تیم ملی فوتسال ایران به کرواسی دعوت شد

سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه تیم ملی فوتسال قبل از اعزام به مسابقات گرند پریکس برزیل اظهار کرد: با توجه به فشرده بودن مسابقات لیگ برتر تصور نمی‌کنم بتوانیم بازی تدارکاتی در ایران برای تیم ملی داشته باشیم. احتمالا مثل سال گذشته اردوی خود را زودتر در برزیل برپا می‌کنیم و چند بازی تدارکاتی با تیم‌های باشگاهی آنها خواهیم داشت.

وی همچنین از دعوت تیم ملی فوتسال به کرواسی خبر داد و گفت: امروز دعوتنامه‌ای از کرواسی به دستمان رسیده است که سه تاریخ برای سفر به این کشور و بازی با تیم ملی کرواسی به ما پیشنهاد داده است.

رئیس کمیته فوتسال یادآور شد: یکی از تاریخ‌های پیشنهادی با دیدار تیم ملی ایران با روسیه تداخل دارد و این تاریخ عملا امکان پذیر نیست. دو تاریخ دیگر عبارتند از 14 تا 18 دی ماه و دیگری 19 تا 22 بهمن ماه که با توجه به برنامه‌هایی که داریم احتمالا یکی از این تاریخ‌ها را نهایی خواهیم کرد.