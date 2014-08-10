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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۳۹

تقدير استاندار از نيروهاي هلال احمر در حادثه مهرآباد/ مسافران نظامي نبودند؛ تكذيب مي كنم

تقدير استاندار از نيروهاي هلال احمر در حادثه مهرآباد/ مسافران نظامي نبودند؛ تكذيب مي كنم

استاندار تهران از نيروهاي هلال احمر براي واكنش سريع در حادثه هواپيمايي امروز تقدير كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ سيد حسين هاشمي  در مورد نقاط ضعف و قوت تيم هاي عمليات بحران حادثه امروز گفت: از نزديك عملكرد دستگاه ها را شاهد بودم. مردم و شهروندان به طور خودجوش وارد شده و حتي با كپسولهاي آتش نشاني اطفا حريق مي كردند كه جاي تشكر دارد.

وي افزود:  نيروهاي هلال احمر هم بسيار خوب وارد شدند و در كنار ساير بخش ها اقدام به عمليات امداد و نجات كردند كه قابل تقدير است.

استاندار تهران با اشاره به پيدا شدن جعبه سياه هواپيما گفت: جلسه اي كه با جناب منطقي مدير صنايع هوايي و مدير هواپيمايي كشوري داشتيم قرارشد با پيدا شدن جعبه سياه هرچه زودتر علت حادثه را اعلام كنيم.

هاشمي ضمن تسليت به بازماندگان اين حادثه گفت: گفته شده در اين پرواز نظاميان بودند كه تكذيب مي كنم چرا كه تمام مسافران مردم عادي بودند. البته يكي از مسافران جناب آقاي شكيبي از نمايندگان اسبق مجلس بودند كه به خانواده ايشان تسليت مي گويم.

کد مطلب 2347247

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