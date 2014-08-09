جمشیدی با قبول شكست در رده بندي پنجم شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در وزن 96 کیلوگرم پدرام جمشیدی در دور نخست با نتیجه 10 بر یک نودار کورتانیدزه از گرجستان را مغلوب کرد و در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر صفر مارتین تومین از مجارستان را شکست داد.

جمشيدي در دور سوم ویکتور کازیشویلی از ارمنستان را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 11 بر صفر مغلوب گرگلی گوگایف از روسیه شد و راهی دیدار رده بندی شد.

آزادكار وزن 96 كيلوگرم ايران در این دیدار 7 بر 1 مغلوب کیلی ساندر از آمریکا شد و به مقام پنجمی بسنده کرد.

تيم كشتي آزاد ايران در نخستين روز از رقابتهاي قهرماني جهان كه امشب به پايان رسيد، موفق شد يك مدال طلا و دو مدال برنز در چهار وزن نخست كسب كند.