به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی‌نیا صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش علمای شیعه و سنی شمال شرق کشور، اظهار داشت: چهارشنبه این هفته برابر با بیست و دوم مرداد ماه همایش بزرگی با عنوان"جهان اسلام از تکفیر تا مقاومت اسلامی" با حضور علمای شیعه و اهل سنت شمال شرق کشور در بجنورد، مرکز خراسان شمالی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این همایش با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود و در آن علمای اهل سنت و شیعه استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان حضور دارند.

حجت الاسلام روحانی نیا افزود: در همایش مزبور آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سخنرانی می‌کند.

دبیر ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی خراسان شمالی هدف از برگزاری همایش بزرگ علمای شیعه و سنی شمال شرق کشور را ایجاد همگرایی بین مسلمانان و شناساندن خطر جریان های تکفیری به علمای اسلام و مردم ذکر کرد.

وی آگاه‌سازی مسلمانان و بیداری علما نسبت به خطرات تکفیری‌ها و نسل‌کشی در غزه و سایر کشورهای اسلامی را از دیگر اهداف برگزاری همایش مذکور اعلام کرد.

حجت الاسلام روحانی نیا در ادامه به خطرات جریان های تکفیری برای مسلمانان و کل دنیا پرداخت و با بیان این که جریان‌های تکفیری سه خطر عمده دارند، اظهار کرد: خطر نخست جریان های تکفیری این است که همه روزه شماری از افراد بی گناه را به قتل می رسانند و در این جنایت خود نیز بین شیعه و سنی فرقی نمی گذارند، خطر دوم این است که چهره اسلام را مخدوش می کنند و خطر سوم آنها نیز این است که کشورهای اسلامی و به طور کلی جهان را ناامن می کنند.

وی تصریح کرد: در این بین یکی از مفاهیمی که به صورت مکرر از سوی اعضای جریان های تکفیری تروریستی مطرح می‌شود؛ جهاد اسلامی است ولی باید علما و مردم از اختلاف بین جهاد اسلامی اصیل و جهاد اسلامی تکفیری ها آگاه باشند.

حجت الاسلام روحانی نیا جهاد اسلامی مورد ادعای گروه های تکفیری را وحشی گری، بی رحم، خائن و در خدمت استعمار و استکبار دانست و افزود: این در حالی است که جهاد اسلامی اصیل مبتنی بر اصول انسانی و الهی عقلانیت، وحدت طلبی، شهادت طلبی واقعی، احترام، اخلاق و... است.