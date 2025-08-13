  1. استانها
حل مشکلات شهری نیازمند هم‌افزایی مجلس و شورای شهر است

حل مشکلات شهری نیازمند هم‌افزایی مجلس و شورای شهر است

سنندج- نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تشکیل جلسات مشترک میان پارلمان محلی و مجلس، خواستار هم‌افزایی برای رفع مشکلات زیرساختی، در کردستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی صبح چهارشنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر سنندج با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار و معاون عمرانی استاندار کردستان، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری بین مجلس و شوراها گفت: برای حل مشکلات شهری باید دولت، شورا و نمایندگان دست به دست هم دهند تا شهری در خور شأن مردم سنندج ساخته شود.

وی خواستار برگزاری منظم جلسات مشترک شورای شهر و مجلس به صورت ماهانه یا فصلی شد و افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی به نتیجه برسد.

فتحی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کردستان، گفت: توسعه استان از مسیر کشاورزی و گردشگری می‌گذرد و باید سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها انجام شود تا منافع آن به استان بازگردد.

این نماینده مجلس همچنین از قوانین فعلی مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و افزود: این قوانین بر اساس تولید تدوین شده، در حالی که کردستان استانی مصرف‌کننده است و سهم اندکی از درآمدهای مالیاتی دریافت می‌کند. پیشنهاد ما در برنامه هفتم، تخصیص بر اساس مصرف بود که متأسفانه به نتیجه نرسید.

حجم بالای ساخت و سازهای غیرمجاز در سنندج نیازمند نظارت جدی است

فرماندار سنندج، با انتقاد از حجم بالای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر، خواستار نظارت جدی‌تر شد و ظرفیت نیروی انسانی شهرداری را بزرگ‌ترین سرمایه مدیریت شهری دانست.

غریب سجادی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به حاشیه شهر و بازآفرینی بافت‌های فرسوده تأکید کرد.

مسئله محوری عامل توسعه

دیگر نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی نیز مسئله‌محوری را بزرگ‌ترین عامل توسعه خواند و گفت: اگر نیاز باشد مجلس در بعد نظارتی ورود کند، مسئولان می‌توانند مشکلات را به ما ارجاع دهند.

سالار مرادی از اختصاص ۱,۵۲۶ میلیارد تومان از بودجه توازن ۲ به استان کردستان خبر داد و افزود: سهم هر نماینده ۲۵۴ میلیارد تومان است که می‌تواند صرف پروژه‌های ملی شود.

مرادی همچنین بر ضرورت پاسخگویی تعاونی‌های مسکن نیمه‌کاره و استفاده از ظرفیت نخبگان و مشارکت مردم در توسعه مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.

