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۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۴

در مشهد/

همكاري سرمايه گذاران و شهرداري خسارت ساخت وسازهاي غيرمجاز را كاهش مي دهد

همكاري سرمايه گذاران و شهرداري خسارت ساخت وسازهاي غيرمجاز را كاهش مي دهد

مشهد - خبرگزاري مهر:‌ رئیس تعاونی نظام مهندسی خراسان‌رضوی گفت: براي كاهش آسيب هاي جاني و مالي در ساخت و سازها و گودبرداري هاي غير اصولي در مشهد هماهنگي شهرداري، سرمايه گذاران و نظام مهندسي ضروري است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاسمیان بعد از ظهر پنج شنبه در نشست خبري در تعاوني نظام مهندسي مشهد در پاسخ به مهر در رابطه با نظارت نظام مهندسي بر ساخت و سازها و گودبرداري هاي غير اصولي در مشهد؛ گفت:مشهد در برج سازي رتبه اول كشور را دارد و مديريت نادرست در توسعه ساخت و سازها علت اصلي افزايش آسيب ها در اين حوزه است.

وي افزود: اگر سرمايه گذاران و اعضا نظام مهندسي در كنار هم باشند مانع از اين مي شوند كه جان و مال مردم در ساخت و سازهاي غير اصولي به خطر بيفتد.

قاسمیان گفت: 5200 نفر عضو تعاوني نظام مهندسی مشهد هستند كه بزرگ‌ترین تشکل خصوصی استان به شمار مي رود و در زمينه هاي مختلف از جمله سرمايه گذاري، تفريحي و رفاهي فعال است.

رئیس تعاونی نظام مهندسی خراسان رضوی به ساخت و سازهاي پرشتاب در شهر مشهد بويژه با ناهمگوني در ساخت و سازها اشاره كرد و گفت: توجه اي به حفظ  اصالت اسلامی شهر نمي شود.

به گفته وي عدم انسجام و هماهنگي در دستگاههاي مختلف عمراني و اجرايي شهر و استان به اين ساخت و سارها دامن مي زند.

قاسميان به اهميت رعايت استاندارد ها در ساختمان سازي در اين مجموعه اشاره و گفت: در مجموعه‌های مسکونی در حال احداث سعی بر اين است پروژه‌ها با استانداردهای روز دنیا پيش برود.

پيگيري موضوع مسكن خبرنگاران در مشهد

رئیس تعاونی نظام مهندسی خراسان رضوی در پاسخ به سئوالي در رابطه با اقبال از رشته هاي مهندسي در دانشگاه ها بيان كرد: اين استقبال كاهش داشته به اين دليل كه بازار كار رشته هاي مهندسي در استان اشباع شده است.

وي همچنين بر پيگيري موضوع مسكن خبرنگاران در مشهد و پيشنهاد احداث پروژه اي بر اين مبنا در آينده نزديك تاكيد و در ادامه گفت:در دولت جدید مسکن مهر متحول شده و مشکلات گذشته برطرف خواهد شد.

قاسمیان تاكيد كرد: اين تعاوني رابطه خوبي با اتاق تعاون استان دارد و به بیش از 100 نفر تسهیلات  2 تا 20 میلیون توماني اعطا شده است.

 

کد مطلب 2349823

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