به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی صبح چهارشنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر سنندج با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار و معاون عمرانی استاندار کردستان، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری بین مجلس و شوراها گفت: برای حل مشکلات شهری باید دولت، شورا و نمایندگان دست به دست هم دهند تا شهری در خور شأن مردم سنندج ساخته شود.

وی خواستار برگزاری منظم جلسات مشترک شورای شهر و مجلس به صورت ماهانه یا فصلی شد و افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی به نتیجه برسد.

فتحی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کردستان، گفت: توسعه استان از مسیر کشاورزی و گردشگری می‌گذرد و باید سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها انجام شود تا منافع آن به استان بازگردد.

این نماینده مجلس همچنین از قوانین فعلی مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و افزود: این قوانین بر اساس تولید تدوین شده، در حالی که کردستان استانی مصرف‌کننده است و سهم اندکی از درآمدهای مالیاتی دریافت می‌کند. پیشنهاد ما در برنامه هفتم، تخصیص بر اساس مصرف بود که متأسفانه به نتیجه نرسید.

حجم بالای ساخت و سازهای غیرمجاز در سنندج نیازمند نظارت جدی است

فرماندار سنندج، با انتقاد از حجم بالای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر، خواستار نظارت جدی‌تر شد و ظرفیت نیروی انسانی شهرداری را بزرگ‌ترین سرمایه مدیریت شهری دانست.

غریب سجادی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به حاشیه شهر و بازآفرینی بافت‌های فرسوده تأکید کرد.

مسئله محوری عامل توسعه

دیگر نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی نیز مسئله‌محوری را بزرگ‌ترین عامل توسعه خواند و گفت: اگر نیاز باشد مجلس در بعد نظارتی ورود کند، مسئولان می‌توانند مشکلات را به ما ارجاع دهند.

سالار مرادی از اختصاص ۱,۵۲۶ میلیارد تومان از بودجه توازن ۲ به استان کردستان خبر داد و افزود: سهم هر نماینده ۲۵۴ میلیارد تومان است که می‌تواند صرف پروژه‌های ملی شود.

مرادی همچنین بر ضرورت پاسخگویی تعاونی‌های مسکن نیمه‌کاره و استفاده از ظرفیت نخبگان و مشارکت مردم در توسعه مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.