شهید و زخمی شدن 15 نفر در دور جدید حملات/مورالس خواستار تحریم رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تحولات فلسطین در ادامه می آید:

جمعه 93/5/17

۱۶:۲۶ مورالس خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شد

"اوو مورالس" رئیس جمهور بولیوی و برخی دیگر از شخصیت های آمریکای لاتین همچون "مل زالیا" رئیس جمهور سابق هندوراس با امضای نامه ای با عنوان (Boycott Divestment Sanctions (BDS خواستار بایکوت اسرائیل شدند.در این نامه با آپارتاید خواندن رژیم صهیونیستی آمده است: اسرائیل در حال نسل کشی در غزه است از همین رو ما امضا کنندگان این نامه خواستار تحریم اسرائیل هستیم.

در این نامه همچنین از رژیم صهیونیستی خواسته شده تا به قوانین سازمان ملل احترام بگذاررد. این نامه به امضای شمار زیادی از شخصت های آمریکا لاتین از جمله "آدولف پرز اسکویول" از برندگان جایزه صلاح نوبل، رسیده است

۱۵:۲۸ شهید و زخمی شدن 14 نفر در دور جدید حملات صهیونیستها به غزه

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای از شهادت یک کودک خردسال فلسطینی در حملات امروز صهیونیستها به غزه خبر داد.بنابراین گزارش، در پی آغاز مجدد حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه تاکنون 14 فلسطینی دیگر زخمی شده اند.

منابع فلسطینی همچنین از بمباران مجدد برخی بیمارستان‎‌های غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

این در حالی است که حملات موشکی مقاومت علیه شهرک‎‌های صهیونیست نشین همچنان ادامه دارد.

۱۲:۳۵ بیانیه وزارت بهداشت فلسطین درباره آمار شهدا و مجروحان

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای آخرین آمار شهدا و مجروحان جنگ علیه غزه را اعلام کرد.

وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به یک هزار و 893 نفر رسیده است.

بنابراین گزارش، در بین شهدا 432 کودک، 243 زن و 85 فرد کهنسال وجود دارد.

همچنین شمار زخمی‌ها نیز به 9 هزار و 806 نفر رسیده که دو هزار و 979 نفر از آنها کودک و یک هزار و 903 نفر دیگر زن هستند.

این در حالی است که پیشتر برخی رسانه ها آمار شهدا را 1900 نفر و آمار مجروحان را بیش از 10 هزار نفر اعلام کرده بودند.

۱۲:۳۰ هیئت صهیونیستی مذاکرات قاهره را ترک کرد/ آغاز مجدد حملات علیه غزه با دستور نتانیاهو



منابع فلسطینی از آغاز مجدد حملات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به غزه خبر می دهند.

حملات توپخانه ای و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه با دستور "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیوینستی علیه غزه مجدد از سرگرفته شد.

منابع فلسطینی دقایقی پیش از آغاز حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نقاطی در شرق غزه خبر دادند. همچنین حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی نیز نقاط مختلفی از غزه را هدف قرار داد.

در همین حال منابع موثق در قاهره اعلام کردند: هیئت اسرائیلی که برای حضور در مذاکرات آتش بس به مصر سفر کرده بود، این مذاکرات را ترک کرده است.



۱۱:۵۱ پرتاب بیش از 17 فروند موشک از سوی مقاومت/ تحلیلگران صهیونیست حملات زمینی را منتفی می‌دانند

منابع فلسطینی از پرتاب بیش از 17 فروند موشک از سوی گروههای مقاومت به سوی سرزمینهای اشغالی خبر دادند.

صهیونیستها نیز با ترس و نگرانی شدید دستور بازگشایی مجدد پناهگاهها را صادر کرده اند.

این در حالی است که بسیاری از شهرک نشینان صهیونیست که در اطراف غزه زندگی می کنند ، تاکنون نپذیرفته اند به منازل خود بازگردند.

از طرفی تحلیلگر نظامی کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با منتفی دانستن آغاز مجدد حملات زمینی علیه غزه، افزود: اسرائیل در حملات مجدد به غزه از نیروی هوایی خود استفاده خواهد کر

۱۱:۳۵ وزیران صهیونیست‌ بر ادامه تجاوز نظامی به غزه تاکید کردند

برخی از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی خواستار خروج هیئت این رژیم از مذاکرات آتش بس در قاهره و از سرگیری حملات علیه نوازغزه شدند.

منابع صهیونیستی صبح امروز از تاخیر پیش آمده در پرواز هواپیماها از فرودگاه بن گوریون به علت نگرانی از سقوط موشکهای گروههای مقاومت فلسطین خبر می دهند.

در پی نگرانی صهیونیستها از حملات موشکی گروههای مقاومت فلسطینی همزمان با پایان مهلت آتش بس که به سبب بی اعتنایی تل آویو به خواسته های مقاومت تمدید نشد، پروازهای هوایی در فرودگاه بن گوریون با تاخیر انجام می شود.

از سوی دیگر، منابع فلسطینی از بازگشایی مجدد پناهگاه‌ها در جنوب تل آویو و دیگر مناطق فلسطین اشغالی در پی نگرانی صهیونیستها از حملات مقاومت خبر می دهند.

از سوی دیگر گردانهای ناصر صلاح الدین نیز از پرتاب 7 موشک گراد به عسقلان و 5 موشک کاتیوشا به اشکول خبر دادند.همچنین گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی از پرتاب سه فروند موشک به عسقلان خبر دادن

۱۱:۰۲ حماس تمدید آتش‌بس مد نظر اسرائیل را نپذیرفت/ تجاوز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به غزه

یک مقام بلندپایه حماس صبح امروز تاکید کرد به سبب پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به شروط مقاومت، گروههای فلسطینی تصمیم به عدم تمدید مهلت آتش بس در غزه گرفتند.

یک مقام بلندپایه حماس پس از پایان نشستهای طولانی با میانجیگر مصری در قاهره در سخنانی تاکید کرد: پس از عدم موافقت اشغالگران صهیونیست با مطالبات گروههای فلسطینی، ما با تمدید آتش بس در غزه بر اساس شروط اسرائیل، موافقت نمی کنیم.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز جمعه از شلیک دست کم پنج موشک توسط نیروهای مقاومت فلسطینی به سمت شهرک های صهیونیست نشین در خبر داد که به سبب بی اعتنایی تل آویو به شروط مقاومت انجام شد.

پنجشنبه 93/5/16



۲۳:۲۴ قسام : شرایط مقاومت پذیرفته نشود موشک باران اسرائیل را از سر می گیریم

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد اگر شرایط مقاومت اسلامی فلسطین عملیاتی نشود و اسرائیل آن را نپذیرد، گروههای مقاومت حملات موشکی خود را به مناطق صهیونیست نشین از سر خواهند گرفت.

یکی از فرماندهان گردانهای قسام شامگاه پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد شرط پایبندی مقاومت اسلامی به آتش بس، پایان محاصره نوار غزه و بازگشایی گذرگاه رفح و نیز ازسرگیری فعالیت بندر غزه خواهد بود.

این فرمانده خاطر نشان کرد اگر این شرایط از سوی رژیم صهیونیستی پذیرفته نشود، از فردا جمعه، مقاومت حملات موشکی خود را از سرخواهد گرفت.

آتش بس 72 ساعته پیشنهادی از سوی مصر جمعه ساعت هشت پایان می یابد، هر چند مصر خواستار تمدید آتش بس تا 120 ساعت شده است.



۱۶:۱۶ تأکید مردم غزه بر حمایت از مقاومت

مردم غزه با برگزاری تظاهرات بر حمایت خود از گروههای مقاومت و مطالبات آنها برای برقراری آتش بس تأکید کردند.

ساکنان غزه با مشارکت در این تظاهرات تأکید کردند که مطالبات مقاومت برای برقراری آتش بس در غزه مطالبات همه مردم فلسطین است.

رفع محاصره نوار غزه، ایجاد فرودگاه و بندر بین المللی در نوار غزه و آزادی اسرای فلسطینی از جمله شروط مقاومت برای برقراری آتش بس در غزه محسوب می شود.

۱۵:۲۰ خالد مشعل: اسرائیل ما را مجبور به اتخاذ گزینه نظامی می کند

رئیس دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه مقاومت خواستار راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران غزه است اعلام کرد: این اسرائیل است که ما را مجبور به روی آوردن به گزینه نظامی می کند.

"خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام کرد که فاجعه انسانی که هم اکنون غزه با آن مواجه است، نتیجه جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در این منطقه مرتکب شده و مردم غزه قربانی این جنگ هستند.

۱۴:۴۴ تهدید رژیم صهیونیستی به تشدید حملات پس از اتمام مهلت آتش بس

یک وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اگر حماس پس از اتمام مهلت آتش بس در نوار غزه به سمت اسرائیل موشکی پرتاب کند، اسرائیل نیز دامنه حملات خود را وسیعتر خواهد کرد.

۱۳:۴۲ مقامات صهیونیستی خواهان تحقیقات در خصوص عاملان افشای خسارات اسرائیل در جنگ غزه شدند

اظهارات وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی درخصوص انتقال قدرت در غزه به تشکیلات خودگردان و درخواست اعضای کابینه امنیتی این رژیم مبنی بر انجام تحقیقات در خصوص عاملان افشای اطلاعات مربوط به خسارات اسرائیل در جنگ غزه از اخبار فلسطین به شمار می رود

۱۱:۱۶ مخالفت مقاومت با تمدید آتش بس در غزه

سخنگوی حماس ضمن تکذیب خبر تمدید آتش بس در نوار غزه از مخالفت گروههای مقاومت در تمدید مهلت آتش بس خبر داد.

93/5/15

۲۱:۴۶ صدها اردنی خواستار قطع روابط با رژیم صهیونیستی شدند

صدها اردنی با برگزاری تظاهراتی گسترده در برابر ساختمان نخست وزیری در امان ر بر لزوم قطع روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

صدها تن از مردم اردن امروز با برگزاری تظاهرات در برابر ساختمان نخست وزیری این کشور در امان از مقاومت فلسطین اعلام حمایت کردند.

اردنی ها با در دست داشتن پارچه نوشته هایی با عنوان "من نماینده مقاومت هستم"، "غزه الگوی مقاومت" و "مقاومت خواهم کرد" بر لزوم قطع روابط اردن با رژیم صهیوینستی تاکید کردند.

همچنین در دست تظاهرات کنندگان پرچمهای فلسطین و اردن دیده می شد.

۲۱:۴۳ افشاگری نظامی بلندپایه صهیونیست: اگر حملات هوایی نبود، ارتش اسرائیل یک میلیمتر هم در غزه پیشروی نمی‌کرد

یک نظامی بلندپایه صهیونیستی درباره ترس و نگرانی شدید نیروهای زمینی ارتش این رژیم قبل از آغاز عملیات زمینی علیه غزه، افشاگری کرده است.

یک افسر ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت: اگر حملات هوایی جنگنده های اسرائیلی علیه غزه رخ نمی داد، نیروهای زمینی ارتش حتی یک میلیمتر هم نمی توانستند به داخل غزه پیشروی کنند.

سازمان یونیسف امروز در گزارشی به شمار کودکان به شهادت رسیده در غزه در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرده است.

یونیسف در گزارشی اعلام کرد: شمار کودکان کشته شده در جنگ غزه در سال 2014 از جنگ قبلی در سال2009 فراتر رفته است.

۲۰:۱۳ جنگ غزه 2 میلیارد دلار اقتصاد رژیم اسرائیل ضرر وارد کرد

۱۸:۲۰ بررسی شروط برقراری آتش بس دائم در نشست عصر امروز کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی

منابع صهیونیستی از برگزاری نشستی توسط اعضای کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با هدف بررسی شروط برقراری آتش بس دائم در غزه خبر دادند.

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی از برگزاری نشست کابینه امنیتی این رژیم در ساعت 5:30 عصر، به وقت محلی برای بررسی شرایط برقراری آتش بس دائم در نوار غزه خبر داد.

این در حالی است که پایگاه المیادین به نقل از منابع دیپلماتیک با انتشار خبری فوری از موافقت اولیه رژیم صهیونیستی با شروط مقاومت از جمله رفع محاصره غزه خبر داد.

۱۸:۰۳ حملات اسرائیل به غزه "نسل کشی" است

"خوزه پپه موخیکا" با محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه ادعای مقامات این رژیم در دفاع از اسرائیلی ها را دروغ خواند و تاکید کرد این یک "نسل کشی" است.

محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از سوی مقامات اروگوئه ادامه دارد. "خوزه پپه موخیکا" رئیس جمهوری این کشور طی اظهاراتی، حمله به غیرنظامیان در غزه را جنایتی بزرگ خواند.

پیشتر وزیر خارجه اروگوئه نیز اقدامات ارتش اسرائیل در غزه را مصداق بارز "جنایت جنگی" دانسته و خواستار رسیدگی جامعه بین الملل به آن شده بود. بر این اساس موخیکا با اشاره به حمله نظامی به مدرسه سازمان ملل در غزه تاکید کرد: این اقدام هیچ ارتباطی به دفاع ندارد، بلکه "نسل کشی" است.

۱۷:۵۱ تل‌آویو با شروط گروه‌های مقاومت درباره رفع محاصره غزه موافقت کرد

منابع عربی در خبری فوری از موافقت رژیم صهیونیستی با شرط گروه‌های مقاومت فلسطین در زمینه رفع محاصره غزه خبر می دهند.

هیئت نمایندگان رژیم صهیونیستی که امروز در مذاکرات قاهره در زمینه برقراری آتش بس شرکت کرده اند با رفع محاصره غزه موافقت کرده اند.

همچنین رژیم صهیونیستی موافقت اولیه خود را با دیگر شروط گروههای مقاومت در زمینه برقراری آتش بس از جمله آزادی اسرا، حق صید در مسافت 12 مایلی سواحل غزه اعلام کرد.

گفته می شود صهیونیستها در مجموع با چهار بند از شروط مقاومت که در مذاکرات قاهره مطرح شده موافقت کرده و سه شرط را رد کرده است.

مذاکرات در زمینه آتش بس غزه امروز با میانجیگری مصر و با حضور نمایندگانی از رژیم صهیونیستی و گروههای مقاومت فلسطینی در قاهره آغاز شده بود.

۱۷:۳۲ شکست کامل سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین در جنگ سوم علیه غزه

ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار یک گزارش آماری به شکست کامل سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین در برابر موشکهای مقاومت فلسطین در جریان جنگ سوم علیه غزه اذعان کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: سیستم گنبد آهنین تنها توانست 558 موشک از کل 3245 موشک گروه‌های مقاومت فلسطینی را که به سوی اسرائیل پرتاب شده را منهدم کند.

بنابر اذعان صهیونیستها در جریان جنگ غزه فقط 112 موشک به سوی تل آویو پرتاب شده که سیستم گنبد آهنین فقط 60 فروند از آنها را منهدم کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که طی این جنگ از 700 فروند موشک برای هدف قرار دادن موشک‌های مقاومت استفاده کرده که هزینه ای بالغ بر 350 میلیون دلار روی دست صهیونیستها بر جا گذاشته اس

۱۷:۰۳ نتانیاهو در جنگ غزه 100 درصد شکست خورد/ مقاومت هنوز غافلگیری‌های زیادی دارد

سخنگوی حماس در سخنانی تاکید کرد: بنیامین نتانیاهو 100 درصد در جنگ غزه شکست خورده محسوب می شود.

"سامی ابوزهری" سخنگوی حماس در سخنانی تاکید کرد: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه 100 درصد شکست خورد و ما هنوز غافلگیری‌های زیادی داشتیم و اقدامات زیادی را می توانیم انجام دهیم.

وی افزود: نتانیاهو اعلام کرده که ارتش اسرائیل در جنگ علیه غزه از تمام توان خود استفاده کرده، اما در عین حال اذعان کرد که هیچ تضمینی برای پیروزی در این نبرد وجود ندارد.

۱۶:۵۰ در مقابل کشتار غیرنظامیان توسط اسرائیل سکوت نمی کنیم

"آنتونیو لوئیس اسپینولا سالگادو" با اشاره به روابط سیاسی و اقتصادی برزیل با رژیم صهیونیستی تاکید کرد این روابط دلیلی بر سکوت این کشور در مقابل کشتار غیرنظامیان در غزه نمی شود.

"آنتونیو لوئیس اسپینولا سالگادو" سفیر برزیل در ترکیه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد. وی در گفتگو با خبرگزاری آناتولی با اشاره به مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورش با این رژیم تاکید کرد: ما مناسبات زیادی با هم داریم اما این دلیل نمی شود که ما در مقابل هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در غزه سکوت کنیم.

سالگادو با ابراز تاسف از قتل عام زنان و کودکان بی گناه در غزه گفت سفیر بزریل در تل آویو که در جریان حمله اسرائیل به غزه، به کشورش فراخوانده شده است، مراتب اعتراض دولت خود نسبت به این جنایات را به اطلاع مقامات این رژیم خواهد رساند. سفیر برزیل در آنکارا همچنین ضمن قدردانی از تلاش های سازمان ملل و برخی کشورهای منطقه برای برقراری آتش بس در غزه یادآور شد: برزیل از برقراری آتش بس در غزه و پایان یافتن جنگ و آلام مردم فلسطین حمایت می کند.

۱۵:۳۷ تقدیر نتانیاهو از جنایات ارتش اسرائیل در غزه

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ارتش و سرویس اطلاعات داخلی این رژیم به خاطر قتل عام مردم بی گناه نوار غزه قدردانی کرد.

جنایات نظامیان اسرائیلی در نوار غزه که تا کنون نزدیک به دو هزار شهید و هزاران مجروح داشته با تقدیر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آنان همراه بود.

وی امروز با انتشار بیانیه ای اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعات داخلی (شین بت) در غزه را ستود و اعلام کرد: این یک عملیات پیچیده بود که تحت شرایط جنگی دشوار و توسط قهرمانان نظامی ما انجام گرفت.

نتانیاهو همچنین عملکرد ارتش در هدف قرار دادن تونل های مقاومت در مناطق مختلف نوار غزه را قابل تقدیر دانست و افزود: همانطور که در آغاز عملیات گفتم، تضمینی 100 درصدی برای موفقیت وجود ندارد اما ما هر آنچه را که می توانستیم انجام دادیم و به هدف خود رسیدیم

۱۲:۵۲ خودداری80 درصد خانواده های صهیونیست از بازگشت به شهرک های اطراف غزه

80 درصد خانواده های صهیونیست ساکن در اطراف غزه اعلام کرده اند حاضر به بازگشت به منازلشان نیستند.

روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 80 درصد خانواده های ساکن در شهرک های نزدیک نوارغزه حاضر به بازگشت به منازلشان نیستند.

۱۲:۱۹ زخمی شدن 6 نظامی صهیونیست در قدس اشغالی/مسجدالاقصی در محاصره ایست های بازرسی

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته با شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف شهر قدس اشغالی درگیر شدند.

بر اثر این درگیری که تا ساعاتی از بامداد ادامه داشت شش نفر از نظامیان صهیونیست بر اثر پرتاب سنگ از سوی شهروندان فلسطینی زخمی شدند و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی 3 فلسطینی را بازداشت کردند.

۱۰:۳۴اسپانیا به قطار تحریم اسرائیل و توقف فروش سلاح به تل آویو پیوست

اسپانیا اعلام کرد که در پی قربانی شدن هزاران نفر در جنگ غزه رژیم اسرائیل را تحریم و فروش سلاح به تل آویو را متوقف خواهد کرد.

دولت اسپانیا از تصمیم خود برای تحریم رژیم صهیونیستی و توقف فروش سلاح و ابزارآلات مدرن به این رژیم خبر داد. این اقدام در واکنش به جنایات صهیونیست ها در نوارغزه صورت می گیرد.



رسانه های اسرائیلی ضمن اذعان به شکست این رژیم در جنگ غزه، اعلام کردند که سیاستمداران و مقامات نظامی مسئولیت شکست در این جنگ را به گردن یکدیگر می اندازند.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارنوت با انتشار گزارشی، اقدامات سیاستمداران و ارتش اسرائیل در جنگ غزه را بسیار ناامیدکننده خواند و اعلام کرد که ادعاهای "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص کسب دستاوردهایی در جنگ غزه دروغی بیش نیست.

۰۹:۳۰ نقض آتش بس سه روزه توسط رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی با حمله توپخانه ای به منطقه ای در شرق رفح، آتش بس سه روزه را در ساعات اولیه آن نقض کرد.

در اولین ساعت بر قراری آتش بس در نوار غزه که از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد، منابع فلسطینی از نقض آتش بس سه روزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به موجب این گزارش، شرق رفح مورد حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همچنین حمله ای موشکی به جنوب غزه توسط این رژیم صورت گرفته است.

۰۹:۲۶ عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی از نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی از خروج کامل نظامیان این رژیم از داخل نوار غزه طی ساعات اخیر خبر داد.

پایگاه المیادین با انتشار خبری فوری اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از خروج کامل نظامیان این رژیم از نوار غزه، ساعتی قبل از آغاز برقراری آتش بس سه روزه خبر داد.

این آتش بس از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی در نوار غزه آغاز شد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که قصد خروج از نوار غزه را ندارد.



۰۸:۵۲ اعلام آتش بس سه روزه در غزه در سایه بی اعتمادی به رژیم صهیونیستی

آتش بس موقت در نوار غزه در حالی آغاز شده است که با وجود تأکید مقاومت بر خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از نوار غزه، رژیم اسرائیل اعلام کرده است که قصد خروج از نوار غزه را ندارد.

در سی امین روز آغاز حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به نوار غزه که دست کم 1900 شهید و حدود 10000 زخمی بر جای گذاشته است، وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه ای از موافقت هیئت فلسطینی با آتش بس 72 ساعته از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی در نوار غزه خبر داد.

خبرگزاری فلسطینی معا نیز ضمن تأکید بر موافقت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با این آتش بس اعلام کرد که قرار است هیئتی از سوی رژیم اسرائیل به قاهره سفر کند تا با میانجیگری مقامات مصری در خصوص شرایط برقراری آتش بس به صورت دائم به رایزنی بپردازند.

"موسی ابومرزوق" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در این خصوص اعلام کرد که یکی از شروط برقراری این آتش بس موقت، خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از نوار غزه است.

۰۸:۴۱ پیشنهاد مصر برای تمدید آتش بس/هنیه : حجم خرابی ها و جنایات دلیل محکمی بر شکست اسرائیل است

رسانه های خارجی از پیشنهاد مصر به هیئتهای فلسطینی و رژیم صهیونیستی برای تمدید آتش بس و افزایش آن به 120 ساعت خبر داده اند.

دولت مصر به هیئتهای فلسطینی و صهیونیستی پیشنهاد داده است آتش بس از 72 ساعت به 120 ساعت افزایش یابد.

رادیو رژیم اسرائیل هم به نقل از منابع فلسطینی از تلاش مصر برای تمدید آتش بس برای بیش از سه روز خبر داده است.

از سوی دیگر اسماعیل هنیه از رهبران جنبش حماس تاکید کرد آنچه دشمن در به دست آوردن آن در صحنه نبرد و رویارویی ناتوان بود، هرگز نخواهد توانست در میدان سیاست به دست آورد.

وی تصریح کرد هیئت ما در قاهره، نماینده شایسته ای برای ملت متحد و مقاومت شجاع و فداکاریهای بزرگ است و به مطالبات ما چنگ خواهد زد و هرگز بر سر آن معامله و سازش نخواهد کرد.

هنیه خاطر نشان کرد پس از اجرای آتش بس، تصویر ویرانی و خرابی را که جهان مشاهده می کند، بهترین دلیل بر حجم جنایات دشمن و شکست آن است.

18:20:بررسی شروط برقراری آتش بس دائم در نشست عصر امروز کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی از برگزاری نشست کابینه امنیتی این رژیم در ساعت 5:30 عصر، به وقت محلی برای بررسی شرایط برقراری آتش بس دائم در نوار غزه خبر داد.

این در حالی است که پایگاه المیادین به نقل از منابع دیپلماتیک با انتشار خبری فوری از موافقت اولیه رژیم صهیونیستی با شروط مقاومت از جمله رفع محاصره غزه خبر داد.

18:03:رئیس جمهوری اروگوئه:حملات اسرائیل به غزه "نسل کشی" است

محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از سوی مقامات اروگوئه ادامه دارد. "خوزه پپه موخیکا" رئیس جمهوری این کشور طی اظهاراتی، حمله به غیرنظامیان در غزه را جنایتی بزرگ خواند.

پیشتر وزیر خارجه اروگوئه نیز اقدامات ارتش اسرائیل در غزه را مصداق بارز "جنایت جنگی" دانسته و خواستار رسیدگی جامعه بین الملل به آن شده بود. بر این اساس موخیکا با اشاره به حمله نظامی به مدرسه سازمان ملل در غزه تاکید کرد: این اقدام هیچ ارتباطی به دفاع ندارد، بلکه "نسل کشی" است.

