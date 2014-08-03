به گزارش خبرگزاری مهر، حراست گمرك شهيد رجائي با همكاري اداره اطلاعات استان هرمزگان اقدام به متوقف كردن يك دستگاه كانتينر ورودي نمود و پس از بازرسي هاي بعمل آمده موفق به كشف تعداد 315 كارتن قرص ترامادول شامل بيش از 23 ميليون عدد قرص و كپسول ترامادول گرديد.

اين كانتينر حاوي 331 كارتن لامپ هم بوده و به همراه 315 كارتن قرص و كپسول ترامادول در مجموع 622 كارتن با عنوان لامپ روشنايي به گمرك اظهار شده بود كه حراست گمرك شهيد رجائي بندر عباس با همكاري اداره اطلاعات استان هرمزگان از ورود اين ميزان مواد مخدر صنعتي به داخل كشور جلوگيري بعمل آورد.

اين محموله متعلق به شركتي به نام نيك انديش معراج بوده و از كشور هندوستان به قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده بود.