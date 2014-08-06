فرشید فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری جشنواره شعر رضوی در کرمان اظهار داشت: کرمانی‌ها از دیرباز به امام رضا(ع) علاقمند بوده‌اند و بازار کرمان و مجموعه گنجعلیخان، حمام و کاروانسرا و چایخانه گنجعلیخان وقف امام هشتم(ع) است.

وی ادامه داد: از نظر موقوفات واگذار شده کرمان یکی از شهرهایی است که بیشترین زمین‌های وقفی مربوط به آستان قدس رضوی را به خود اختصاص داده است که همه اینها مستنداتی است که نشان می‌دهد عشق و دلبستگی عاطفی مردم کرمان به حضرت ثامن الحجج(ع) سابقه‌ای دیرینه دارد.

فلاح تصریح کرد: مردم کرمان همچنین علاقه‌ای خاص به شعر و شاعری دارند به گونه ای که بزرگی می‌گفت "کرمانی‌ها آسمان شعر و ادب ایران را ستاره باران کرده‌اند".

دبیر بیستمین کنگره سراسری شعر رضوی، حافظ را قله شعر عرفانی ایران و جهان دانست و ادامه داد: خواجوی کرمانی شاعر گرانقدر دیار کریمان؛ استاد حافظ شیرازی بوده و کسی است که بیشترین تاثیر در شعر حافظ دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان بیان داشت: کرمانی‌ها از دیرباز در شعر خوش سابقه بوده و هم اکنون نیز مردم این دیار علاقه‌ای وافر به شعر دارند.

فلاح اذعان داشت: علاقه به شعر در شهرهای مختلف استان کرمان مانند جیرفت و رابر نیز بارز و مشهود است و بنده در خصوص این شهرها تمثیلی به کار می برم و می‌گویم اهالی این شهرها به زبان شعر با هم صحبت می‌کنند و این نیز دلیلی محکم بر علاقه مردم کرمان به مقوله شعر و ادب است.

کرمانی‌ها بنیان گذار جشنواره‌های شعر در کشور

این مسئول با اشاره به اینکه در جشنواره شعر رضوی عشق کرمانی‌ها به امام رضا(ع) با عشق به شعر گره خورده است، اذعان داشت: 20 سال پیش جشنواره شعر رضوی توسط کرمانی ها در کشور بنیان گذاشته شد و این در حالی بود که هیچ جشنواره شعر دیگری در کشور موجود نبود.

دبیر بیستمین کنگره سراسری شعر رضوی به مخالفت‌ها در آن دوران برای برگزاری جشنوراه شعر رضوی اشاره و تصریح کرد: عده‌ای منتقد بودند که آیا می‌شود برای شعر جشنواره برگزار کرد؟

فلاح گفت: زمانی که کرمانی‌ها اقدام به برگزاری جشنواره شعر رضوی کرده بودند انتقاد می‌کردند که برای شعر، شب شعر باید برگزار شود و بر این اعتقاد بودند که شعر قابل رقابت نیست.

وی ادامه داد: البته این افراد تنها مخالفین جشنواره شعر نبودند و گروه دیگری نیز معقتد بودند اسم رضا(ع) را کنار اسم جشنواره نباید گذاشت.

فلاح اذعان داشت: کرمان با موفقیت این جشنواره را برگزار کرده و با شعر ارادت و عشق به امام رضا (ع) ابراز داشتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان شعر را ابزاری مناسب برای ابراز علاقه به عزیزان دانست و افزود: بسته به عشق و اراداتی که شاعر برای آن شخص دارد شعر پرمحتواتر و پرمفهوم تر می شود.

گسترش معارف رضوی از دریچه شعر

وی هدف برگزارکنندگان جشنواره شعر رضوی را گسترش معارف رضوی با استفاده از ابزار شعر ذکر کرد و گفت: در واقع شعر به واسطه همنشینی با امام ر ضا (ع) زینت گرفت و این یک واقعیت است که هر اسمش کنار حضرت ضامن آهو(ع) نشست عزیز شد.

دبیر بیستمین کنگره سراسری شعر رضوی با اشاره به اینکه کرمان طی سال جاری بیستمین جشنواره شعر رضوی را برگزار می‌کند، گفت: این در حالی است در حالی که امسال دوازدهمین دوره جشنواره امام رضا (ع) برگزار می‌شود که این سندی است براین اینکه اهالی فرهنگ و هنر بدانند ریشه جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) جشنوراه شعر رضوی بوده و از کرمان آغاز شده است.

وی جعفری را بنیانگذار جشنواره شعر رضوی در کرمان دانست و ادامه داد: همین شخص در خراسان رضوی بنیانگذار جشنواره امام رضا(ع) شد.

