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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۵۳

مهر منتشر کرد؛

آمار سوانح هواپیماهای مسافری ایران/ 1160 کشته در مسافرت‌های هوایی

آمار سوانح هواپیماهای مسافری ایران/ 1160 کشته در مسافرت‌های هوایی

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: جدول سوانح هوایی هواپیماهای مسافری در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سانحه هوایی در شهرک آزادی بلوار شیشه مینا اتفاق افتاد که در این حادثه یک فروند هواپیمای ایران 140 متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان سقوط کرد و 40 نفر از سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست دادند.

براین اساس، آمار سوانح هوایی از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که 1168 کشته در جریان سوانح هوایی مربوط به هواپیماهای مسافری در کشور اتفاق افتاده است.

جدول سوانج مهم هوایی در ایران

شرکت هواپیمایی نوع هواپیما تعداد تلفات تاریخ سانحه
سپاهان ایران 140 39 1393
ایران ایر بوئینگ 727 79 1389
آریا ایلوشین 16 1388
کاسپین توپولف 168 1388
ایران ایرتور توپولف 28 1385
ساها بوئینگ 707 3 1384
کیش ایر فوکر 50 43 1382
ایران ایرتور توپولف 119 1380
هواپیمایی آسمان فوکر 73 1366
ایران ایرتور توپولف 131 1371
هواپیمایی شرکت نفت فوکر 39 1371
ایران ایر ایرباس 290 1367
ایران ایر بوئینگ 737 3 1365
ایران ایر بوئینگ 727 128 1358

 

کد مطلب 2347076

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