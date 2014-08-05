به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که با حضور مشاورعالی رئیس جمهور در سنندج تشکیل شد، گفت: بعد از سپری شدن بیش از یک سال از روی کارآمدن دولت یازدهم تاکنون شاهد تحقق برنامه هایی همچون سفر رئیس جمهور به کردستان و جلسه با مجمع نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی نبوده ایم.

وی عنوان کرد: طرحی در رابطه با افزایش تعداد نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی تهیه و بارها مطرح شده که متاسفانه به این مهم نیز توجهی نشده است.

وی خواستار ایجاد مناطق آزاد در کردستان شد و اظهارداشت: کردستان 230 کیلومتر مرزمشترک با کشور عراق دارد هر چند عده ای آن را تهدید می دانستند ولی خوشبختانه امروز به عنوان یک فرصت ارزشمند برای همگان ثابت شده است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای بیان کرد: باید مناطق آزاد را فقط مختص شهرهای مرزی استان نکنیم و به کل استان به ویژه مرکز آن بکشانیم.

مرادی ادامه داد: باید به سنندج به عنوان محور آزاد راه میاندوآب-کرمانشاه توجه ویژه ای شود چرا که این شهر شناسنامه و قلب مناطق کردنشین محسوب می شود.

قولنامه ای بودن زمین در کردستان باعث افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز شده است

وی بیان کرد: یکی از مشکلات کردستان که اکنون به معضل بزرگی هم تبدیل شده قولنامه ای بودن بیشتر زمین های این استان است.

وی ادامه داد: چون شهرداری برای زمین های قولنامه ای جواز صادر نمی کند این امر نیز منجر به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در کردستان شده است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای افزود: مردم برای چنین ساخت و سازهایی هم از ظرفیت افراد متخصص استفاده ای نمی کنند و لذا احداث ساختمان های بی کیفیت هم افزایش پیدا کرده اند.

مرادی با اشاره به اینکه جمعیت چهار ناحیه منفصل شهری سنندج به یکصد هزار نفر رسیده است، بیان کرد: متاسفانه امکانات موجود در این نواحی با داشتن این میزان جمعیت در حد یک روستا است.

وی اظهار داشت: تمامی مشکلات ذکر شده ناشی از قولنامه ای بودن زمین های این نواحی و سایر مناطق استان است که نمایندگان استان دوسال است که این مسئله را پیگیری می کنند ولی متاسفانه تا کنون کسی مسئولیت آن را قبول نکرده است.

مشاور عالی رئیس جمهور نیز در این جلسه در پاسخ به مشکلات مطرح شده از سوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: در سطح ملی حل مشکلات ذکر شده سخت تر و پیچیده تر می شود لذا بهتر است در استان این مشکلات به همت مسئولان برطرف شود.