آگاهی و توجیه مردم و مسئولان لازمه رشد و ترقی پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری قم که ظهر یکشنبه در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، ضمن اشاره به موضوع پدافند غیرعامل بیان کرد: ورود در عرصه‌های مختلف که متولی‌های جزیی دارد کاری بسیار ارزشمند و عظیم است که از نظر تاریخی، محتوایی، مفهومی و مصداقی به حضور انسان در زمین مربوط می‌شود.

وی اظهار داشت: پی بردن به دانش و شناخت ضرورت این علم ضروری است و در این زمینه باید قدمی جدی برداشت و در 2 عرصه اقداماتی اساسی صورت گیرد یکی در عرصه مسئولان است که به این باور برسند که به این اقدامات نیاز داریم و به این ضرورت اعتقاد پیدا کنند که باید جامعه به این اهداف دست یابد و دیگری در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی مردم جامعه است که مردم ما ظرفیت و تشخیص خوبی دارند و زود مطالب و اهمیت عمل به آنها را دریافت می‌کنند.

امام جمعه قم تأکید کرد: امدادهای غیبی و باور به آن در هر عصری بوده و مثلا در تمام دوره‌های شاهنشاهی مبارزه وجود داشته ولی در عصر انقلاب جرقه اقدامات مردمی زده شد ناشی از رهبری خوب و آگاهی و باور مردم بود که منجر به برچیده شدن نظام شاهنشاهی در کشور شد.

وی تصریح کرد: این ثروت و نعمت بزرگی است که اولا مردم توجیه شوند و دوما رهبری خوبی وجود داشته باشد و در این صورت است که به نتیجه خواهیم رسید.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به کمک‌های مردمی در شب بیست و یکم رمضان افزود: طی خبری از سوی رسانه‌ها اطلاع رسانی شد که کمیته امداد استان به کمک صداو سیما برگزاری مراسم اکرام را داشته و مشاهده شد که مردم با آگاهی و حضور خود صحنه‌هایی خارق العاده خلق کردند و مقادیر زیادی طلا و پول طی چند ساعت جمع آوری شد و به نیازمندان و مددجویان تحویل داده شد که این نشان از ظرفیت خوب و آگاهی و روشنی افکار ومشارکت مردم استان است.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت‌های خوب مردمی در جهت مناسبی استفاده کرد مثلا در بحث تهدید جمعیتی باید مردم فراخوان و توجیه شوند و باید در خصوص پدافند غیرعامل و کارگروه‌های آن مردم و مسئولان توجیه و آگاه شوند تا نتایج مطلوب و مورد نظر محقق شود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: با وجود روحیه ولایت مداری و ولایت پذیری و فرمان پذیری که ملت ایران دارند امید است نتایج خوبی در خصوص پدافند غیرعامل بگیریم و شهر قم ظرفیت مناسب برای پایگاه شدن را دارد و می‌توان به عنوان الگوی مناسبی برای کشور و دیگر استان‌ها قرار گرفت.