17:51:المیادین:تل‌آویو با شروط گروه‌های مقاومت درباره رفع محاصره غزه موافقت کرد

هیئت نمایندگان رژیم صهیونیستی که امروز در مذاکرات قاهره در زمینه برقراری آتش بس شرکت کرده اند با رفع محاصره غزه موافقت کرده اند.

همچنین رژیم صهیونیستی با دیگر شروط گروههای مقاومت در زمینه برقراری آتش بس از جمله آزادی اسرا، حق صید در مسافت 12 مایلی سواحل غزه موافقت کرده است.

گفته می شود صهیونیستها در مجموع با چهار بند از شروط مقاومت که در مذاکرات قاهره مطرح شده موافقت کرده و سه شرط را رد کرده است.

17:32:شکست کامل سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین در جنگ سوم علیه غزه

ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی درباره جنگ علیه غزه اعلام کرد: سیستم گنبد آهنین تنها توانست 558 موشک از کل 3245 موشک گروه‌های مقاومت فلسطینی را که به سوی اسرائیل پرتاب شده را منهدم کند.

بنابر اذعان صهیونیستها در جریان جنگ غزه فقط 112 موشک به سوی تل آویو پرتاب شده که سیستم گنبد آهنین فقط 60 فروند از آنها را منهدم کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که طی این جنگ از 700 فروند موشک برای هدف قرار دادن موشک‌های مقاومت استفاده کرده که هزینه ای بالغ بر 350 میلیون دلار روی دست صهیونیستها بر جا گذاشته است.

17:31:استرالیا حمله صهیونیست ها به مدارس سازمان ملل را غیر قابل توجیه خواند

جولی بیشاپ ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد که حمله به مدارس سازمان ملل در این منطقه که پناهگاه غیرنظامیان بوده، غیر قابل توجیه است.

وی ضمن استقبال از برقراری آتش بس 72 ساعته از رژیم صهیونیستی خواست تا با محترم شمردن قوانین بشردوستانه به کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان بیگناه در غزه پایان دهد.

این اظهارات درحالیست که جنایات نظامیان اسرائیلی در نوار غزه که تاکنون نزدیک به دو هزار شهید و هزاران مجروح داشته با تقدیر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آنان همراه بود.

17:03:سامی ابوزهری:نتانیاهو در جنگ غزه 100 درصد شکست خورد/ مقاومت هنوز غافلگیری‌های زیادی دارد

"سامی ابوزهری" سخنگوی حماس در سخنانی تاکید کرد: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه 100 درصد شکست خورد و ما هنوز غافلگیری‌های زیادی داشتیم و اقدامات زیادی را می توانیم انجام دهیم.

وی افزود: نتانیاهو اعلام کرده که ارتش اسرائیل در جنگ علیه غزه از تمام توان خود استفاده کرده، اما در عین حال اذعان کرد که هیچ تضمینی برای پیروزی در این نبرد وجود ندارد.

خاطرنشان می شود نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در اظهاراتی جنگ غزه را "پیچیده" خواند و از نیروهای ارتش این رژیم تمجید کرد.

15:37:تقدیر نتانیاهو از جنایات ارتش اسرائیل در غزه

جنایات نظامیان اسرائیلی در نوار غزه که تا کنون نزدیک به دو هزار شهید و هزاران مجروح داشته با تقدیر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آنان همراه بود.

وی امروز با انتشار بیانیه ای اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس اطلاعات داخلی (شین بت) در غزه را ستود و اعلام کرد: این یک عملیات پیچیده بود که تحت شرایط جنگی دشوار و توسط قهرمانان نظامی ما انجام گرفت.

نتانیاهو همچنین عملکرد ارتش در هدف قرار دادن تونل های مقاومت در مناطق مختلف نوار غزه را قابل تقدیر دانست و افزود: همانطور که در آغاز عملیات گفتم، تضمینی 100 درصدی برای موفقیت وجود ندارد اما ما هر آنچه را که می توانستیم انجام دادیم و به هدف خود رسیدیم.

13:57:استعفای معاون وزیر خارجه انگلیس به دلیل سیاست های مغرضانه لندن در خصوص غزه

بارونس "سعیده وارسی" امروز سه شنبه با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود ضمن ابراز تاسف شدید از سمت خود استعفا داد.

وارسی که نخستین زن مسلمان حاضر در کابینه انگلیس محسوب می شد دلیل استعفای خود را غیر قابل تحمل خواندن سیاستهای انگلیس در قبال غزه اعلام کرده است.

وی پیش از ورود به کابینه از اعضای ارشد حزب محافظه کار به رهبری "دیوید کامرون" محسوب می شد و در سال 2010 به عنوان اولین زن مسلمان وارد کابینه شد و در سال 2012 میلادی در وزارت خارجه این کشور مشغول به کار شد.

13:36:اسپانیا صادرات تسلیحات به تل آویو را متوقف کرد

دولت اسپانیا امروز سه شنبه اعلام کرد که به دلیل جنگ غزه صادرات تسلیحات و فناوری های نظامی به اسرائیل را به صورت موقت متوقف می کند.

در طی 24 ساعت گذشته اسپانیا دومین کشوری است که اقدام به متوقف کردن صادرات تسلیحات نظامی به اسرائیل می کند. پیش از اسپانیا، انگلیس اعلام کرده بود که تمامی مجوزهای صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را مورد بازبینی قرار می دهد.

این اقدام دیر هنگام کشورهای غربی در حالی رخ می دهد که در طول سه هفته گذشته اغلب کشورهای اروپایی و آمریکا صحنه تظاهرات اعتراض آمیز در واکنش به کشتار مردم بیگناه غزه از سوی رژیم صهیونیستی بود.

۱۲:۵۲ خودداری80 درصد خانواده های صهیونیست از بازگشت به شهرک های اطراف غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونت چاپ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 80 درصد خانواده های ساکن در شهرک های نزدیک نوارغزه حاضر به بازگشت به منازلشان نیستند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم به شهرک نشینان وعده داده اند امنیت آنها را تامین خواهند کرد.

روزنامه های رژیم صهیونیستی پیش از این نیز با انتشار نتایج نظرسنجی های خود اعلام کردند ساکنان فلسطین اشغالی معتقدند سامانه موشکی گنبد آهنین نتوانسته است با موشک های مقاومت مقابله کند و در واقع توان بازدارندگی رژیم صهیونیستی بهبود نیافته است.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته با شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف شهر قدس اشغالی درگیر شدند.

بر اثر این درگیری که تا ساعاتی از بامداد ادامه داشت شش نفر از نظامیان صهیونیست بر اثر پرتاب سنگ از سوی شهروندان فلسطینی زخمی شدند و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی 3 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که رژیم صهیونیستی صبح امروز مانع ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجدالاقصی شد. شهروندان فلسطینی ساکن قدس و اراضی اشغالی 1948 که زیر 50 سال سن داشتند از رفتن به مسجدالاقصی برای اقامه نماز صبح منع شدند. نمازگزاران فلسطینی ناگزیر شدند در خیابان ها و راه های بخش قدیمی نماز بخوانند.



۱۱:۲۵ شمار شهدای غزه به یک هزار و 900 نفر رسید

منابع فلسطینی از افزایش آمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 1900 نفر خبر دادند.

شمار فلسطینیهایی که در جریان حملات همه جانبه رژیم صهیونیستی زخمی شده اند نیز از مرز 10000 نفر فراتر رفته است.

این در حالی است که پس از گذشت یک ماه از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، منابع فلسطینی از برقراری آتش بس سه روزه میان رژیم صهیونیستی و مقاومت که از ساعت 8 صبح امروز در نوار غزه آغاز شد، خبر دادند که طبق معمول، تنها مدت کوتاهی از آغاز آن نگذشته بود که تل آویو با حملات خود به مناطقی از غزه، آن را نقض کرد و مقاومت هم با موشک باران مناطق صهیونیست نشین، بلافاصله به آن پاسخ داد.

۱۰:۳۸ ایران تعهد خود را برای احیای حقوق فلسطینیان نشان داده است/ آمریکا حق وتوی قطعنامه ضد اسرائیلی را ندارد

وزیر خارجه ونزوئلا با اشاره به اینکه آمریکا حق وتوی قطعنامه ضد اسرائیلی را ندارد، به بررسی نقش ایران در حل بحران غزه پرداخت.

۱۰:۳۴ اسپانیا به قطار تحریم اسرائیل و توقف فروش سلاح به تل آویو پیوست

اسپانیا اعلام کرد که در پی قربانی شدن هزاران نفر در جنگ غزه رژیم اسرائیل را تحریم و فروش سلاح به تل آویو را متوقف خواهد کرد.

دولت اسپانیا از تصمیم خود برای تحریم رژیم صهیونیستی و توقف فروش سلاح و ابزارآلات مدرن به این رژیم خبر داد. این اقدام در واکنش به جنایات صهیونیست ها در نوارغزه صورت می گیرد.

۰۹:۴۱ ادعای دولت انگلیس برای بازنگری در قرارداد فروش سلاح به رژیم صهیونیستی

دولت انگلیس ادعا کرده است در پی جنگ غزه در تجهیز تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بازنگری می کند.

دولت انگلیس اعلام کرده است: لندن قصد ندارد قرارداد سلاح با رژیم صهیونیستی را نقض کند و به حق اسرائیل در دفاع از خود اعتقاد دارد اما خواهان تحقیق مجدد در این قرارداد است برای اینکه اطمینان حاصل کند تل آویو از این سلاح ها برای حمله به غیر نظامیان استفاده نخواهد کرد.

۰۹:۳۰ نقض آتش بس سه روزه توسط رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی با حمله توپخانه ای به منطقه ای در شرق رفح، آتش بس سه روزه را در ساعات اولیه آن نقض کرد.

در اولین ساعت بر قراری آتش بس در نوار غزه که از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد، منابع فلسطینی از نقض آتش بس سه روزه از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به موجب این گزارش، شرق رفح مورد حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همچنین حمله ای موشکی به جنوب غزه توسط این رژیم صورت گرفته است.

۰۹:۲۷ تیراندازی نظامیان اسرائیلی به فلسطینی های در حال فرار جنایت جنگی است

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که کشتار غیر نظامیان در جنوب نوارغزه جنایت جنگی محسوب می شود.در این گزارش به نقل از سازمان ذیربط در حقوق بشر و شهادت فلسطینی هایی که موفق به فرار از بمباران رژیم صهیونیستی شده اند آمده است: بنا بر اعلام فلسطینی هایی که موفق به فرار از بمباران اسرائیل و پناه بردن به روستای خزاعه در نزدیکی خانیونس شده اند، ارتش اسرائیل غیر نظامیان فراری را هدف قرار داده است و این نقض آشکار قوانین جنگ محسوب می شود.

در ادامه گزارش آمده است: حملات عمدی به غیر نظامیانی که در جنگ مشارکت ندارند جنایت جنگی محسوب می شود. غیر نظامیان فلسطینی نه تنها در حین فرار از سوی ارتش هدف تیراندازی قرار گرفته اند بلکه کمک های پزشکی نیز به آنها نرسیده است.



۰۹:۲۶ عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی از نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی از خروج کامل نظامیان این رژیم از داخل نوار غزه طی ساعات اخیر خبر داد.

پایگاه المیادین با انتشار خبری فوری اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از خروج کامل نظامیان این رژیم از نوار غزه، ساعتی قبل از آغاز برقراری آتش بس سه روزه خبر داد.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرده بود که قصد خروج از نوار غزه را ندارد

۰۸:۵۲ اعلام آتش بس سه روزه در غزه در سایه بی اعتمادی به رژیم صهیونیستی

آتش بس موقت در نوار غزه در حالی آغاز شده است که با وجود تأکید مقاومت بر خروج نظامیان رژیم صهیونیستی از نوار غزه، رژیم اسرائیل اعلام کرده است که قصد خروج از نوار غزه را ندارد.

در سی امین روز آغاز حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به نوار غزه که تا کنون 1868 شهید و حدود 10000 زخمی بر جای گذاشته است، وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه ای از موافقت هیئت فلسطینی با آتش بس 72 ساعته از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی در نوار غزه خبر داد.

خبرگزاری فلسطینی معا نیز ضمن تأکید بر موافقت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با این آتش بس اعلام کرد که قرار است هیئتی از سوی رژیم اسرائیل به قاهره سفر کند تا با میانجیگری مقامات مصری در خصوص شرایط برقراری آتش بس به صورت دائم به رایزنی بپردازند.

