جزئیات کمک 1.8 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالیم پست در تشریح جزئیات این لایحه می نویسد: ارتش اسرائیل در عملیات نظامی تابستان گذشته علیه غزه، از آمریکا مجوز گرفته بود از انبار نظامی آمریکایی در اسرائیل برای حملات استفاده کند زیرا زرادخانه تل آویو با کاهش زیاد روبرو شده بود.

لایحه همکاری‌ های راهبردی آمریکا و اسرائیل همچنین امکان سوخت‌گیری هوایی برای جنگنده‌ های اسرائیل را تقویت می‌کند؛ پیشتر گفته شده بود افزایش برد سوخت‌ گیری هوایی برای احتمال حمله نظامی به سایت‌های هسته‌ای ایران، یک امر حیاتی خواهد بود.

در چارچوب لایحه جدید، هواپیماهای عمودپرواز فوق پیشرفته "وی ۲۲" نیز به اسرائیل تحویل می‌شود و همچنین همکاری میان صنایع نظامی واشنگتن-تل آویو افزایش می‌یابد.

رهبران رژیم صهیونیستی در سال‌ های اخیر تاکید کرده‌ اند در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، آمادگی آمریکا برای همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل بیشتر از هر زمان دیگر بوده‌ است.

به نوشته جروزالم پست، این همکاری ها در امور انرژی و به‌ ویژه عرصه گاز، و همچنین در زمینه‌های آب، کشاورزی و فناوری نیز بر اساس این لایحه افزایش خواهد یافت.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با امضای لایحه همکاری‌های راهبردی میان کشورش و اسرائیل، تاکید کرد که این لایحه تاکیدی بر تعهد آمریکا در قبال اسرائیل است و دوستی و همکاری‌ های دو کشور را وارد مراحل تازه‌ای می‌کند.

این لایحه که اسرائیل را "شریک راهبردی" برای آمریکا توصیف می‌کند، پیشتر از سوی کنگره به تصویب رسیده بود.

تاکنون هیچ کشور دیگری در جهان به عنوان شریک استراتژیک آمریکا رسمیت نیافته بود.

باراک اوباما در زمان توشیح این لایحه گفت، هیچ‌ یک از دولت‌ های پیشین آمریکا مانند دولت من برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه با اسرائیل اقدام نکرده بود.

رهبران رژیم صهیونیستی در سال‌ های اخیر تاکید کرده‌ اند در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، آمادگی آمریکا برای همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل بیشتر از هر زمان دیگر بوده‌ است. این درحالی است که دولت باراک اوباما با کابینه بنیامین نتانیاهو اختلافات سیاسی جدی دارد و نشانه‌ های این اختلافات هر از چند گاهی بروز کرده‌است.

در همین حال، لایحه همکاری‌ های راهبردی آمریکا و اسرائیل درخواست دیرینه کابینه های اسرائیل را برای حذف دریافت روادید جهت ورود اسرائیلی‌ ها به خاک آمریکا دربرنمی‌گیرد و به نوشته جروزالم پست، به نظر می‌رسد که این خواسته اسرائیل تا مدت‌ زمان طولانی دیگری نیز برآورده نشود.

به نوشته این روزنامه، آمریکا گفته‌ است پیش از قرار دادن اسرائیل در ردیف کشورهایی در جهان که مردمش برای ورود به آمریکا نیازی به روادید ندارند، اسرائیل باید سیاست مرزهای خود را تعیین کند.

اشاره آمریکا به لزوم حل اختلافات جدی مرزی میان اسرائیل و فلسطینی‌هاست؛ این درحالی است که روند صلح مدت‌های مدید است که به اغماء رفته‌ است.

لایحه همکاری‌های راهبردی آمریکا و اسرائیل از سوی شماری از هواداران سیاست‌ های رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا تدوین شده بود؛ "ایلیانا راس لتینن" نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا، "اد رویس" نماینده جمهورییخواه ایالت کالیفرنیا، "الیوت انجل" نماینده دموکرات از نیویورک و سناتور دموکرات کالیفرنیایی "باربارا بوکسر" و سناتور جمهوریخواه از ایالت میسوری "روی بلانت" تنظیم‌کنندگان این قانون بودند.

تدوین این قانون تا رسیدن آن به امضای رئیس جمهوری، بیش از یک سال تلاش را در برگرفت. باراک اوباما پیش از رفتن به تعطیلات سال نو میلادی این لایحه را امضاء کرد.