به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور طی پیامی درگذشت مهدی نفر خبرنگار جوان خبرگزاری فارس و رسانه‌های ورزشی را تسلیت گفت.

در پیام پرویز اسماعیلی آمده است: درگذشت ناگهانی مرحوم مهدی نفر همکار پرتلاش و خبرنگار جوان خبرگزاری فارس و برنامه ورزش و مردم ضایعه‌ای سنگین برای ورزشی نویسان و نیز حوزه اطلاع رسانی ورزشی است.

این مصیبت و فقدان بزرگ را به جامعۀ رسانه های ورزشی و خانواده مرحوم مهدی نفر تسلیت گفته، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، همکاران و دوستان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نفر خبرنگار سابقه رسانه های ورزشی پنجشنبه شب گذشته به دلیل سانحه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر آن مرحوم صبح روز یکشنبه از مقابل ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد. مراسم سومین روز یادبود مهدی نفر نیز روز دوشنبه از ساعت 14 الی 15:30 در مسجد بلال صداوسیما برگزار خواهد شد.