دوشنبه 93/5/13

20:04:شمار شهدای فلسطینی به یک هزار و 865 نفر رسید/ زخمی شدن دو نظامی صهیونیست در غرب نقب

منابع فلسطینی از افزایش شمار شهدای فلسطینی به یک هزار و 865 نفر و شمار زخمی ها به 9 هزار و 470 نفر خبر می دهند.

منابع فلسطینی از شهادت بیش از 50 فلسطینی در حملات وحشیانه امروز صهیونیستها خبر دادند.

در تحولی دیگر، شبکه المنار از زخمی شدن دو نظامی صهیونیست در پی سقوط یک گلوله خمپاره در غرب نقب خبر داد.

همچنین گردانهای قدس از پرتاب چندین فروند موشکهای گراد و 107 به شهرک‌های صهیونیست‌نشین اسدود و سدیروت خبر دادند.

20:03:نماینده جهاد اسلامی در لبنان:ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهد شد

ابو عماد الرفاعی نماینده جهاد اسلامی در لبنان گفت: ملت مقاوم فلسطین در غزه و کرانه باختری در راستای شرف و سربلندی امت اسلامی می جنگند. درواقع ملت فلسطین آخرین دژ امت اسلامی است که اگر سقوط کند همه امت سقوط کرده و اگر پیروز شود همه امت اسلامی پیروز خواهد شد.

وی افزود: روابط تنگاتنگی میان رژیم اسرائیل و رژیم های عربی برقرار است هرگاه رژیم صهیونیستی عنادورزانه عمل کند رژیمهای عربی نیز اینگونه هستند و هر گاه این رژیم ضعیف شود این رژیمها نیز دچار فروپاشی می شوند. مقاومت لبنان و فلسطین رژیمی که برخی آن را شکست ناپذیر می خواندند را به زانو درآورد. اشغالگران اسرائیلی به دنبال راه خروج از باتلاقی که در آن گرفتارشده اند هستند. چه بسا گروهی اندک ارتشی را شکست دهد. ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهد شد.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی گذرگاه بیت حانون میان غزه با فلسطین اشغالی را بستند.

18:53:انتشار آمار تلفات صهیونیست ها در جنگ غزه

رژیم صهیونیستی اعتراف کرد درگیری نظامی با نیروهای مقاومت خسارات و تلفات سنگینی به ارتش این رژیم وارد کرده است. بر این اساس در عملیاتی که از 28 روز پیش علیه مردم بی دفاع غزه آغاز شده است، هزار و 125 نفر از صهیونیست ها که 651 نفر از آنها نظامی بوده اند، در بیمارستان ها بستری شده اند.

بر اساس اعلام یک مرکز پزشکی در شهرک صهیونیست نشین اشکلون از زمان آغاز عملیات موسوم به "صخره سخت" در غزه افراد زیادی به مراکز درمانی منتقل شده اند که جراحت آنها ناشی از اصابت موشک های مقاومت به شهرک های صهیونیست نشین بوده است.

در حالی که منابع ارتش اسرائیل از کشته شدن حدود 70 نظامی این رژیم در نبرد با نیروهای مقاومت خبر می دهند، شاخه نظامی حماس اعلام کرده است طی این مدت 161 نظامی اسرائیلی کشته شده اند. با توجه به آمارهای موجود، این جنگ یکی از پرهزینه ترین جنگ های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها به شمار می رود.

18:49:ناوی پیلای:حمله به غیرنظامیان مصداق جنایت جنگی است

"ناوی پیلای" کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل حمله به غیرنظامیان در جنگ غزه را محکوم کرد. وی با بیان این که این اقدام، وحشتناک است گفت: چنین اقداماتی می تواند به عنون مصداق جنایت جنگی به شمار رود.

پیلای همچنین از گروه های مقاومت و ارتش صهیونیستی خواست هر چه سریعتر به برقراری آتش بس تن دهند. وی با تاکید بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های نظامی هشدار داد: هر کسی مرتکب جنایت جنگی شود، باید از نظر حقوقی پاسخگو باشند.

17:20:انتقاد وزیرخارجه فرانسه از رژیم اسرائیل/ کشتارغیرنظامیان در غزه قابل توجیه نیست

"لوران فابیوس" وزیرخارجه فرانسه امروز در اظهاراتی بر لزوم برقراری آتش بس در غزه تاکید کرد.

وی با توصیف اقدامات اسرائیل در غزه به کشتار غیرنظامیان، افزود: باید با قدرت در پی برقراری آتش بس در غزه باشیم.

فابیوس با تاکید بر لزوم پیگیری مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه، از عدم توانایی دو طرف جنگ غزه برای رسیدن به توافق آتش بس خبر داد.

17:15:وزیر صهیونیستی:شهرک‌های خالی از سکنه مهمترین پیروزی حماس در جریان جنگ غزه است

"عمیر پرتز" از وزرای مطرح کابینه نتانیاهو در اظهاراتی به پیروزی حماس در جنگ غزه اذعان کرد.

وی اظهار داشت: مجبور کردن ساکنین شهرک‌های اطراف نوارغزه به خروج از این مناطق، مهمترین پیروزی حماس در این جنگ محسوب می شود.

وی که یکی از مقامات ارشد حزب تحت ریاست "زیپی لیونی" است، در ادامه افزود: شهرک‌نشینان باید برای محروم کردن حماس از این پیروزی به شهرک‌ها بازگردند.

13:57:اذعان محافل صهیونیستی به شکست تل آویو در غزه/ارتش اسرائیل در مقابل مقاومت ناتوان است

این کارشناسان تاکید کردند ارتش اسرائیل قدرت یکسره کردن نبرد را به نفع خود ندارد.

روزنامه هاآرتض هم در سرمقاله ای با اذعان به ناتوانی رژیم صهیونیستی در این جنگ و تاکید بر شکست اطلاعاتی این رژیم و اینکه تنها نتیجه این جنگ، کشتار و آواره شدن مردم غزه و تخریب زیرساختهای این منطقه است، جنبش حماس را دشمن مصمم با بودجه اندک دانست.

آری شبیط تحلیلگر اسرائیلی می گوید عملیات "صخره سخت" با شکست روبرو شده است، و رزمندگان حماس همچنان شلیک می کنند و به داخل شهرک ها نفوذ می کنند و تا کنون دهها نظامی را کشته اند یا زخمی کرده اند، زیرا ارتش به طور جدی برای این جنگ آماده نشده است.

13:03:رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کرد/ 30 فلسطینی زخمی شدند

وزارت بهداشت فلسطین از زخمی شدن 30 فلسطینی از جمله چند زن و کودک در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به اردوگاه "الشاطی" در نوار غزه خبر داد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از برقراری آتش بس انسانی از ساعت 10 صبح امروز تا پنج بعد از ظهر خبر داده بود و حماس هم در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرده بود که هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی در برقراری این آتش بس ندارد.

12:04:جزئیات طرح آتش بس گروههای فلسطینی در نشست قاهره

منابع آگاه از مذاکراتی که روز یکشنبه در قاهره برگزار شد، اعلام کردند که گروههای مختلف فلسطینی در مذاکرات خود بر سر مجموعه ای از شرایط مطلوب برای برقراری آتش بس در غزه به توافق رسیده اند.

11:53:حمله به نمازگزاران در مسجدالاقصی/درخواست محاکمه مقامات تل آویو از سوی آنروا

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز به مسجدالاقصی یورش بردند و با بمب های صوتی، گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی به نمازگزاران فلسطینی حمله کردند.

وزارت بهداشت فلسطین نیز اعلام کرد که شمار قربانیان جنگ غزه به هزار و 875 شهید و زخمی شدن 9 هزار و 400 نفر در نوارغزه افزایش یافته است.

خبرگزاری سما نیز به نقل از آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد "آنروا" گزارش داد که شمار آوارگان جنگ غزه به 475 هزار نفر افزایش یافته است.

این آژانس ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به مدرسه آنروا در رفح خواستار محاکمه مسئولان تل آویو شد.

از آغاز جنگ غزه تاکنون شهروندان ساکن نوارغزه برای در امان ماندن از حملات هوایی و زمینی صهیونیست ها به مدارس آنروا پناه برده اند اما رژیم صهیونیستی بدون توجه به این مسئله مدارس، بیمارستان ها و آمبولانس ها را نیز هدف قرار می دهد.

۱۰:۴۱ جنایات رژیم صهیونیستی صدای آمریکا را هم درآورد

حمله مجدد رژیم صهیونیستی به مدارس تحت نظارت سازمان ملل در نوار غزه سرانجام منجر به موضع گیری آمریکا در این رابطه شد به طوریکه واشنگتن این حمله را اقدامی شرم آور خواند.

آمریکا با شرم آور خواندن حمله روز گذشته جنگنده های اسرائیلی به مدرسه ای در غزه خواستار تحقیق کامل و سریع در این باره شد. "جن ساکی" سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، در بیانیه ای از تل آویو خواست تا به تعهدات خود و جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان عمل کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: آمریکا از حمله شرم آور به نزدیکی مدرسه‌ تحت کنترل سازمان ملل متحد در رفح که منجر به مرگ غم انگیز دست کم ۱۰ غیر نظامی شد، شوکه شده است.

رژیم صهیونیستی دیروز یکشنبه در حمله هوایی به مدرسه ای در رفح، واقع در جنوب غزه ۱۵ فلسطینی را به شهادت رساند. بر اساس ادعای ارتش اسرائیل هدف از این حمله از پای درآوردن چند عضو گروه جهاد اسلامی فلسطین بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع خواندن این حمله، افزود: این احتمال که مبارزان فلسطینی در نزدیکی محل اسکان غیر نظامیان حضور دارند، در معرض خطر قرار دادن جان شهروندان بیگناه را توجیه نمی کند.

۱۰:۳۷ حماس: به آتش بس اسرائیل اعتماد نداریم/تظاهرات ضد اسرائیلی در اردن

موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز اظهار داشت: اعلام آتش بس یکجانبه از سوی اسرائیل تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات این رژیم است.وی افزود: جنبش حماس به چنین آتش بسی اعتماد ندارد. ابومرزوق از ملت فلسطین خواست که در شرایط کنونی هوشیار باشد.

رژیم صهیونیستی اعلام کرده است از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت محلی در نوارغزه آتش بس انسانی برقرار خواهد کرد. صهیونیست ها اعلام کردند که در پاسخ به دعوت سازمان ملل متحد و آمریکا چنین آتش بسی را برقرار می کنند.

از سوی دیگر فلسطین الیوم گزارش داد: صدها نفر از شهروندان اردن شب گذشته با برپایی تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا در امان جنایات رژیم صهیونیستی در نوارغزه را محکوم کردند.

معترضین حمایت واشنگتن از تل آویو را محکوم کردند و از دولت اردن خواستند که سفیر آمریکا را از کشورشان اخراج کنند. حاضران در این تظاهرات همچنین از جامعه جهانی و عربی خواستند برای رفع محاصره نوارغزه تلاش کن

۰۹:۳۹اسرائیل در خون زنان و کودکان فلسطینی غرق خواهد شد

نخست وزیر ترکیه با سخنرانی در جمع طرفداران خود اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در خون زنان و کودکان فلسطینی غرق خواهد شد.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رژیم صهیونیستی را به کشتن عمدی زنان و کودکان فلسطینی متهم و اعلام کرد که تل آویو در خون های ریخته شده فلسطینی ها غرق خواهد شد.

وی در جمع طرفداران خود در استانبول با بیان این مطلب افزود: اقداماتی که اسرائیل مرتکب می شود شبیه اقدامات آدولف هیتلر رهبر نازی ها است. اسرائیل همان هدفی را دنبال می کند که هیتلر دنبال می کرد.

۰۹:۱۷ تظاهرات ضد صهیونیستی در هلند/مردم خشمگین مغرب:می خواهیم به غزه برویم

هزاران نفر از شهروندان هلند با برپایی تظاهراتی در شهر آمستردام حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام کردند.معترضان پرچم های فلسطین را با خود حمل می کردند و پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "جنگ علیه غزه را متوقف کنید"، "اسرائیل را تحریم کنید" و "فلسطین را آزاد کنید".

در همین راستا حدود 10 هزار نفر از مردم مغرب در حمایت از مردم فلسطین در شهر دار البیضاء تظاهرات کردند. در این تظاهرات حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه و سکوت جامعه جهانی محکوم شد.

معترضان شعار می دادند: "می خواهیم به غزه برویم"، "مرزها را باز کنید"، "مرگ بر اسرائیل" و "می خواهیم انتقام برادرانمان را بگیریم" همچنین برخی شرکت کنندگان در این تظاهرات پرچم جنبش حماس و موشک های کاغذی در دست داشتند.

