تساوی پرسپولیس برابر نفت در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در هفته اول چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت 19:40 امروز جمعه آغاز شد که در پایان نیمه اول دو تیم با تساوی یک بر یک به رختکن رفتند.

در این دیدار که به قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، پرسپولیس بازی را بهتر آغاز کرد و هر چند حملات خطرناکی روی دروازه حریف نداشت اما در دقیقه 11 روی یک ضربه ایستگاهی به گل برتری رسید. در این صحنه پیام صادقیان توانست به زیبایی توپ را به گوشه دروازه نفت بفرستد تا تماشاگران حاضر در ورزشگاه را به وجد بیاورد.

پس از این گل بازی برای دقایقی افت کرد اما این تیم نفت بود که توانست توسط مهاجم پیشین پرسپولیس دروازه سرخپوشان را باز کند. در دقیقه 27 این دیدار غلامرضا رضایی از پشت محوطه جریمه شوت آرام و زمینی را به سمت دروازه سوشا مکانی فرستاد که توپ پس از برخورد به تیر دروازه و بدن دروازه بان پرسپولیس وارد دروازه شد تا کار به تساوی کشیده شود. در دقایق پایانی نیمه اول ضربه محکم عباس زاده به تیر افقی دروازه نفت برخورد کرد و به زمین برگشت.