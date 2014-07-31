تأکید مقامات صهیونیستی بر برقراری آتش بس در غزه/ درماندگی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، صبح امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "موشه یعلون" وزیر جنگ این رژیم بر برقراری آتش بس در غزه تأکید دارند.

به موجب این گزارش نتانیاهو به دنبال راهی برای خروج از غزه است و این امر به وی این اجازه را خواهد داد که در مقابل افکار عمومی صهیونیستها که وی را متهم به بی کفایتی می کنند، ادعای پیروزی کند و به همین دلیل بار دیگر به مصر روی آورده و خواهان میانجیگری مصر برای برقراری آتش بس در غزه شده است.

این در حالی است که منابع فلسطینی از سفر هیئتهای فلسطینی و صهیونیستی به قاهره طی ساعات اخیر با هدف برگزاری نشست و رایزنی در خصوص شرایط برقراری آتش بس در غزه و همچنین احتمال تعدیل طرح پیشنهادی قاهره برای آتش بس بر اساس مطالبات مقاومت خبر دادند.

از سوی دیگر منابع صهیونیستی از آغاز نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در ساختمان وزارت جنگ این رژیم برای بررسی گزینه های موجود پیش روی اسرائیل در جنگ علیه غزه در سایه شکست سیاسی و نظامی این رژیم در غزه خبر دادند.