دو هفته پیش نیز تظاهرات مشابهی در راستای همبستگی با مردم نوارغزه در رباط پایتخت مغرب برگزار شد.

۰۹:۱۱ بی اعتمادی مقاومت به آتش بس هفت ساعته رژیم صهیونیستی

همزمان با اعلام آتش بس هفت ساعته از سوی رژیم صهیونیستی از ساعت 10 صبح امروز، حماس با این آتش بس مخالفت واعلام کرد که هدف اسرائیل از اعلام آن گذاشتن سرپوش بر روی جنایاتی است که این رژیم در غزه مرتکب می شود.

۰۹:۰۰ افزایش قربانیان به هزار و 830 شهید/شهادت یک فرمانده جنبش جهاد اسلامی

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شمار قربانیان جنگ غزه به هزار و 830 شهید و زخمی شدن 9 هزار و 370 نفر افزایش یافت.

النشره نیز گزارش داد که "دانیال منصور" یکی از فرماندهان گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در حمله رژیم صهیونیستی به منازل جبالیا در شمال نوارغزه به شهادت رسید.

رژیم صهیونیستی اعلام کرده است از ساعت 10 صبح امروز تا 5 بعد از ظهر به وقت محلی آتش بس موقت در نوارغزه به جز منطقه شرق رفح برقرار خواهد شد.



یک شنبه 93/5/12

18:39:درگیری شدید مقاومت با صهیونیستها در جبالیا/ابوزهری:بان کی مون شریک جنایات است

سامی ابوزهری سخنگوی حماس اعلام کرد: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل شریک در جنایات رفح به علت سکوت در قبال این جنایت و گریه کردن بر نظامیان اسرائیلی کشته شده و نادیده گرفتن خون افراد بی گناه غزه است.

از سوی دیگر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار دخالت جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین و دیگر کشورها برای وادار کردن اشغالگران اسرائیلی برای توقف تجاوزات به غزه شد.

داود شهاب سخنگوی جهاد اسلامی اعلام کرد: مقاومت فلسطین ضربات مهلکی به دشمن صهیونیست وارد کرده است و استقرار نظامیان این رژیم در مرزهای غزه به مفهوم توقف مقاومت نیست و مقاومت در هرجا صهیونیستها را هدف قرار می دهد.

18:09: 60 شهید بر اثر حملات ددمنشانه امروز صهیونیستها/کشته شدن یک شهرک نشین در رام الله

منابع فلسطینی اعلام کردند: آمار تلفات شهدا در بیست و هشتمین روز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به 1771 شهید و 9450 زخمی افزایش پیدا کرده است.

این منابع افزودند: از صبح امروز تا کنون 60 نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند. ده نفر بر اثر حمله صهیونیستها به مدرسه ای در رفح که صدها آواره در آن حضور داشتند شهید شدند.

توپخانه اسرائیل نیز منزلی را در رفح هدف قرار دادند که بر اثر آن ده نفر از جمله تعدادی کودک به شهادت رسیدند و دهها نفر دیگر زخمی شدند. در حمله به منزلی در شمال غزه پنج نفر شهید و هفت نفر زخمی شدند. در منزلی در ابوجزر در جنوب غزه چهار نفر شهید و ده نفر دیگر زخمی شدند. در دیرالبلح پنج نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع فلسطیی از کشته شدن یک شهرک نشین صهیونیست در شهرکی در نزدیکی رام الله بر اثر درگیری های مسلحانه خبر دادند.

18:00:افزایش شمار شهدا به 1830 نفر

16:20:ابتکار عمل در دست گروههای مقاومت است/هنوز بسیاری از غافلگیری های خود را رو نکرده ایم

پایگاه اطلاع رسانی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به نقل از یک منبع آگاه در گردانهای القدس شاخه نظامی این جنبش تصریح کرد صهیونیستها اشتباه بزرگی را با تجاوز به نوار غزه مرتکب شده اند و دیگر شرایط به گونه ای نیست که آنها سرنوشت آن را مشخص کنند.

این سخنگو خاطر نشان کرد امروز این گروه های مقاومت هستند که با در اختیار داشتن ابتکار عمل، شرایط را در میدان جنگ و مذاکرات آتش بس مشخص می کنند و با توجه به همین مسئله است که صهیونیستها ترجیح دادند از پشت میز مذاکرات آتش بس بگریزند .

این مبارز فلسطینی ابراز عقیده کرد در صورتی که صهیونیست ها در این مذاکرات حضور پیدا می کردند اولین شکست سیاسی صهیونیست ها نیز بعد از شکست های نظامی آنها که از سال 2000 آغاز شده بود نیز رقم می خورد .

15:56:افزایش شهدا به هزار و 766 نفر/حمله به 36 آمبولانس از ابتدای جنگ

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شمار شهدای جنگ غزه به هزار و 766 تن و زخمی شدن 9 هزار و 320 نفر افزایش یافت.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی یک دستگاه آمبولانس را در شمال نوارغزه هدف قرار داد. با هدف قرار دادن این آمبولانس شمار خودروهای اورژانس که از آغاز جنگ غزه هدف قرار گرفته اند به 36 مورد رسیده است.

روسیا الیوم نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد: هیئتی از اعضای جنبش حماس در چارچوب هیئت فلسطینی برای مذاکره درباره آتش بس در نوارغزه راهی قاهره شد. این مذاکرات به صورت غیر مستقیم با اسرائیل انجام می شود.

در همین حال منابع آگاه به نقل از حماس اعلام کردند که این جنبش به مبارزه با رژیم صهیونیستی تا زمان رفع کامل محاصره نوارغزه ادامه خواهد داد.

12:53:خالد مشعل:هر آتش بسی را نمی پذیریم/دفاع از خود حق ما است

خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با شبکه سی.ان.ان اظهار داشت: حضور اسرائیل در نوارغزه و تخریب تونل های این منطقه در طول مدت آتش بس اقدامی غیر قابل قبول است.

وی با بیان این مطلب افزود: حماس هرگز با آتشی بسی که مبتنی بر حضور نظامیان اسرائیلی در نوارغزه و تخریب تونل های آن باشد موافقت نخواهد کرد و طرف قطری نیز در جریان این موضع قرار دارد و وزیر خارجه قطر "جان کری" همتای آمریکایی خود را در جریان چنین موضعی قرار داده است.

مشعل در ادامه گفت: آتش بس آتش بس است و هر گونه حضور اسرائیل داخل نوارغزه به مثابه تحریک به خشونت است لذا دفاع از خود حق ما است.

12:41:آمار محرمانه تلفات ارتش اسرائیل در جنگ غزه/ خودزنی 311 نظامی برای فرار از مواجهه با مقاومت

یک سایت عربی از اعلام تلفات واقعی ارتش اسرائیل در جلسه اخیر کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی خبر داده است که تاکنون توسط صهیونیستها رسانه ای نشده و سانسور شدیدی درباره آن صورت می گیرد.

بنابر اعلام سایت پانوراما الشرق الاوسط، طی 28 روز جنگ علیه غزه شمار کشته شدگان ارتش اسرائیل از 600 نفر فراتر رفته است.

بنابراین گزارش، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در جلسه روز گذشته خود آمار تلفات جنگ را به این صورت اعلام کرده است: شمار سربازان کشته شده 497 نفر، شمار افسران کشته شده 113 نفر، شمار سربازان زخمی 879 نفر، شمار افسران زخمی 362 نفر و شمار نیروهای مزدور و جاسوسهای کشته شده 270 نفر.

12:10:وزیر خارجه انگلیس: اوضاع جاری در غزه غیر قابل تحمل است

"فیلیپ هاموند" وزیر خارجه انگلیس با اشاره به حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد که وضعیت در نوار غزه غیر قابل تحمل است.

وی همچنین در خصوص افزایش یهودستیزی در انگلیس در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شدت اظهار نگرانی کرد.

هاموند در ادامه خواستار برقراری آتش بس فوری در غزه شد.

12:04:طرح اشتاین مایر برای واگذاری کنترل نوار غزه به تشکیلات خودگردان

با اهدای 8.5 میلیون یورو کمک دیگر آلمان به مردم غزه مجموع کمک های این کشور به مردم فلسطین بعد از حملات اخیر اسرائیل به بیش از 9 میلیون یورو رسید.

در همین رابطه "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: خشونت ها در غزه شدت گرفته و موجب شده تا بسیاری از ساکنان این منطقه منازل خود را ترک کرده و بسیاری دیگر نیز تحت بدترین شرایط زندگی کنند. ما نباید این مردم را فراموش کنیم.

اشتاین مایر همچنین از طرحی برای پایان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد که به موجب آن کنترل این منطقه به تشکیلات خودگردان سپرده می شود.

11:59:اوضاع غزه از نگاه دیدبان حقوق بشر/شهادت یک زن یا کودک در هر ساعت

سازمان دیدبان حقوق بشر در حوزه اروپا و دریای مدیترانه با تشریح اوضاع نوارغزه اعلام کرد که در هر ساعت یک زن یا کودک در حمله صهیونیست ها به شهادت می رسد.

11:45:افزایش شهدا به 1745 و زخمیها به 9 هزار و دویست نفر

11:30:احتمال از سرگیری تلاشهای دیپلماتیک در مصر با حضور هیئت فلسطینی

"بصام الصالحی" یکی از اعضای هیئت فلسطینی که قرار است با هدف انجام مذاکراتی در خصوص شرایط برقراری آتش بس در غزه، امروز به قاهره برود اعلام کرد که هیئت فلسطینی آماده است که هر چه سریعتر با میانجیگری مصر با رژیم صهیونیستی وارد مذاکره شود.

صالحی که یکی از اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین نیز است افزود: ما طبق طرح مشخص و از پیش تعیین شده مذاکره خواهیم کرد و بر رفع محاصره غزه برای برقراری آتش بس تأکید داریم.

وی تأکید کرد که مذاکرات قاهره برای برقراری آتش بس در غزه از امروز آغاز می شود.

10:30: افزایش شهدا به هزار و 737 و زخمیها به 9 هزار و 150 نفر

10:11:عملیات مشترک گردانهای قدس و قسام علیه نظامیان صهیونیست

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه ای از عملیات مشترک با گردانهای قدس شاخه نطامی جنبش جهاد اسلامی علیه نظامیان صهیونیست خبر داد.

بنابراین گزارش، نیروهای گردانهای قدس و قسام اخیرا در عملیاتی به یک گروه از نظامیان صهیونیست که در یکی از منازل مسکونی در غزه مستقر شده بودند، حمله کرده و شماری از صهیونیستها را به هلاکت رسانده اند.

10:09:نتانیاهو: عملیات تخریب تونلها ادامه دارد

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عملیات تخریب تونلهای مقاومت در نوار غزه ادامه دارد.

وی همچنین بر حمایت آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات این رژیم به نوار غزه تأکید و از آن با عنوان دستاوردی برای اسرائیل یاد کرد.

این در حالی است که برخی منابع اسرائیلی از خروج برخی نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه خبر دادند.

همچنین مقامات اسرائیلی در نشست روز گذشته کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بر عقب نشینی از برخی مناطق در نوار غزه و مذاکره نکردن با جنبش حماس تأکید کردند.

9:48:افزایش شهدا به هزار و 712 نفر/از سرگیری حملات در مناطق مختلف غزه

منابع امنیتی و بیمارستانی فلسطین اعلام کردند که شمار قربانیان جنگ غزه به هزار و 712 شهید و زخمی شدن بیش از 9 هزار و 80 نفر افزایش یافت.

در میان شهدا 398 کودک، 207 زن و 74 مسن وجود دارد. در میان زخمی ها نیز دو هزار و 744 کودک، هزار و 750 زن و 343 مسن به چشم می خورد.

المنار نیز گزارش داد که در نخستین ساعات صبح امروز جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی حملات خود را در نوارغزه از سر گرفتند. در این حملات که در مناطق مختلف نوارغزه صورت گرفت دستکم 23 فلسطینی شهید شدند.

9:44:هاآرتص: گولدین به دست خود اسرائیلیها کشته شده است

روزنامه اسرائیلی هاآرتص با انتشار گزارشی اعلام کرد که "هدار گولدین" نظامی صهیونیستی که روز جمعه در شرق رفح ناپدید شده به احتمال زیاد در جریان اجرای عملیات هانیبال توسط خود نیروهای اسرائیلی به هلاکت رسیده است.

