مطرح کرد.
افجهای در پاسخ به این پرسش که آیا بجز مبلغ قرارداد پاداشی هم برای بازیکنان در نظر گرفته می شود تاکید کرد: امسال قرارداد بازیکنان شرط و شروطی ندارد. البته من و سایر اعضای هیات مدیره هنوز این قراردادها را ندیدهایم. چند نفر از قلم افتادهاند. قرار بر این شده که در نخستین جلسه رسمی پرونده قرارداد بازیکنان در اختیار هیات مدیره قرار گیرد و به این موضوع رسیدگی کنیم.
وی در واکنش به انتقادهای وارد شده به میزان قرارداد بازیکنان این تیم گفت: چون قراردادها را ندیدهایم نمیتوان درباره آن حرف زد. البته افشارزاده هم دلیلی نمیبیند که آن را پنهان کند. جذب این بازیکنان واقعا سخت بوده و نباید به این موضوع بد نگاه کرد. دوستان ما ظرف 10 تا 15 روز این تیم را بستند و تلاش زیادی را به خرج دادند که باید از آنها قدردانی کرد.
افجهای در پاسخ به این سوال که آیا این لیست قراردادها تحویل سازمان بازرسی خواهد شد، بیان کرد: بر اساس دستور وزیر ورزش ما شفافسازی را انجام دادیم و چیزی را برای پنهان کردن نداریم. شاید یک و نیم میلیارد بالای سقف هزینه کرده باشیم ولی در قبال تعداد هوادارانی که این باشگاه دارد رقم بالایی نیست. ضمن اینکه ما هزینه های باشگاه را نسبت به سالهای قبل 50 درصد کاهش داده ایم که انصافا این موضوع نیاز به تشویق دارد. به نظرم باید برای استقلال و پرسپولیس شرایط ویژهای در نظر گرفت.
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