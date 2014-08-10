به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، سناتور "جان مک کین" با اشاره به اقدام روز پنجشنبه "باراک اوباما" در صدور فرمان حمله هوایی به مواضع داعش گفت: این فرمان نشان می دهد که اوباما درک درستی از اوضاع عراق ندارد. انجام حملات محدود نمی تواند بحران داعش را حل کند.

به اعتقاد این سناتور جمهوریخواه، آمریکا برای ازبین بردن داعش باید حملات گسترده ای به مواضع این گروه در سوریه انجام بدهد.

مک کین با اعلام اینکه داعش ثروتمندترین و قویترین گروه تروریستی است که در تاریخ مشاهده شده گفت: فرمان صادر شده از سوی رئیس جمهور برای حفظ جان شهروندان است و نه از بین بردن تهدید داعش، این فرمان برای تغییر میدان جنگ صادر نشده این فرمان نمی تواند جلوی پیشروی های داعش در سوریه و عراق را بگیرد.

مک کین که از نظامیان بازنشسته و از مجروحان جنگ ویتنام به شمار می رود در ادامه گفت: به نظر می رسد که اوباما داعش را نه تنها تهدیدی علیه آمریکا بلکه حتی عراق نیز نمی داند اما باید گفت که داعش آمریکا را تهدید کرده و تهدیدی علیه ما محسوب می شود.

مک کین در ادامه گفت: توصیه من آن است که هواپیماهای شناسایی خود را به عراق بفرستیم تا به درستی مواضع داعش را شناسایی کرده و سپس تجهیزات سنگین نظامی را در عراق و اربیل مستقر کرده و حملات گسترده ای را علیه داعش انجام بدهیم.

این سناتور جمهوریخواه در ادامه انتقادهای خود از تصمیم اوباما گفت: اقدام آمریکا در حمله هوایی به مواضع داعش در عراق، موجب گسترش دامنه فعالیت این گروه در سوریه می شود.