به موجب این گزارش پس از اعلام به اسارت گرفته شدن افسر اسرائیلی، ارتش رژیم صهیونیستی دستور اجرای عملیات هانیبال را صادر کرد، به موجب این فرمان هر اقدامی برای رفع اسارت نظامی اسرائیلی آزاد و مجاز است، حتی اگر در این بین فرد به اسارت گرفته شده نیز توسط خود ارتش اسرائیل به هلاکت برسد.

9:30:حملات موفق مقاومت به اهداف نظامی اسرائیل/شلیک 116 موشک به تل آویو

منابع فلسطینی به تازگی تصویری اینفوگرافیک منتشر کرده اند که در آن نقاط حملات موشکی موفق گروههای مقاومت علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی به طور واضح مشخص شده است.

در این تصویر اهداف مورد نظر در فلسطین اشغالی به چهار بخش پایگاههای نظامی ارتش اسرائیل، پایگاههای نیروی هوایی، پایگاههای دریایی و مراکز اتمی صهیونیستها هر کدام با نماد ویژه ای تقسیم بندی شده است.

دو هدف بسیار مهم تحقق یافته مقاومت فلسطین در حملات موشکی علیه رژیم صهیونیستها هدف قرار دادن مراکز اتمی دیمونا (شرق غزه) و عیلبون (شمال غزه) بوده است که مقامات تل آویو را دچار حیرت کرده است.

حملات موشکی به مقر فرماندهی عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در تل آویو از دیگر اهداف بسیار مهمی بود که مقاومت در جنگ غزه آن را محقق کرد.

9:26:تظاهرات ضد صهیونیستی در فرانسه و اراضی اشغالی 48

هزاران نفر در شهرهای مختلف فرانسه با برپایی تظاهراتی حمایت خود را از مردم نوار غزه اعلام کردند.

در این تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت دولت فرانسه از تل آویو محکوم شده است. حاضران در این تظاهرات پرچم بزرگ فلسطین را با خود حمل می کردند.

"عمر السومی" یکی از مسئولان جنبش جوانان فلسطین در پاریس در این رابطه اظهار داشت: ما به این تظاهرات آمده ایم تا حمایت کامل خود را از مقاومت فلسطین اعلام و مواضع ننگین دولت فرانسه در حمایت از اسرائیل را محکوم کنیم.

9:04:اذعان رژیم صهیونیستی به هلاکت نظامی اسرائیلی

ارتش رژیم صهیونیستی در ساعات آغازین صبح امروز به طور رسمی از هلاکت "هدار گولدین" نظامی اسرائیلی خبر داد.

"اوفیر جندلمان" سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در پایگاه ارتباط اجتماعی فیس بوک نوشت: رسما اعلام می کنم که همراه و همکار ما، گولدین در میدان جنگ در نوار غزه کشته شده است.

8:58:تظاهرات هزاران آمریکایی در حمایت ازغزه/تاکید بر لزوم توقف حمایت واشنگتن از تل آویو

خبرنگار روسیا الیوم در واشنگتن در گزارشی از تظاهرات گسترده مردم پایتخت آمریکا در اعتراض به جنایات صهیونیستها در غزه خبر داد.

بنابراین گزارش، روز گذشته هزاران نفر از مردم معترض این شهر با انجام راهپیمایی در برابر کاخ سفید خواستار توقف جنایات علیه کودکان و زنان غزه شدند.

شنبه 93/5/11

۲۱:۳۲ پاپ باید شیطان را از وجود نتانیاهو خارج کند/ لزوم اعمال تحریم بین المللی علیه اسرائیل

"دانیل اورتگا" رئیس جمهوری نیکاراگوئه از پاپ فرانسیس خواست شیطانی را که در "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی حلول کرده، از وجود وی خارج کند. وی با انتقاد از سکوت بین المللی در قبال جنایات صهیونیست ها در نوار غزه گفت: چرا هیچ کس این جنایات را محکوم نکرده و یا به دنبال تحریم اسرائیل نیست؟

به اعتقاد رئیس جمهوری نیکاراگوئه مردم فلسطین قربانی "دیوانگی" سیاستمداران اسرائیلی که به دنبال نابود کردن آنها هستند، شده اند. اورتگا تاکید کرد رژیم صهیونیستی در حال نسل کشی در غزه است، جنایتی که حتی وحشتناک تر از اقدامات نازی ها در جنگ جهانی دوم است.

تلاش آمریکا برای بازگرداندن نظامی ناپدید شده صهیونیستی/ کری دست به دامان قطر شد

"جان کری" وزیر خارجه آمریکا در تلاش است نظامی ناپدید شده اسرائیلی را بازگرداند. بر این اساس وی از مقامات قطر و ترکیه خواسته از نفوذ خود استفاده کرده و برای این کار به آمریکا کمک کنند.

جان کری طی تماسی تلفنی با "خالد بن محمد العطیه" و "احمد داود اوغلو" همتایان قطری و ترک خود از آنها کمک خواسته است. یک مشاور وزیر خارجه آمریکا با اعلام این مطلب گفت: ما به آنها هشدار داده و از آنها خواستیم از نفوذ خود برای بازگرداندن این نظامی استفاده کنند.

۲۱:۱۷ شلیک هفتاد موشک به فلسطین اشغالی/شنیده شدن صدای آژیر در "ناحل عوز"

فراکسیون حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد: عقب نشینی یکجانبه رژیم صهیونیستی نشانه شکست در تحقق اهداف است. شکستی برای ارتش رژیم صهیونیستی و فرماندهان آن است. غزه ایستادگی کرده و پیروز خواهد شد.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک هفتاد موشک از غزه به فلسطین اشغالی از صبح امروز تاکنون خبر دادند.

سامی ابوزهری سخنگوی حماس اعلام کرد: عقب نشینی یکجانبه رژیم صهیونیستی الزامی برای مقاومت به وجود نمی آورد.

۱۸:۵۵ تخریب کامل 41 مسجد در غزه/عقب نشینی نظامیان صهیونیست از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا

منابع وابسته به اداره اوقاف فلسطین اعلام کردند: اشغالگران اسرائیلی 41 مسجد را به طور کلی ویران و به 120 مسجد دیگر نیز خساراتی وارد کردند. آنها ده مقبره را نیز هدف قرار دادند.

از سوی دیگر پایگاه والا اسرائیل از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در شمال غزه خبر داد.

منابع فلسطینی از عقب نشینی صهیونیستها از شرق خانیونس و شمال بیت لاهیا خبر دادند.

17:09:صهیونیستها هیئتی به قاهره اعزام نمی کنند/شهادت دو فلسطینی دیگر

سامی ابوزهری سخنگوی حماس اعلام کرد: روایت مختلف اشغالگران درباره افسر رژیم صهیونیستی در رفح بطلان این سناریو و توجیهی برای نقض آتش بس و کشتار رفح است.

از سوی دیگر کابینه رژیم صهیونیستی در نشست خود تصمیم به عدم اعزام هیئت از این رژیم به قاهره برای بررسی آتش بس گرفت.

همزمان بر اثر ادامه حملات به منزلی در النصیرات دو نفر دیگر شهید شدند.

از سوی دیگر پایگاه المنار فلسطین به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کرد: اسرائیل در حال بررسی پایان یکجانبه به عملیات نظامی در غزه بدون دستیابی به آتش بس است.

16:19:اذعان افسر بلندپایه اسرائیلی به عملیات جسورانه مقاومت/ از سرنوشت نظامی اسیر هیچ اطلاعی نداریم

یک افسر بلندپایه صهیونیست اعلام کرد: در تحقیقات انجام شده از سوی ارتش اسرائیل تاکنون به اطلاعاتی درباره "هدار گولدین" نظامی به اسارت گرفته شده نرسیده ایم.

وی افزود: ما می خواهیم آنچه رخ داده را پیگیری کنیم،اما با وجود آغاز تحقیقات تنها دقایقی پس از ربوده شدن سرباز ارتش، تاکنون به نتایجی نرسیده ایم.

به گزارش یدیعوت آحارونوت این افسر بلندپایه اسرائیلی افزود: تحقیقات نشان می دهد که این سرباز در کنار پنج سرباز دیگر در عملیات کشف تونلها حضور داشته است، اما پس از مجروح شدن به علت اصابت ترکشهای بمبهای دستی ناپدید شده است. گروههای فلسطینی نیز از یک تونل دیگر به سربازان ما حمله کرده اند.

15:16:افزایش قربانیان به هزار و 696 شهید/انهدام تانک مرکاوا در شرق الزیتون

"اشرف القدره" سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شمار قربانیان جنگ غزه به هزار و 696 شهید و بیش از 9 هزار زخمی افزایش یافت.

مبارزان فلسطینی در پاسخ به حملات صهیونیست ها در غزه برخی مناطق اشغالی 48 را موشک باران کردند. صدای آژیر خطر در شهرک های اطراف نوارغزه از جمله "ناحل عوز"، "اشکول"، "نیریم" و "عین هشلوشا" به صدا درآمده است.

در حمله خمپاره ای مبارزان فلسطینی به شهرک اشکول در اراضی اشغالی 1948 دستکم 2 نظامی اسرائیلی زخمی شده اند.

المیادین نیز گزارش داد که مبارزان گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس یک نظامی اسرائیلی را در شرق جبالیا هدف قرار دادند.

14:41:سازمان ملل متحد:یک چهارم ساکنان نوارغزه آواره شده اند

دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در اراضی اشغالی فلسطین در گزارشی اعلام کرد که شمار آوارگان فلسطینی در مدارس دولتی و وابسته به آنروا در نوار غزه به 288 هزار نفر رسیده است.

در این گزارش آمده است: 253 هزار و 211 نفر در 90 مدرسه وابسته به آنروا ساکن هستند و به طور متوسط 2 هزار و 800 نفر در یک مدرسه بسر می برند. این حجم وسیع کمک رسانی به آوارگان را با دشواری مواجه کرده است.

در ادامه گزارش گفته شده است: 18 هزار نفر نیز در 19 مدرسه دولتی بسر می برند و 7 هزار نفر دیگر نیز در ساختمان های دولتی حضور دارند. وزارت امور اجتماعی فلسطین اعلام کرد که شمار آوارگانی که با دوستان و اقوام خود زندگی می کنند حدود 200 هزار نفر است و این یعنی اینکه یک چهارم ساکنان نوارغزه در حال حاضر آواره اند.

گزارش ها حاکی از آن است که تاکنون 137 مدرسه بر اثر حملات صهیونیست ها در نوارغزه تخریب شده است و 88 مورد از این مدارس متعلق به آنروا است و 49 مورد نیز مدارس دولتی هستند.

12:22:اتحاد رهبران عرب علیه مردم غزه/علت اتحاد اسرائیل با اعراب

"آرون دیوید میلر" در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این نکته گفت: ترس کشورهای عربی از اسلام سیاسی موجب شده تا آنها علیه حماس با اسرائیل متحد شوند.

به گفته این تحلیگر غربی، ائتلاف کشورهای عربی به رهبری مصر در سال های گذشته از مردم فلسطین حمایت می کردند اما اکنون آنها از جریانی به نام اسلام سیاسی در هراس هستند و از آنجا که حماس را نماینده این جریان می دانند با اسرائیل علیه آن متحد شده اند.

میلر که در دولت های قبلی آمریکا، در مذاکرات خاورمیانه حاضر بوده و حاکمان کشورهای عربی را می شناسد در ادامه گفت: اکنون وضعیت به گونه ای است که حاکمان کشورهای عربی معتقدند خطر حماس برای آنها بیش از خطر اسرائیل است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: وقتی سکوت کشورهای عربی در قبال حوادث اخیر غزه و کشته شدن بیش از 1300 نفر را در حملات اسرائیل می بینیم این سکوت معنا دار است. من هرگز چنین چیزی را ندیده بودم.

12:15:بمباران دانشگاه اسلامی غزه/افزایش قربانیان به هزار و 650 شهید

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در حملات خود منزل "طلال ابوظریفه" عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک فلسطین را بمباران کردند.

گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز در پاسخ به حملات وحشیانه صهیونیست ها در غزه، شهر حیفا در اراضی اشغالی 1948 را با موشک های R160 هدف قرار دادند.

وزارت بهداشت فلسطین نیز از تمامی نهادهای بین المللی خواست که برای انتقال مجروحان از بیمارستان "الکویتی" شهر رفح به دیگر مناطق وارد عمل شوند.

11:42:حمایت تسلیحاتی انگلیس از رژیم صهیونیستی

روزنامه انگلیسی اندیپندنت با انتشار گزارشی از کمک تسلیحاتی انگلیس به رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

به موجب این گزارش بسیاری از تسلیحاتی که هم اکنون در اختیار ارتش رژیم صهیونیستی است، ساخت انگلیس است و لندن یکی از تأمین کنندگان اصلی موشکها و دیگر ادوات و تسلیحات نظامی است که اسرائیل در جنگ علیه غزه از آنها استفاده می کند.

