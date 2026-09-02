۱۶ کشته و ۲۸ زخمی در تصادف اتوبوس در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این منطقه در امتداد ساحل دریای سرخ مورد توجه گردشگران است.
پلیس در حال بررسی علت وقوع این حادثه است.
ماه گذشته، ۱۵ نفر در یک تصادف جادهای در استان اسماعیلیه مصر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت مصر، روز چهارشنبه، ۱۶ نفر در تصادف اتوبوس در جاده دهب-نویبع در جنوب صحرای سینا کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این منطقه در امتداد ساحل دریای سرخ مورد توجه گردشگران است.
پلیس در حال بررسی علت وقوع این حادثه است.
ماه گذشته، ۱۵ نفر در یک تصادف جادهای در استان اسماعیلیه مصر کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند.
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