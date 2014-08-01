به گزارش خبرگزاری مهر، حيدر شريفي سرمربي تيم ملي نونهالان در مراسم بدرقه این تیم که صبح امروز جمعه در محل آکادمی فوتبال برگزار شد گفت: تمرینات خوبی انجام دادیم و امیدواریم در این مسابقات به موفقیت برسیم.

وی افزود: کاملاً آماده هستیم و تمام تلاشمان را برای موفقیت تیم ملی ایران می‌کنیم. ما با تیم‌های تیمور شرقی، کره شمالی و عربستان همگروه هستیم و تمام تلاش‌مان را به كار مي گيريم تا در این رقابت‌ها قهرمان شویم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران افزود: در اين دوره كه به صورت قهرماني برگزار مي شود، دو تیم از هر گروه به مرحله بعد صعود می‌کند و برنده دیدارهای مستقیم راهی فینال می‌شود. اولین بازی ايران روز 13 مرداد مقابل کره شمالی برگزارخواهد شد.







