روند اجرای پروژه تالار مرکزی خرم آباد مطلوب نیست/ توقف در ایستگاه 10 درصد پیشرفت فیزیکی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور عصر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان عملکرد شورای فنی استان را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: از اعضای شورای فنی انتظار می رود در همه مباحث این شورا مشارکت ویژه ای داشته باشند تا کار را با فکر گروهی و استفاده از خرد جمعی پیش ببریم و در اجرای پروژه های عمرانی استان طوری حرکت کنیم که نیازی به دوباره کاری نبوده و بتوانیم هم هزینه های مصرفی را کاهش دهیم و هم کیفیت پروژه ها را بالا ببریم.

وی به اجرای شیوه نامه مصالح ساختمانی در استان اشاره کرد و افزود: به دنبال این هستیم که در بحث مصالح ساختمانی شیوه نامه ای را اجرا کنیم که نقاط ضعف آن ظرف شش ماه توسط کمیته استاندارد مصالح شناسایی شده و برای اصلاح در اختیار ما قرار داده شود.

ضرورت استفاده از مصالح واحدهای تولیدی استان

معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت استفاده از مصالح واحدهای تولیدی استان تاکید کرد و بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و شهرداری ها مکلفند مصالح ساختمانی، اقلام مورد نیاز پروژه های عمرانی، اقلام سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی مورد نیاز را از واحد های دارای مجوز استان در صورت وجود گواهی استاندارد خریداری کنند.

کیانپور ادامه داد: پیمانکاران و کارفرمایان استان نیز ملزم به اجرای این مصوبه و درج این موضوع در همه قراردادها و اسناد مناقصه هستند و همچنین نظارت بر اجرای مفاد این مصوبه بر عهده ذی حسابان است.

وی بالا بردان کیفیت فنی پروژه های عمرانی استان را یکی از اهداف شورای فنی دانست و تصریح کرد: آموزش نیروی فنی توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان و سایر دستگاه های اجرایی در قالب یک مصوبه بایستی انجام شود و به همه پیمانکاران ابلاغ شود که از نیروی فنی ماهر و دارای کارت مهارت فنی در اجرای پروژه ها استفاده کنند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان اظهار داشت: هر کدام از اعضای شورای فنی موظفند با توجه به دوره های آموزشی و با مسئولیت اداره کل آموزش و پژوهش استانداری و با همکاری نظام مهندسی و مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی تقویم آموزشی یکساله ای را از ابتدای مهر ماه سالجاری تا پایان شهریور ماه 94 تهیه کنند.

کیانپور افزود: همه دستگاه های اجرایی می بایست نمایندگان خود را معرفی کرده و هر کدام از این دستگاه ها هزینه برگزاری یک جلسه آموزشی را بر عهده گیرد و در پایان دوره نیز از افراد آموزش دیده آزمونی گرفته شود و تاثیر این آموزش ها برای ارزیابی کارمندان لحاظ شود.

فعالیت بیش از دو هزار پیمانکار در لرستان

وی با اشاره به اینکه در لرستان بیش از دو هزار پیمانکار وجود دارد عنوان کرد: بایستی فرصتی فراهم شود که از ظرفیت همه این پیمانکاران در اجرای پروژه ها استفاده شود اما با توجه به محدودیت اعتبارات بایستی از پیمانکارانی استفاده شود که دارای بنیه مالی مناسبی باشند و بتوانند حداقل 65 درصد هزینه کل پروژه را تامین کنند بنابراین لازم است ارزیابی مالی و توان پیمانکار برای دستگاه های اجرایی محرز شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه سال گذشته اعتبار تخصیص داده شده برای همه پروژه های استان لرستان تنها 18.7 درصد بوده است اضافه کرد: وضع موجود ما به گونه ای است که نمی توانیم پیش پرداخت زیادی پرداخت کنیم لذا لازم است پیمانکاران استان کمک حال ما بوده و در این زمینه ایثار داشته باشند.

روند اجرای پروژه تالار مرکزی خرم آباد بسیار نامناسب است

کیانپور روند اجرای پروژه تالار مرکزی خرم آباد را بسیار نامناسب ارزیابی کرد و گفت: 10 سال از شروع اجرای این پروژه می گذرد و با وجود اختصاص 45 درصدی اعتبار آن تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که تالار مرکزی اراک سه سال پس از این تالار کلنگ زنی شده و هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

کیان پور با بیان اینکه تعداد پروژه های از کار افتاده مانند تالار مرکزی خرم آباد در استان کم نیست یادآور شد: در استان بیش از هزار پیمانکار دارای توان مالی مناسب وجود دارد و دستگاه های اجرایی استان بایستی با هماهنگی انجمن صنفی پیمانکاران از وجود این پیمانکاران در انجام پروژه های خود استفاده کنند تا از این طریق هم کار مناسب و با کیفیتی ارائه شود و هم زمینه اشتغال افراد فنی فراهم شود.

موسسه استاندارد و آزمایشگاه مکانیک کنترل های فنی لازم را انجام دهند

معاون امور عمرانی استانداری لرستان دستگاه های اجرایی را به برگزاری مناقصه در انجام پروژه های عمرانی مکلف کرد و بیان داشت: یک رویه اشتباه که در حال شکل گیری است این است که مدیران تنها از یک پیمانکار برای برگزاری مناقصه استفاده می کنند که باید روی این موضوع کنترل بیشتری صورت گیرد و در انجام مناقصه ها از چندین پیمانکار استفاده شود و پیمانکاران بایستی با شرایط واقعی کار کنند.

کیانپور رعایت صلاح و صرفه دولت را یکی از اهداف معاونت عمرانی دانست و گفت: در بسیاری از موارد دیده شده است که پیمانکار کار را انجام داده است ولی با بدترین کیفیت بنابراین لازم است موسسه استاندارد و آزمایشگاه مکانیک خاک کنترل های فنی لازم را در این موارد انجام دهند و تا وقتی خاک محل پروژه به تائید آزمایشگاه مکانیک خاک نرسیده باشد صورت وضعیت پرداخت نشود.

وی عنوان کرد: سالیانه 100 میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت و بهسازی معابر هزینه می شود با این حال در اجرای طرح های زیرسازی و آسفالت نواقص زیادی وجود دارد که لازم است هم در بحث زیرسازی و هم در بحث تولید آسفالت و بتن و روش های اجرای آن ها تغییراتی صورت گیرد و مدیران نیز بایستی به صورت نمونه ای در این زمینه وارد کار شده و نظارت هایی را داشته باشند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان اضافه کرد: اداره کل استاندارد استان نیز بایستی لیست واحدهای تولیدی مصالح استاندارد را در اختیار همه دستگاههای اجرایی قرار دهند و تجدید نظرهایی در تائیدیه های قبلی خود داشته باشند.