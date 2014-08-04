به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 2014 - میانمار آماده می‌کند، قرار بود اواخر ماه جاری جهت برگزاری اردوی آماده‌سازی و انجام چند دیدار تدارکاتی راهی کشور آلمان شود.

البته با توجه به صادر نشدن به موقع روادید اعضای تیم فوتبال جوانان و هماهنگی صورت گرفته از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته جوانان با اعضای کادرفنی، قرار است این تیم اردوی آماده‌سازی خود را به جای کشور آلمان در کشور اتریش برگزار کند. مهدی مهدوی‌کیا کارهای هماهنگی برای برگزاری این اردو را انجام می‌دهد.

این اردو که هنوز زمان و مکان برگزاری آن مشخص نشده، قرار است اواخر مردادماه برگزار شود تا شاگردان علی دوستی‌مهر، ضمن انجام تمرینات تاکتیکی و آماده‌سازی، چند بازی تدارکاتی را هم در این اردو برگزار کنند و آماده حضور در مسابقات قهرمان جوانان آسیا شوند.

مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا 2014 - میانمار و انتخابی جام جهانی جوانان 2015 - نیوزلند درحالی از روز 17 مهرماه در میانمار برگزار می‌شود که تیم جوانان در مرحله گروهی این جام به مصاف تیم‌های میانمار، تایلند و یمن می‌رود.