به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه مدیران شهری به مطالبات شهروندان گفت: رضایتمندی مردم باید خط قرمز مدیریت شهری باشد و اقدامات و برنامهها باید با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال شود.
وی اظهار کرد: مدیران ارشد شهری نباید فعالیت خود را به ساعات اداری محدود کنند، بلکه باید به صورت میدانی در محلات حضور داشته باشند و از روند خدماترسانی بازدید کنند.
وی افزود: گفتوگو با معتمدان محلات و مشاهده مستقیم مسائل و نارساییها، مدیران شهری را در شناسایی دقیق مشکلات و برنامهریزی برای رفع آنها کمک میکند.
شهردار کرج با اشاره به اهمیت سامانه ۱۳۷ گفت: گزارشهای ثبتشده در این سامانه و نحوه رسیدگی به آنها باید برای مدیران شهری اهمیت ویژهای داشته باشد.
کیانی ادامه داد: موضوعاتی مانند ساختوسازهای غیرمجاز، سد معبر، رهاشدگی نخالهها و وضعیت عرصههای فضای سبز از جمله مواردی است که نیازمند پیگیری جدی و مستمر مدیران شهری است.
گوشی همراه؛ دفتر کار مدیران برای شنیدن صدای مردم
وی بر ضرورت استفاده مدیران شهری از ظرفیت شبکههای اجتماعی تأکید کرد و گفت: مدیران باید بازخوردهای عمومی درباره عملکرد مدیریت شهری را دریافت کنند و ارتباط خود را با شهروندان تقویت کنند.
شهردار کرج خاطرنشان کرد: امروز گوشی همراه میتواند یک دفتر کار برای مدیران باشد و به بهبود تصمیمگیری، جلب رضایت مردم و انطباق اقدامات مدیریت شهری با نیازهای واقعی جامعه کمک کند.
دوره ششم؛ دوره نخستینها در توسعه کرج
کیانی با اشاره به اقدامات انجامشده در دوره ششم مدیریت شهری کرج بیان کرد: در این دوره اتفاقات خوبی در حوزه اقدامات زیربنایی و توسعهای رقم خورده و میتوان آن را دوره نخستینها دانست.
وی افزود: در کنار اجرای پروژههای کلان، اقدامات محلهمحور نیز دنبال شده و فعالیتهای ارزشمندی در نقاط مختلف شهر به اجرا درآمده است.
کرج صاحب زیرساختهای چندصد هزار میلیارد تومانی شد
شهردار کرج تصریح کرد: تاریخ کرج را میتوان به قبل و بعد از دوره ششم مدیریت شهری تقسیم کرد، چراکه امروز این شهر صاحب مترو، بزرگراه، بیآرتی و اتوبوسهای برقی شده است.
کیانی ادامه داد: ارزش روز این زیرساختها به چندصد هزار میلیارد تومان میرسد و در کنار آن، سرانههای شهری نیز ارتقا یافته و کرج در سطح ملی حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار خدمترسانی به مردم گفت: مدیریت شهری نباید در مسیر خدمت دچار خستگی شود و میدان خدمت، جبهه مقابله با هر عاملی است که میتواند مردم را نسبت به آینده و نظام خدمترسانی مأیوس کند.
شهردار کرج تأکید کرد: مدیرانی که نمیتوانند خود را با شرایط جدید، سرعت تحولات و ضرورت خدمترسانی جهادی هماهنگ کنند، باید جای خود را به مدیران پرتلاش، باانگیزه، برنامهمحور و دغدغهمند بدهند تا مسیر توسعه و خدمت به مردم با قدرت ادامه پیدا کند.
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