۱۶ کشته و ۲۸ زخمی در تصادف اتوبوس در مصر

بنابر اعلام وزارت بهداشت مصر، روز چهارشنبه، ۱۶ نفر در تصادف اتوبوس در جاده دهب-نویبع در جنوب صحرای سینا کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند.