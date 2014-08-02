محمدیان و ابراهیمی حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاري مهر، در وزن 86 کیلوگرم که 24 کشتی گیر به روی باسکول رفته‌اند، محمد جواد ابراهیمی در دور نخست به مصاف پاتریک دابلی نویسکی از لهستان می‌رود و در صورت برتری در دور دوم با برنده مبارزه رشید سعدالله‌یف کشتی گیر جوان و مطرح روس و رادوسلاو از لهستان مسابقه می‌دهد.

در همین وزن محمد حسین محمدیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم با احمت بلیچی از ترکیه مصاف می‌کند و در صورت برتری در دور سوم با برنده مبارزه کشتی گیران ژاپن(ماتسوموتو) و مجارستان(استفان ورب) مسابقه می دهد.

در وزن 61 کیلوگرم بخان گوی گریف، ویکتور لبدف و الکساندر بوگومویف از روسیه سرشناس ترین نفرات هستند. در وزن 125 کیلوگرم نیز روس ها با سه کشتی‌گیر، حاجی مراد گاتسالوف غایب مسابقات قهرمانی این کشور، مرادین کوشوف نفر اول رقابتهای قهرمانی روسیه و آلن خوگایف حضور دارند.

تیم ایران در روز دوم در اوزان 61، 70، و 125 کیلوگرم نماینده‌ای ندارد.