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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

شریفی عنوان کرد:

تیم فوتبال زیر 14 سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده است

تیم فوتبال زیر 14 سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده است

سرمربی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران از آمادگی شاگردانش برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حيدر شريفي سرمربي تيم ملي نونهالان در مراسم بدرقه این تیم که صبح امروز جمعه در محل آکادمی فوتبال برگزار شد گفت: تمرینات خوبی انجام دادیم و امیدواریم در این مسابقات به موفقیت برسیم.

وی افزود: کاملاً آماده هستیم و تمام تلاشمان را برای موفقیت تیم ملی ایران می‌کنیم. ما با تیم‌های تیمور شرقی، کره شمالی و عربستان همگروه هستیم و تمام تلاش‌مان را به كار مي گيريم تا در این رقابت‌ها قهرمان شویم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران افزود: در اين دوره كه به صورت قهرماني برگزار مي شود، دو تیم از هر گروه به مرحله بعد صعود می‌کند و برنده دیدارهای مستقیم راهی فینال می‌شود. اولین بازی ايران روز 13 مرداد مقابل کره شمالی برگزارخواهد شد.
 


 

کد مطلب 2340975

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