رضا برهانی‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با گسترش فعالیت‌ها در فضای مجازی، سازمان امور مالیاتی نیز به تناسب این فعالیت‌ها، پیگیری‌های قانونی لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم از محل فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده در فضای مجازی، حقوق قانونی دولت وصول شود و مالیات فعالان اقتصادی این حوزه نیز بر اساس قوانین و مقررات دریافت شود.

برهانی‌نیا با تأکید بر اینکه فعالیت اقتصادی در فضای مجازی از شمول قوانین مالیاتی خارج نیست، بیان کرد: سازمان امور مالیاتی در این زمینه اقدامات قانونی خود را دنبال می‌کند و فعالان این حوزه نیز باید نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود اقدام کنند.

تغییری در مالیات طلافروشان ایجاد نشده است

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز در ادامه درباره نحوه محاسبه مالیات طلافروشان گفت: در بحث طلافروشی، نسبت به سال گذشته تغییر خاصی در نحوه دریافت مالیات ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: هر سال سطح فعالیت و نصاب‌های مربوط به مشمولیت مالیاتی اعلام می‌شود و امسال نیز این موارد در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

برهانی‌نیا تصریح کرد: چنانچه فعالیت طلافروش در سطحی پایین‌تر از نصاب اعلام‌شده باشد، مشمول برخی فرآیندهای مربوط نخواهد شد و در صورت ارائه فرم‌ها و اظهارنامه‌های مربوط، سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی و در صورت تأیید، مالیات بر اساس اطلاعات ارائه‌شده قطعی خواهد شد.

دعوت از مؤدیان برای تعیین تکلیف مالیاتی

وی گفت: در مواردی که مؤدیان خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده فعالیت داشته باشند یا تکالیف قانونی خود را انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی فرآیند قانونی را دنبال خواهد کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز افزود: در این شرایط، دعوت‌نامه‌ها به صورت سیستمی یا از طریق ادارات امور مالیاتی صادر می‌شود و مؤدی برای ارائه توضیحات و انجام مراحل قانونی باید به اداره مربوط مراجعه کند.

برهانی‌نیا خاطرنشان کرد: هدف سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون و وصول حقوق قانونی دولت از فعالیت‌های اقتصادی است و این موضوع در مورد فعالیت‌های جدید اقتصادی از جمله فعالیت در فضای مجازی نیز دنبال می‌شود.