گزارش بانک مرکزی از گرانی 7 گروه کالایی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 93.05.10 را منتشر کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت 3 گروه کالایی در این هفته کاهش، 7 گروه افزایش و یک گروه نیز ثابت بوده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه معادل 0.7 درصد و نیر پاستوریزه 5.7 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغیر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.8 درصد افزایش داشت و شانه ای 71000 الی 91000 ريال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، قیمت لوبیا چشم بلبلی معادل 2.2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 1.6 درصد کاهش یافت. قیمت لوبیا سفید بدون تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انجیر عرضه نمی شد و گیلاس عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایین قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای زردآلو معادل 1.0 درصد، شلیل و شبرنگ 2.1 درصد، گیلاس 7.0 درصد و هلو 1.3 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 20.7 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای خیار معادل 0.1 درصد، بادنجان 3.6 درصد و 1پیاز 2.2 درصد افزایش ولی قمیت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 2.7 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 0.1 درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه گاو و گوساله 0.1 درصد و گوشت مرغ 5.7 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند و شکر به ترتیب معادل 0.5 درصد و 0.2 درصد افزایش یافت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

قیمت لبنیات در هفته مورد گزارش نسبت به هفته مشابه سال قبل 28.9 درصد، تخم مرغ 6.3 درصد، برنج 1.9 درصد، میوه های تازه 31.4 درصد، سبزی های تازه 9.7 درصد، گوشت قرمز 6.2 درصد، گوشت مرغ 14 درصد، قند و شکر 9.8 درصد، چای 5.3 درصد و روغن نباتی نیز 3.9 درصد افزایشقیمت داشته است.

تنها قیمت حبوب نسبت به هفته مشابه سال قبل 15.2 درصد کاهش داشته است.