10:49:قطر پل عبور ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی

پایگاه صهیونیستی روتر در خبری به نقل از منابع عربی اعلام کرد که برای انتقال تجهیزات نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی یک پل هوایی میان قطر و فلسطین اشغالی ایجاد شده است.

این منابع اعلام کردند: آمریکا با درخواست کمک نظامی اسرائیل موافقت کرده است و این کمک ها از پایگاه آمریکایی "السیلیه" در قطر ارسال می شود.

امیر قطر از واشنگتن خواسته است خبر ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی با کمک دوحه علنی نشود و خبر بدین شکل منتشر شود که این کمک نظامی از طریق پایگاه های آمریکا در دیگر کشورها به اسرائیل ارسال شده است.

بنا بر اعلام این منابع، بیش از 5 تن مهمات از پایگاه آمریکایی السیلیه در قطر امروز به فلسطین اشغالی منتقل شده است.

10:46:تداوم کشتار کودکان غزه نتیجه سکوت کشورهای عربی است/ لزوم وحدت جهان اسلام

"فیصل شایع" نماینده پارلمان کویت در گفتگو با خبرنگار مهر به سکوت معنادار کشورهای عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی اشاره و تصریح کرد: سکوت در این مورد امری بسیار خطرناک است و باید گفت که این کشتار بی رحمانه در نوار غزه، ویران شدن خانه ها، زیر ساختها، قتل عام کودکان و زنان بی گناه همه نتیجه سکوت برخی کشورهای عربی و اسلامی در دوره کنونی است.

10:42:تصویب بودجه تقویت سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی

روز گذشته کنگره آمریکا با اختصاص بودجه برای تقویت گنبد آهنین رژیم صهیونیستی موافقت کرد.

کنگره آمریکا جمعه با تخصیص 225 میلیون دلار برای تقویت سامانه ضدموشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی موافقت کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا جمعه شب با 395 رای موافق در برابر هشت رای مخالف با تخصیص بودجه 225 میلیون دلاری رای تقویت سامانه گنبد آهنین به منظور مقابله با موشک های مقاومت موافقت کرد.

پیشتر سنای آمریکا به اتفاق آراء با این اقدام موافقت کرده بود و اکنون باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا باید این مصوبه را امضا کند تا تبدیل به قانون شود.

10:07:انتقاد حماس از جانبداری آمریکا و سازمان ملل/ درخواست کمک وزارت بهداشت فلسطین از جهانیان

"سامی ابوزهری" سخنگوی حماس به اظهارات اخیر برخی مقامات سازمان ملل و آمریکا درباره اینکه حماس مسئول نقض آتش بس در غزه است، واکنش نشان داد.

وی اظهارداشت: حماس مسئول نقض آتش بس نیست و اظهارات مقامات سازمان ملل و آمریکا که حماس را مسئول نقض آتش بس معرفی کرده اند در واقع جانبداری از رژیم صهیونیستی است.

در تحولی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای از تمام آزادگان جهان و موسسات بین المللی برای کمک به مردم غزه به ویژه مجروحان بیمارستان "الکویتی" در رفح طلب استمداد کرد.

9:47:گردانهای قسام: هیچ اطلاعی در خصوص نظامی اسرائیلی نداریم

گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، با انتشار بیانیه ای اتهامات رژیم صهیونیستی را در خصوص به اسارت گرفتن نظامی صهیونیستی رد کرد.

گردانهای قسام اعلام کرد که تا این لحظه هیچ اطلاعی درخصوص نظامی ناپدید شده ندارد.

در این بیانیه تصریح شده است که به احتمال زیاد این نظامی اسرائیلی در جریان عملیات مقاومت علیه نظامیان صهیونیستی در شرق رفح به هلاکت رسیده است.

"هدار گولدین" نظامی ناپدید شده رژیم صهیونیستی از نزدیکان "موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است. این نظامی در واحد گفعاتی فعالیت می کرد و از کفار سابا است. وی درجه ستوانی دارد و 23 ساله و عضو تیپ ویژه گفعاتی در مرزهای جنوب شرق فلسطین اشغالی با غزه فعالیت می کرد.

9:35:قربانیان غزه به هزار و 648 شهید و بیش از 8 هزار زخمی افزایش یافت

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که قربانیان جنگ غزه به هزار و 648 نفر افزایش یافته است. همچنین آمار زخمی ها نیز تاکنون بالغ بر 8 هزار و 870 نفر است.

منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز مناطق شرق رفح در جنوب نوارغزه را بمباران کردند. در این بمباران که جنایت جدیدی محسوب می شود 100 فلسطینی شهید و بیش از 400 نفر زخمی شدند.

در میان شهدا 3 نیروی امداد و شماری زن و کودک وجود دارد. حال ده ها نفر از زخمی ها نیز وخیم گزارش شده است.

9:17:طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای رفع محاصره غزه

منابع عربی از سفر مسئولان بلند پایه اروپایی به قاهره به منظور ارائه طرح مشترک فرانسه و آلمان برای برقراری آتش بس در غزه خبر دادند.

به موجب این گزارش طرح مذکور به حمایت "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارحه اتحادیه اروپا برای بازگشایی گذرگاه رفح و رفع محاصره غزه تنظیم شده است.

شبکه العربیه در این خصوص اعلام کرده که مسئولان اروپایی پس از رایزنی در قاهره، نتایج این رایزنیها را به رام الله و تل آویو اعلام خواهند کرد.

9:14:تظاهرات ضد اسرائیلی در اردن/سفیر تل آویو را اخراج کنید

شهروندان اردن شب گذشته در حمایت از ملت فلسطین راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی جنایات رژیم صهیونیستی در نوارغزه محکوم شد.

معترضین در این راهپیمایی که در مناطق مختلف امان پایتخت اردن برگزار شد خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از کشورشان شدند. برخی نیز تاکید کردند که اردن باید توافقنامه صلح با تل آویو را لغو کند.

علاوه بر امان در استان های الزرقاء، جرش و اربد نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

جمعه 93/5/10

19:30: اسیر صهیونیستی از نزدیکان موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل است/تظاهرات در کرانه باختری

منابع فلسطینی اعلام کردند: هدار گولدین نظامی اسیر شده رژیم صهیونیستی از نزدیکان موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است. این نظامی در واحد گفعاتی فعالیت می کرد و از کفار سابا است. وی درجه ستوانی دارد و 23 ساله و عضو تیپ ویژه گفعاتی در مرزهای جنوب شرق فلسطین اشغالی با غزه فعالیت می کرد.

از سوی دیگر این منابع از بسته شدن گذرگاه رفح از سوی مصر به سوی فلسطینی ها و وضع خطرناکی که آنها با توجه به حملات رژیم صهیونیستی دارند خبر دادند.

در همین حال جوان فلسطینی در الخلیل در کرانه باختری پس از نماز جمعه با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شدند که شماری از آنها بر اثر گازهای سمی و گلوله های پلاستیکی نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

مصطفی البرغوثی در جریان مشارکت در تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی برگزاری این تظاهرات را نشانه همدلی همه فلسطینی و اتحاد آنها دانست.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی در ساعت پنج و نیم به وقت محلی تشکیل جلسه خواهد داد.

16:50:ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه

سامی ابوزهری از مسئولان ارشد حماس گفت: اعلام اسارت یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی تلاشی گمراه کننده برای نقض آتش بس و سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم است.

از سوی دیگر منابع اسرائیلی از انتقال دو نظامی زخمی شده این رژیم به بیمارستان سوروکا در بئر السبع خبر دادند و مدعی شدند که واکنش رژیم اسرائیل به عملیات مقاومت در رفح و اسارت یک نظامی این رژیم قوی خواهد بود.

رسانه ها به حملات اسرائیل به بیمارستان الکویتی در منطقه تل السلطان در غرب رفح اشاره کردند.

15:27:نگرانی تل آویو از ناپدید شدن یک نظامی اسرائیلی در جنوب غزه

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد احتمال دارد یک نظامی این رژیم که امروز صبح در جنوب غزه ناپدید شده است، توسط نیروهای مقاومت به اسارت گرفته شده باشد.

یک سخنگوی ارتش اسرائیل بعدازظهر امروز جمعه با اعلام این مطلب گفت حدود ساعت 9:30 امروز طی یک درگیری در جنوب غزه یک نظامی اسرائیلی ناپدید شده است. بر این اساس ارتش اسرائیل در حال انجام عملیات اطلاعاتی برای یافتن مکان این نظامی است.

پیشتر یک پایگاه فلسطینی از ناپدید شدن یک افسر اسرائیلی در درگیری بین نیروهای مقاومت و ارتش اسرائیل در رفح واقع در جنوب غزه خبر داد. منابع فلسطینی می گویند در این درگیری دست کم 15 نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیده اند.

15:10: 50 شهید در حملات شدید صهیونیستها به رفح

منابع فلسطینی اعلام کردند: بر اثر حملات شدید هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به رفح تاکنون بیش از 50 نفر کشته و 200 نفر زخمی شده اند.

کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی از درگیری های شدید در منطقه کرم ابوسالم مشابه آنچه قبلا در الشجاعیه رخ داد، خبر داد.

در همین حال مصر از پذیرش هیئتهای فلسطینی پس از مخالفت اشغالگران با هر گفتگویی پس از ناپدیده شدن یکی از نظامیانش در رفح خودداری کرد.

15:08:فرافکنی رژیم صهیونیستی برای توجیه نقض آتش بس غزه

ساعاتی پس از اجرای آتش بس سه روزه در نوار غزه منابع فلسطینی از گلوله باران منطقه رفح در جنوب غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. بر این اساس در پی این حمله صهیونیست ها سه نفر مجروح شدند.

با این حال وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای در توجیه این اقدام خود مدعی شد نقض آتش بس توسط حماس انجام گرفته است. جروزالم پست در خبری به نقل از مقامات وزارت خارجه این رژیم نوشت: حماس آتش بس غزه را که برای کمک های انساندوستانه از امروز صبح آغاز شده بود، نقض کرد.

تل آویو مدعی است از ساعت 8 صبح امروز 15 موشک به سمت شهرک های صهیونیست نشین شلیک شده است. این در حالی است که پس از برقراری آتش بس پیشنهاد سازمان ملل رسانه های دیگر از زیر پا گذاشته شدن این توافق توسط صهیونیستها خبر دادند.

15:07:حملات شدید صهیونیستها به رفح/اخبار ضد و نقیض درباره ناپدیده شدن نظامی صهیونیست

منابع آگاه از درگیری های شدید میان مقاومت فلسطین و نظامیان اشغالگر در شرق رفح خبر دادند.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی به خروج رزمندگان مقاومت از تونلهای منطقه و وارد کردن ضربات مهلک به نظامیان رژیم صهیونیستی اشاره کردند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از پایان آتش بس و شروع حملات به غزه خبر داد.

12:53:رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کرد

منابع فلسطینی از نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: توپخانه رژیم صهیونیستی شرق رفح در جنوب غزه را دو ساعت پس از آغاز آتش بس گلوله باران کرد.

منابع فلسطینی بیان کردند: توپخانه رژیم صهیونیستی با گلوله باران این منطقه سه نفر را زخمی کرد که به این زخمی شدگان به بیمارستان ابویوسف منتقل شدند.

شایان ذکر است که آتش بس 72 ساعته ای از ساعت هشت صبح امروز آغاز شده است.

12:23:تونی بلر:آتش بس فرصتی برای دستیابی به نظم پایدار در غزه است

"تونی بلر" نماینده کمیته چهارجانبه خاورمیانه از برقراری آتش بس 72 ساعته بین حماس و رژیم صهیونیستی استقبال کرد. وی این آتش بس را که از ساعت 8 صبح امروز جمعه به اجرا گذاشته شده فرصت مناسبی برای دستیابی به نظمی پایدار بین رژیم صهیونیستی و حماس عنوان کرد.

نخست وزیر اسبق انگلیس با اشاره به کشته شدن شمار زیادی از انسان های بی گناه در درگیری های غزه تاکید کرد طرفین نباید به وضعیت تنش آلود پیش از آغاز درگیری ها بازگردند. وی افزود: باید آینده ای جدید و امیدوار کننده برای هر دو طرف وجود داشته باشد.

قرار است هیئتی از حماس و جهاد اسلامی ظرف ساعات آینده رهسپار قاهره شوند. این هیئت شامل خلیل الحیه و عماد العلمی از حماس، خالد البطش از جهاد اسلامی است و موسی ابومرزوق، عزت الرشق و محمد نصر و نیز زیاد النخاله نیز به این هیئت افزوده خواهند شد.

