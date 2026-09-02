سیمرغ پر فروغ در شمال کشور؛ توسعه گردشگری محمودآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک کلانتری، مدیرعامل مجتمع سرای گردشگری سیمرغ، در این نشست با اشاره به هفت سال فعالیت مستمر این مجموعه اظهار کرد: سیمرغ از نخستین روز فعالیت خود، توسعه و بهروزرسانی مستمر را به عنوان یک اصل اساسی دنبال کرده است.
وی افزود: در دنیای امروز، مجموعههایی که خود را بهروز نکنند، کیفیت خدمات و جایگاه خود را ارتقا ندهند و برای افزایش سطح استانداردها و ارزش برند خود تلاش نکنند، به مرور از چرخه رقابت خارج خواهند شد. به گفته وی، حفظ وضع موجود در واقع آغاز عقبماندگی است و مجموعه سیمرغ چنین رویکردی را دنبال نکرده است.
مدیرعامل مجتمع سرای گردشگری سیمرغ ادامه داد: فاز نخست و دوم این مجتمع به طور کامل به بهرهبرداری رسیده و مجموعه به صورت شبانهروزی در حال توسعه، بهروزرسانی و ارتقای کیفیت خدمات است تا پاسخگوی نیاز گردشگران، شهروندان و مسافران باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده طی سالهای اخیر گفت: اخذ ۱۸ پل عابر پیاده در محورهای اصلی استان، بخشی از برنامه تبلیغات محیطی دائمی برند سیمرغ در طول سال است. همچنین راهاندازی ایستگاه شارژ خودروهای برقی، کارواش تماماتوماتیک لیزری، جذب برندهای معتبر و توسعه مستمر زیرساختهای گردشگری از دیگر اقدامات این مجموعه بوده است.
کلانتری، کافهبیکری سیمرغ را یکی از مهمترین پروژههای در حال اجرای مجموعه عنوان کرد و افزود: این مجموعه با خط کامل تولید روزانه نان، شیرینی، پاستری و دسرهای فرانسوی و همچنین خدمات کافه، با حضور شف و سرآشپز فرانسوی و در فضایی با معماری مدرن و منحصربهفرد در حال تکمیل است و پیشبینی میشود تا حدود یک ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی تصریح کرد: با افتتاح این پروژه دستکم ۵۰ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل مجتمع سرای گردشگری سیمرغ با اشاره به توسعه بخشهای تفریحی مجموعه گفت: کابین ۹ نفره دراکولا، عمارت نفرینشده و باشگاه ورزشی سامفیت در دو طبقه، در کنار راهاندازی خط تولید نان و شیرینی، با سرمایهگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به مجموعه اضافه شدهاند تا تنوع خدمات گردشگری و رفاهی سیمرغ افزایش یابد.
کلانتری همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کنار ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی موجود، ۱۶ چشمه سرویس بهداشتی لوکس، رایگان و بینراهی نیز به مجموعه افزوده شده است.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت بهداشت و نظافت در مراکز خدماتی افزود: سرویس بهداشتی، یکی از شاخصهای مهم کیفیت هر مجموعه خدماتی است و به همین دلیل برای نظافت و بهداشت این بخش از نیروهای خدماتی متعدد، مواد شوینده استاندارد، دستمال کاغذی، خوشبوکنندهها، تجهیزات نظافتی و سیستمهای سانتریفیوژ قوی استفاده میشود تا محیطی پاکیزه، بهداشتی و مناسب خانوادهها فراهم شود.
مدیرعامل مجتمع سرای گردشگری سیمرغ ادامه داد: وضوخانه، نمازخانه، اتاق مادر و کودک، سیستمهای سرمایش صنعتی و بیش از یکهزار و ۶۰۰ فضای پارکینگ رایگان نیز برای رفاه مراجعهکنندگان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: توسعه مجتمع تنها به این بخشها محدود نشده و افزایش خطوط بولینگ از چهار به شش خط، راهاندازی باشگاه بیلیارد، بهروزرسانی پردیس سینمایی، راهاندازی فروشگاه فرهنگی شهر کتاب، حضور برندهای مطرح پوشاک، برندهای معتبر فستفود و باقلوا نیز در راستای تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و رفاهی مجموعه انجام شده است.
کلانتری با اشاره به رعایت استانداردهای ایمنی در مجموعه اظهار کرد: تمامی تجهیزات شهربازی به صورت دورهای و هر سه ماه یکبار تحت آزمون و بازرسی اداره کل استاندارد قرار میگیرند تا خانوادهها با اطمینان خاطر از خدمات مجموعه استفاده کنند.
وی درباره میزان اشتغالزایی مجتمع سرای گردشگری سیمرغ گفت: در حال حاضر این مجموعه برای ۴۲۱ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده و با افتتاح پروژههای جدید، این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از ۵۰۰ نفر خواهد رسید.
مدیرعامل مجتمع سرای گردشگری سیمرغ در ادامه به مهمترین پروژه آینده این مجموعه اشاره کرد و گفت: با توجه به اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر کمبود هتلهای پنجستاره در کشور، فاز سوم مجتمع با هدف احداث هتل پنجستاره در دو برج ۲۶ طبقه طراحی شده است.
وی افزود: این پروژه که از طرحهای شاخص معماری کشور محسوب میشود، تاکنون ۲۱ استعلام قانونی را با پاسخ مثبت دریافت کرده، تغییر کاربری آن انجام شده و مراحل نهایی اداری خود را طی میکند.
کلانتری تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر تکمیل زنجیره خدمات اقامتی، حدود ۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم جدید ایجاد خواهد کرد و مجموع اشتغال مجتمع را به حدود یکهزار و ۱۰۰ نفر خواهد رساند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم، مشکلات اقتصادی و آثار ناشی از تنشهای منطقهای مواجه است، ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از کارگران و کارکنان، رونق سرمایهگذاری و فراهم کردن محیطی سالم، امن، خانوادگی، منظم و باکیفیت برای آرامش مردم، از مهمترین رسالتهای اجتماعی مجموعه سرای گردشگری سیمرغ است.
مدیرعامل مجتمع سرای گردشگری سیمرغ خاطرنشان کرد: خانوادهها نیاز دارند ساعاتی را به دور از دغدغههای روزمره در فضایی استاندارد، آرام و باکیفیت سپری کنند و این مجموعه تلاش کرده است با توسعه خدمات و زیرساختها در این مسیر گام بردارد.
کلانتری در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصحاب رسانه، بر نقش خبرنگاران در معرفی ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی شهرستان محمودآباد تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود با استمرار روند توسعه، مجتمع سرای گردشگری سیمرغ به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور تبدیل شده و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی، اشتغال و صنعت گردشگری ایران ایفا کند.
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