برگزاری جشنوراه رضوی در 80 کشور

فلاح از برگزاری جشنواره رضوی با عناوین مختلف در حدود 80 کشور خبر داد و افزود: همچنین در 30 استان کشور جشنواره‌های تخصصی در زمینه‌های تئاتر، سینما، عکس، داستان، رمان، قصه، نامه ای به امام رضا، موضوعات پژوهشی و دهها موضوع فرهنگی هنری دیگر در حال برگزار است.

وی از شاعران کرمانی برای تثبیت جایگاه شعر کرمان در کشور دعوت به همکاری کرد و افزود: امروز شعر کرمان در بالاترین نقاط شعر ایران ایستاده و جشنواره‌های رضوی زمینه تعامل شعرای کرمانی را با یکدیگر و شعر ایران فراهم آورده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان حامد عسکری، حامد حسین خانی، ایمان محمدآبادی، محسن کاشانی، گنجی، سلاجقه ها و محمد علی جوشایی را تولیدات جشنواره شعر رضوی دانست و گفت: برای اولین بار غزل های ناب ارفع توحیدی در جشنواره شعر رضوی مطرح شد و همگان متوجه شدند که این فرد شاعر عادی نبوده و یک اسطوره است.

گره‌ای که بعد از هشت سال باز شد

وی اذعان داشت: امسال جشنواره شعر رضوی دارای ویژگی های خاصی است چرا که بخش شعر آزاد به این جشنواره بازگردانده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه طی هشت سال گذشته این بخش از جشنواره حذف شده بود، افزود: اینکه برای شاعر و هنرمند برای شرکت در جشنواره ها شرط گذاشته شود پسندیده نیست چرا که آثار هنری باید برگرفته از دل و احساس باشد.

فلاح با اشاره به اینکه هنرمند باید براساس عشق به خلق یک اثر بپردازند، بیان داشت: هنرمند سفارش نمی پذیرد چرا که آثار هنری سفارشی به دل نخواهند نشست.

دبیر بیستمین کنگره سراسری شعر رضوی گفت: کاری که سفارشی باشد نه تنها در تاریخ ماندگار نمی شود بلکه از محدوده شهر هم بیرون نخواهد رفت و کارهایی که امروز ماندگار شده اند مانند اشعار حافظ برخواسته از دل و جان بوده اند.

این مسئول ادامه داد: طی هشت سال گذشته جشنواره شعر رضوی محدود و شرط ولایی بودن برای اشعار گذاشته شده بود که امسال بعد از طی سلسله مراتب و اخذ مجوزهای مربوطه این سد شکسته شد.

وی با اشاره به اینکه شعر آزاد بخشی از جشنواره شعر رضوی است، گفت: کرمانی‌ها می‌خواهند جایگاه خود را هم در شعر ایران و هم در شعر ولایی نشان دهند.

این مسئول با اشاره به گسترش بخش های جشنواره شعر رضوی، افزود: امسال جشنواره در دو بخش شعر رضوی و شعر آزاد برگزار شده و آثار حاضر در جشنواره در بخش های شعر کلاسیک و شعر نو داروی می شود.

جوانان جشنواره شعر رضوی را پررونق‌تر کنند

وی گفت: مطمئن هستم با تلاش‌های صورت گرفته جوانان به جشنواره شعر رضوی بازگرداننده خواهند شد و خطاب به جوانان می گویم که ما یک قدم به سمت شما آمده و فضا را آماده کرده‌ایم و اکنون نوبت شماست که با حضور خود، جشنواره شعر رضوی را پر رونق کنید.

دبیر بیستمین کنگره سراسری شعر رضوی گفت: انتظار داریم با توجه به اینکه امسال امکان حضور همه شعرا در جشنواره وجود دارد و محدودهای گذشته برطرف شده است، تعداد آثار ارسالی افزایش پیدا کنند.

وی از حضور 15 شاعر مطرح کشوری در شورای سیاستگذاری این جشنواره خبر داد و گفت: این جشنواره از 10 شهریور ماه برگزار می شود.

فلاح با اذعان به این نکته که شورای سیاستگذاری شعر استان کرمان مدیریت این برنامه را برعهده دارد، اذعان داشت: سیاست های کلان جشنواره را این شورا سیاست گذاری می کند.

وی گفت: جشنواره شعر رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ادبی، گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر ادبی و کمک به انتشار گسترده تر این آثار برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ثبت نام و تمامی جزئیات در خصوص جشنواره شعر رضوی در سامانه WWW.kermanrazavi.ir قابل مشاهده است.

این مسئول با اشاره به اینکه شرکت در جشنواره گفته شده محدودیت سنی ندارد، تصریح کرد: افراد می‌توانند برای هر بخش حداکثر دو اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه اشعار ارسال شده به جشنواره نباید به جشنواره و کنگره‌های قبل فرستاده شده باشد، گفت: در پایان گزیده آثار جشنواره به صورت کتاب چاپ و منتشر شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد.