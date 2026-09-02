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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

اعلام اسامی ۷ شهید حملات متجاوزان آمریکایی به خوزستان

اعلام اسامی ۷ شهید حملات متجاوزان آمریکایی به خوزستان

اهواز - مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، اسامی هفت شهید استان در پی حملات متجاوزان آمریکایی به شهرهای اهواز و آغاجاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در حملات متجاوزان آمریکایی به شهرهای اهواز و آغاجاری، محمدرضا بادرام، امیرحسین سلیم‌زاده، حامد اکاتی، مجتبی باقری، سید مالک موسوی، حسین مهدویان و محمدجعفر رادبویی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ضمن تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های معظم شهدا و ملت شریف ایران اسلامی ادامه داد: زمان و مکان مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری این شهیدان گرانقدر از طریق رسانه‌های رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6935448

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