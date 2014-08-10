به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سانحه هوایی در شهرک آزادی بلوار شیشه مینا اتفاق افتاد که در این حادثه یک فروند هواپیمای ایران 140 متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان سقوط کرد و 40 نفر از سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست دادند.

براین اساس، آمار سوانح هوایی از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که 1168 کشته در جریان سوانح هوایی مربوط به هواپیماهای مسافری در کشور اتفاق افتاده است.

جدول سوانج مهم هوایی در ایران