11:32:آتش بس 72 ساعته از ساعت 8 به وقت محلی آغاز شد

آتش بس انسانی که سازمان ملل اعلام کرده است از ساعت هشت صبح امروز به وقت محلی پس از موافقت اسرائیل و گروههای فلسطینی به مدت 72 ساعت آغاز شد.

این درحالی است که قرار است هیئتی از حماس و جهاد اسلامی ظرف ساعات آینده رهسپار قاهره شوند. این هیئت شامل خلیل الحیه و عماد العلمی از حماس، خالد البطش از جهاد اسلامی است و موسی ابومرزوق،عزت الرشق و محمد نصر و نیز زیاد النخاله نیز به این هیئت افزوده خواهند شد.

منابع آگاه اعلام کردند: به محض برقراری آتش بس فلسطینی ها به خیابانان های غزه برای دست یابی به آب و غذا آمدند و نیروهای دفاع شهری به بازگشایی خیابانهایی که بر اثر بمباران بسته شده است پرداختند.

15:05:حماس:آمریکا در کشتار کودکان غزه به صورت مستقیم مشارکت دارد

به دنبال اعلام آمادگی واشنگتن برای ارائه کمکهای تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی گناه غزه، "عزت الرشق" عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فیس بوک اعلام آمادگی واشنگتن برای حمایت تسلیحاتی از اسرائیل را به شدت محکوم کرد.

رشق اعلام کرد: اتخاذ این تصمیم از سوی واشنگتن به معنای مشارکت مستقیم آمریکا در کشتار کودکان غزه است.

14:57:هیگل بر آتش بس در غزه تاکید کرد

چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با موشه یعالون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره اوضاع غزه بار دیگر بر حمایت واشنگتن در زمینه تامین امنیت اسرائیل تاکید کرد.

با وجود تصمیم کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بر ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، هیگل با طرح این ادعا که اسرائیل حق دفاع از خود را در قبال فلسطینیان دارد، در عین حال درباره افزایش شمار شهروندان فلسطینی و همچنین اسرائیلی ها و وخامت اوضاع انسانی در غزه ابراز نگرانی کرد.

وزیر دفاع آمریکا در این تماس تلفنی بر نیاز مبرم برا

14:49:وزیر صهیونیستی: زمان آن فرا رسیده که اسرائیل به دنبال راهکار سیاسی در غزه باشد

"یعقوب بیری" وزیر علوم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل به دنبال یک راه حل سیاسی برای حل بحران غزه باشد.

از سوی دیگر کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیشترین تلفات را در تاریخ درگیری خود با فلسطینیها داشته است.

این منبع همچنین مدعی شد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس سعی دارد که رژیم صهیونیستی را وارد یک جنگ فرسایشی طولانی مدت کند تا خسارات زیادی را به این رژیم وارد کند.

14:24:نتانیاهو:اسرائیل در هر صورت تونل های حماس را نابود می کند

شبکه خبری بی بی سی لحظاتی قبل در خبری فوری به اظهارات بنیامین نتانیاهو پرداخت و نوشت که اسرائیل حتی در صورت موافقت با آتش‌ بس تونل‌ های حماس در نوار غزه را نابود می کند.

نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را تا زمان نابودی تونل های حماس متوقف نمی کند و این موضوع هیچ ارتباطی با موافقت یا مخالفت با توافقنامه آتش بس ندارد.

14:12:تأکید مقامات صهیونیستی بر برقراری آتش بس در غزه/ درماندگی نتانیاهو

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، صبح امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "موشه یعلون" وزیر جنگ این رژیم بر برقراری آتش بس در غزه تأکید دارند.

به موجب این گزارش نتانیاهو به دنبال راهی برای خروج از غزه است و این امر به وی این اجازه را خواهد داد که در مقابل افکار عمومی صهیونیستها که وی را متهم به بی کفایتی می کنند، ادعای پیروزی کند و به همین دلیل بار دیگر به مصر روی آورده و خواهان میانجیگری مصر برای برقراری آتش بس در غزه شده است.

این در حالی است که منابع فلسطینی از سفر هیئتهای فلسطینی و صهیونیستی به قاهره طی ساعات اخیر با هدف برگزاری نشست و رایزنی در خصوص شرایط برقراری آتش بس در غزه و همچنین احتمال تعدیل طرح پیشنهادی قاهره برای آتش بس بر اساس مطالبات مقاومت خبر دادند.

13:58:احضار 16 هزار نیروی ذخیره دیگر اسرائیل برای شرکت در عملیات زمینی به نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه اعلام کرد که 16 هزار نیروی ذخیره دیگر را با هدف شرکت در عملیات زمینی به نوار غزه و جایگزین کردن آنها با سربازان دیگر فراخوانده است.

فاکس نیوز در ادامه می نویسد در پی افزودن 16 هزار نیروی ذخیره شمار سربازان اسرائیلی به 86 هزار نفر می رسد که این نشان دهنده گسترش عملیات تل آویو در نوار غزه بوده که از روز هشتم جولای با هدف متوقف کردن حملات راکتی حماس علیه اسرائیل و همچنین نابودی تونل های حماس آغاز شده است.

تصمیم برای استقرار نیروهای رژیم صهیونیستی در مرزهای غزه در پی کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن شش فرد دیگر در پی اصابت موشک و راکت به مقرهای نیروهای ذخیره و تانک‌ های اسرائیلی و همچنین موافقت کابینه امنیتی اسرائیل با ادامه حملات علیه نوار غزه و تامین تجهیزات و تسلیحات نظامی ارتش اسرائیل از سوی آمریکا گرفته شد.

13:55:واکنش مقاومت فلسطین به نامه سردار سلیمانی

"ابومجاهد" سخنگوی کمیته های مردمی مقاومت در فلسطین، در واکنش به ارسال نامه ای از سوی "سردار سلیمانی" فرمانده کل سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران به گروههای مقاومت در فلسطین، اعلام کرد: سردار سلیمانی در نامه خود تأکید کرد که توطئه هایی برای خلع سلاح مقاومت وجود دارد و ارسال این نامه و اظهارات سردار سلیمانی نشانگر آن است که حامیان محور مقاومت همچنان از ما حمایت می کنند و در آینده نیز این حمایتها بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به همپیمانان خود این اطمینان را می دهیم که میان گروههای فلسطینی در سطح وسیعی همکاری و هماهنگی وجود دارد و هیچ کس نمی تواند این همکاری را از میان ببرد.

ابو مجاهد همچنین اعلام کرد: اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در فراخواندن 16 هزار نیروی ذخیره به میادین جنگ نشان از آشفتگی و سردرگمی این رژیم دارد و مقاومت آماده است تا با اقدامات اینچنینی که از سوی رژیم اشغالگر قدس سر می زند مقابله کند.

وی افزود: تهدیدات رژیم صهیونیستی هیچ ارزشی ندارد و اجازه نمی دهیم که این رژیم قدمی از پیش بردارد و دستاوردی را در تجاوزات خود به نوار غزه کسب کند.

ابومجاهد تأکید کرد: مقاومت تا زمان پیروزی کامل ادامه خواهد داشت.

12:42:اسرائیل رژیمی تروریستی است/ لغو قرارداد سفر بدون روادید با بولیوی

اوو مورالس که پس از حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال 2009 روابط دیپلماتیک خود با این رژیم را قطع کرده بود، اعلام کرد که اسرائیل به دلیل حملات مستمر به نوار غزه رژیمی تروریستی است.

بر این اساس رژیم صهیونیستی به عنوان "گروه 3" در نظر گرفته می شود؛ یعنی درخواست های ویزا باید مورد ارزیابی اداره مهاجرت ملی بولیوی قرار گیرد.

12:20اعلام آمادگی واشنگتن برای حمایت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در کشتار کودکان غزه

در ادامه حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، که همچنان با سکوت معنادار سازمان ملل و جوامع مدعی حقوق بشر مواجه است، "جان کربی" سخنگوی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در اظهاراتی بی پروایانه اعلام کرد که واشنگتن به حفظ امنیت اسرائیل پایبند است و خود را در این زمینه مسئول می داند و این که اسرائیل توانایی کافی را برای دفاع از خود داشته باشد از منافع آمریکا محسوب می شود.

وی افزود: کمک تسلیحاتی آمریکا به ارتش اسرائیل از طریق ادوات و مهمات نظامی آمریکایی که هم اکنون در اسرائیل نگهداری می شود صورت خواهد گرفت.

این درحالی است که سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواست که از ارائه کمک تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی خودداری کند.

11:51:ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در مصر/ احتمال تعدیل طرح پیشنهادی قاهره بر اساس مطالبات مقاومت

منابع مصری از سفر یک هیئت صهیونیستی به قاهره برای ازسرگیری مذاکرات جهت برقراری آتش بس در غزه خبر دادند.

روزنامه الاهرام نیز به نقل از برخی منابع فلسطینی اعلام کرد هیئت فلسطینی متشکل از گروههای مختلف فلسطین امروز به قاهره سفر می کنند تا با برخی از مسئولان مصری در خصوص مفاد طرح پیشنهادی مصر برای برقراری آتش بس در غزه و تعدیل این طرح رایزنی کنند.

این منابع همچنین اعلام کردند که مصر از "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است که گروههای مقاومت را برای پذیرش برقراری آتش بس دو روزه در غزه ترغیب کند تا در این مدت مصر بتواند رژیم صهیونیستی را برای پذیرش مفاد جدیدی از طرح پیشنهادی خود برای برقراری آتش بس راضی کند.

10:38:پیام سردار سلیمانی درباره مقاومت فلسطین/ خلع سلاح مقاومت توهم باطلی است که مدفون می‌شود

فرمانده کل سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران با انتشار پیامی درباره حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تأکید کرد: خلع سلاح مقاومت رویایی گزاف است که دفن خواهد شد.

در بخشی از این پیام آمده است: دوستان عزیز فلسطینی در تمام فلسطین، در غزه و در پایداری و مقاومت! سلام، درود و رحمت پروردگار بر شما باد.

ای آنان که در این لحظات پرشکوه از تاریخ امت اسلامی و تاریخ انسانیت، بالاترین الگوی دلاورمردی و مقابله با تجاوزات دشمن علیه ملت قهرمان غزه را خلق کرده‌اید. ای آنان که به دشمن اشغالگر و تمامی حامیان و همدستان دور و نزدیکش که البته تعدادشان کم هم نیست، درس پایداری و مقاومت در راه حق و عزت را فهماندید. فلسطین قلب تپنده‌ای است که خون و حیات را در شریان بشریت گسیل می‌دارد تا بشریت در هر لحظه حیات و زندگی جدیدی را تجربه کند. این فلسطین است که به جهان پویایی می‌دهد و با خون فرزندان و کودکان مظلوم خویش درخت آزادی و آزادگی را آبیاری می‌کند. این فلسطین است که وجدان‌ها و ملت‌ها را از خواب عمیق غفلت بیدار می‌نماید.

فلسطین در این زمان حد فاصل حق و باطل، جور و عدالت و ظالم و مظلوم است.

فلسطین آتشفشانی الهی است که تنها با بیرون راندن اشغالگران غاصب، خاموش می‌شود.

10:43:حمله رژیم صهیونیستی به پناهگاه فلسطینیها باز هم قربانی گرفت/ سکوت معنادار سازمان ملل

"اشرف القدره" سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که طی ساعات اولیه صبح امروز در جریان حمله موشکی به یک مدرسه متعلق به سازمان ملل در شهر شیخ زاید که در نزدیکی یک مسجد قرار داشت، 15 فلسطینی زخمی شدند که حال چند نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

هفته گذشته نیز حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به یک مدرسه متعلق به آژانس پناهندگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (اونروا) در بیت حانون دهها شهید و زخمی برجای گذاشت و این دومین بار است که رژیم صهیونیستی به یک مدرسه متعلق به سازمان ملل حمله می کند.

این در حالی است که طی سه هفته متوالی مناطق مختلف نوار غزه آماج حملات همه جانبه رژیم صهیونیستی (هوایی، زمینی، دریایی) قرار گرفته و خانه های بسیاری از ساکنان این مناطق به کلی تخریب شده و صدها فلسطینی شهید شده اند. طبق گزارشهای نهادهای وابسته به سازمان ملل دهها هزار فلسطینی به مدارس و مراکز متعلق به سازمان ملل در نوار غزه پناه برده اند تا بلکه از حملات رژیم صهیونیستی در امان بمانند.

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