به گزارش خبرگزاری مهر، قادر جنگآزمای روز پنجشنبه در تشریح وضعیت عرضه سوخت در جایگاههای استان، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و متولیان امر موظف به تکریم شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات عمومی هستند و هیچ بهانهای برای عدم تأمین رفاه مردم پذیرفته نیست.
وی، با اشاره به اعلام آمادگی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در خصوص تأمین روزانه و کافی بنزین برای جایگاهها، وجود اخلال در چرخه توزیع را غیرمنطقی دانست و گفت: بررسیها نشان میدهد علیرغم تخصیص و ثبت سهمیه سوخت در سامانه، فرایند عرضه در برخی جایگاهها با اختلالات عمدی همراه است. از این پس، دستگاههای متولی مکلفاند نظارتهای میدانی را به صورت مستمر و سختگیرانه اعمال کنند و هرگونه تخلف محرز را بیدرنگ جهت پیگرد قانونی به دستگاه قضایی ارجاع دهند.
معاون دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، به شیوه جدید تخلفات در برخی جایگاهها اشاره کرد و افزود: گزارشهای واصله حاکی از آن است که متصدیان جایگاهها در قبال ارائه بنزین آزاد با کارت سوخت جایگاه، شهروندان را به خرید اجباری مکمل یا پرداخت مبالغ اضافی مجبور میکنند.
جنگآزمای، تصریح کرد: در صورت عدم تمکین شهروندان به این خواستههای غیرقانونی، متصدیان با اعلام دروغینِ "اتمام بنزین آزاد"، از ارائه سوخت خودداری میکنند. این رفتار مصداق بارز اخلال در خدمات عمومی بوده و نیازمند هماهنگی فوری میان دستگاههای متولی و ورود جدی بازرسان است.
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