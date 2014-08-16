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۲۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۵۸

بسکتبال جام ویلیام جونز؛

تیم "ب" ایران مغلوب تیم دوم چین‌تایپه شد/ دیدار با اردن برای جایگاه هفتم

تیم "ب" ایران مغلوب تیم دوم چین‌تایپه شد/ دیدار با اردن برای جایگاه هفتم

تیم "ب" بسکتبال ایران نتیجه نخستین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات جام ویلیام جونز را به تیم دوم چین‌تایپه واگذار کرد. بدین ترتیب تیم کشورمان آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها را روز یکشنبه برای کسب جایگاه هفتم برابر اردن برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله دوم سی و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ویلیام جونز امروز شنبه آغاز شد. در این مرحله از رقابت‌ها تیم "ب" ایران که از صعود به نیمه نهایی بازماند، برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم مسابقات به مصاف تیم دوم چین‌تایپه رفت و با نتیجه 97 بر 92 متحمل شکست شد. این نتیجه در حالی برای شاگردان محمد کسایی‌پور رقم خورد که آنها در مرحله مقدماتی نیز مغلوب همین تیم شده بودند.

در دیگر دیدار تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم مسابقات جام ویلیام جونز، تیم ژاپن با نتیجه 80 بر 64 مقابل اردن شکست خورد.

بدین ترتیب تیم "ب" بسکتبال ایران روز یکشنبه آخرین دیدار خود در مسابقات جام ویلیام جونز را برابر اردن و برای کسب جایگاه هفتم این رقابت‌ها برگزار خواهد کرد. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که تیم "ب" ایران در روز چهارم مرحله مقدماتی مغلوب اردن شده بود.

تیم "ب" ایران در حالی برای کسب مقام هفتم مسابقات جام ویلیام جونز تلاش می‌کند که دوره پیشین این رقابت‌ها با قهرمانی تیم ملی کشورمان به پایان رسیده بود.

دیدار تیم‌های "ب" ایران و اردن ساعت 9:30 به وقت ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2350462

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