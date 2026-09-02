اعلام اسامی ۷ شهید حملات متجاوزان آمریکایی به خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در حملات متجاوزان آمریکایی به شهرهای اهواز و آغاجاری، محمدرضا بادرام، امیرحسین سلیم‌زاده، حامد اکاتی، مجتبی باقری، سید مالک موسوی، حسین مهدویان و محمدجعفر رادبویی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های معظم شهدا و ملت شریف ایران اسلامی ادامه داد: زمان و مکان مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری این شهیدان گرانقدر از طریق رسانه‌های رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اطلاع‌رسانی خواهد شد.