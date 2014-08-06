قرچک به لحاظ تعداد مراکز قرآنی بسیار ضعیف است/ دارالقرآنها توسعه یابد

هوشنگ کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته گسترش فعالیت های قرآنی در اداره آموزش و پرورش قرچک اظهار داشت: از آنجاکه رهبر معظم انقلاب همواره بر روی تربیت دانش آموزان بر اساس آموزه های قرآنی و گسترش فعالیت های دینی در مدارس تأکید دارند، گسترش فعالیت های دینی مدارس در اولویت آموزش و پرورش قرچک قرار گرفت که در این راستا کمیته گسترش فعالیت های قرآنی در این اداره تشکیل شد.

وی ادامه داد: طی سنوات گذشته توجه به مسائل قرآنی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اساسی آموزش و پرورش قرچک مطرح شد و بر اساس آن برنامه ریزی و هدف گذاری لازم برای گسترش آموزه های دینی در مدارس در دستور کار قرار گرفت.

راهکارهای گسترش فعالیتهای قرآنی در نسل جوان بررسی می شود

این مسئول اضافه کرد: در این زمینه تلاش شده است تا از ظرفیت ها و پتانسیل معلمان و دبیران پرورشی و دینی و قرآن فعال در مدارس شهرستان استفاده شده و با برپایی چندین جلسه هم اندیشی، راه های گسترش فعالیت های قرآنی در میان نوجوانان و جوانان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

کولیوند متذکر شد: تجلیل و تشویق نوجوان و اعطای امتیازات ویژه به دانش آموزان برتر قرآنی انگیزه لازم را در میان دانش آموزان دیگر را ایجاد کرده و علاقمندی برای شرکت در مسابقات قرآن و عترت آموزش و پرورش افزایش یافته است.

زمینه انس جوانان و نوجوانان با قرآن کریم فراهم شود

وی افزود: دشمن اکنون با تمام توان و با سرمایه گذاری میلیاردها دلاری بر روی شبکه های ماهواره ای و تولید برنامه های ضد اسلامی تلاش دارد تا اعتقادات نسل جوان و نوجوان کشور را نسبت به مسائل دینی و مذهبی سست کرده و آموزه های غربی را جایگزین آن کند، در این میان قرآن کریم به عنوان امانت الهی نبی کرم اسلام، بهترین وسیله برای مبارزه با تهاجم نرم دشمن در عصر حاضر است و خانواده ها به عنوان مهمترین رکن اجتماعی کشور باید زمینه پیوند فرزندان خود با قرآن کریم را فراهم کنند.

این مسئول با اشاره به استقبال دانش آموزان قرچکی از مسابقات قرآن و عترت آموزش و پرورش اظهار داشت: شهرستان قرچک در زمینه های قرآنی و مذهبی دارای ظرفیت و استعدادهای بالقوه فراوانی بوده که کسب رتبه های برتر قرانی در مسابقات استانی نمونه ای از این مدعاست.

راهیابی هشت دانش آموز قرچکی به مسابقات قرآن و عترت کشور

وی ادامه داد: بیش از ده هزار دانش آموز قرچکی در مسابقات قرآنی اداره آموزش و پرورش شرکت کردند که این آمار بسیار خوب و قابل توجه است و در این میان 45 دانش آموز قرچکی توانسته اند در مسابقات استانی قرآن و عترت حائز رتبه برتر شوند.

کولیوند اضافه کرد: همچنین هشت دانش آموز این شهرستان موفق شدند با کسب رتبه اول مسابقات استانی به مرحله کشوری قرآن و عترت راه پیدا کرده و در این مرحله که در استان های خراسان رضوی و آذربایجان غربی برگزار می شود با سایر دانش آموزان به رقابت بپردازند.

توسعه و تجهيز دارالقرآن هاي قرچک در دستور کار قرار گیرد

وی گفت: هدف از برگزاري این مسابقات، ايجاد رقابت سالم در بين دانش آموزان و شكوفايي استعدادهاي قرآني و ايجاد انس و علاقه بيشتر در بين آينده سازان كشورمان است و در این مسابقات هدف تنها كسب رتبه نيست بلكه متولیان امر بیشتر به دنبال انس و نزديكي بيشتر دانش آموزان به مسائل معنوي و قرآنی هستند.

کولیوند گلایه کرد: متاسفانه قرچك به لحاظ تعداد مراكز قرآني بسيار ضعيف بوده و نيازمند توجه بيشتر مسئولان كشوري و استاني است كه اميدواريم با تقويت، توسعه و تجهيز دارالقرآن هاي شهرستان و جذب و دعوت اساتيد ممتاز كشوري، زمينه رشد استعدادهاي قرآني نوجوانان و جوانان شهرستان فراهم شود.