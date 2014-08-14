سپاهان هم از داوری ضرر کرد/ از اظهارات قلعه نویی تعجب می کنم

به گزارش خبرنگار مهر زلاتکو کرانچار شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از دیدار استقلال تهران با سپاهان اصفهان در مورد این بازی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من به بازیکنانم به خاطر بازی خوبی که انجام دادند تبریک می‌گویم. مالکیت توپ در بیشتر زمان مسابقه در اختیار ما بود.

وی اضافه کرد: تیم ما با کیفیت تر از تیم استقلال بازی کرد. در لحظاتی از بازی ضعف هایی هم مشاهده می شد که با هوش و توانی که بازیکنان سپاهان به خرج دادند سبب متوقف شدن حریف شدند. من به همین منظور از تلاش بازیکنانم برای اینکه نوار پیروزی های سپاهان قطع نشود تشکر می کنم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان با اشاره به داوری بازی بیان داشت: من تعجب می کنم که برخلاف منشور بازیها، سرمربی تیم استقلال درباره داوری اظهار نظر کرد و در پاسخ سخنان قلعه نویی فقط این را می گویم که اگر مشکلی تیم استقلال از داوری بوجودآمده است سپاهان هم در لحظاتی از بازی دچار اشتباهات داوری شده است.

وی گفت: قضاوت بازی در جمع تاثیر زیادی در نتیجه بازی نداشت و اگر تیم استقلال شانس نمی آورد حالا چند گل دیگر نیز دریافت کرده بود.

کرانچار تصریح کرد: تیم استقلال شانس هایی برای باز کردن دوازه تیم ما داشت که با عکس العمل های فوق العاده شهاب گردان نتوانست دروازه ما را باز کند. تیم ما از لحاظ بازی بر استقلال چیره شده بود.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان پیرامون روسیانو پی یرا......... افزود: در حال حاضر من اعتقاد دارم که با وجود تاخیری که در حضور وی در تمرینات تیم ایجاد شد وی تاکنون بازی خوبی را به نمایش گذاشته البته نیاز است با تمریناتی که وی انجام می دهد هماهنگی های دیگری نیز بین وی و دیگر بازیکنان صورت بگیرد.

وی درباره هافبک دفاعی تیم سپاهان خاطرنشان کرد: از زمان رفتن امید ابراهیمی به نحوی این خط با مشکلاتی روبرو شده از طرف دیگر رسول نویدکیا نیز در پست هافبک تهاجمی بازی می کرد البته من از بازی رسول نویدکیا، عبدالله کرمی و هادی عقیلی که در خط دفاعی تیم فعالیت می کنند رضایت کافی را دارند.

کرانچار درباره سیستم تیم گفت: ما امسال با سیستم 3-4-3 بازی می کنیم و خلعتبری بیشتر در پست تهاجمی بازی می کند. ما به سیستم 3-5-2 اعتقادی نداریم زیرا این سیستم قدیمی شده و خیلی تیم ها از آن استفاده می کنند.